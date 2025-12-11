Эксперты на конференции «Клерка» рассказали про новое в НК-2026. 💥 «Ночной бухгалтер» № 2078

Переходный период по НДС

С 2026 года ставка НДС повышается с 20 до 22%.

Если вы отгрузили товар в 2025 году, а оплата за него поступила в 2026 году, то ставка НДС будет 20% в 2026 году.

Если оплата за товар поступила в 2025 году, а отгрузка свершилась в 2026 году, то в 2025 году надо начислить НДС по ставке 20/120, а в 2026 взять на вычет НДС 20/120 и начислить по ставке 22%.

Такое разъяснение дала эксперт Эльвира Митюкова на IX Всероссийской бухгалтерской конференции «БУХ.СОВЕТ 2026».