8032 ЦОК ОК НДС на УСН Мобильная
Эксперты на конференции «Клерка» рассказали про новое в НК-2026. 💥 «Ночной бухгалтер» № 2078

При повышении ставки НДС с 20 до 22% важно учесть нюансы переходного периода.

Сегодня в выпуске:

  • В 2026 году зачет прошлогодних авансов будет идти по ставке 20/120, а отгрузка по 22%.

  • Оформление 4 квартальных патентов вместо одного годового — это законно.

  • С 2026 года у работодателей не будет взносов на матпомощь и долгосрочные сбережения.

  • В балансе надо отражать новые показатели.

  • Опасны не только ошибки в чеках и по кассе, а их повторяемость.

  • Главред рекомендует.

  • Мем дня.

Переходный период по НДС

С 2026 года ставка НДС повышается с 20 до 22%.

Если вы отгрузили товар в 2025 году, а оплата за него поступила в 2026 году, то ставка НДС будет 20% в 2026 году.

Если оплата за товар поступила в 2025 году, а отгрузка свершилась в 2026 году, то в 2025 году надо начислить НДС по ставке 20/120, а в 2026 взять на вычет НДС 20/120 и начислить по ставке 22%.

Такое разъяснение дала эксперт Эльвира Митюкова на IX Всероссийской бухгалтерской конференции «БУХ.СОВЕТ 2026».

Несколько патентов в год

Если оформить патент сразу на год и к концу года доходы превысят лимит, то потеря права на патент будет задним числом с начала года. Чтобы избежать таких негативных последствий, ИП оформляют несколько патентов – отдельно на каждый квартал.

Нет ли здесь незаконной схемы налоговой оптимизации, спросили участники конференции «БУХ.СОВЕТ 2026». Эксперт Оксана Каверина пояснила, что это безопасно. Возможность оформлять короткие патенты прописана в НК РФ.  Это не лайфхак и не схема, а нормальная практика.

Новые льготы по взносам

С 2026 года повысят тариф страховых взносов с 15% до 30% для малого и среднего бизнеса (кроме некоторых отраслей, перечень которых пока неизвестен).

Но будут поправки по взносам и в пользу бизнеса. Среди них – льгота по матпомощи до 1 млн рублей при рождении ребенка. Еще одна льгота – работодатели не будут платить взносы, если вкладываются в программу долгосрочных сбережений работника (платят взносы в НПФ).

Об этом на конференции «БУХ.СОВЕТ 2026» рассказал представитель Минфина Любовь Котова.

Бухгалтерский баланс

Недавно обновился ФСБУ 4/2023. Об этом на конференции «БУХ.СОВЕТ 2026» рассказала эксперт Анна Тетерлева.

Минимальный перечень показателей, раскрываемых в балансе, пополнили. Туда включили:

  • инвестиционную недвижимость (+ табличные пояснения по ОС и капвложениям);

  • долгосрочные активы к продаже.

Ошибки в чеках ККТ

Повторяющиеся ошибки в чеках ККТ – это автоматический сигнал в ФНС для направления вам письма о выявлении нарушений. Сейчас таких писем стало больше, но связано это не с ростом нарушений, а с автоматизацией процессов, пояснила эксперт Оксана Спиркина в ходе конференции «БУХ.СОВЕТ 2026».

Письмо обычно бывает в форме запроса пояснений или предупреждения. Ошибки, в частности, такие:

  • неверное время в чеке (тег 1012);

  • некорректное наименование предмета расчета (тег 1030);

  • ФД с ошибками, влияющими на подсчет выручки.

Частая ошибка с кассами, по словам эксперта, это незакрытые смены. Ежедневно такие нарушения фиксируются на 43 тыс. ККТ.

Ваша законспектировала выступления всех спикеров конференции редакция

