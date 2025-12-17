Утренний бухгалтер № 6032. Особые условия выбора ставок НДС на УСН: пояснения ФНС

ФНС пояснила ситуации, когда на УСН можно перейти с пониженных ставок НДС на стандартную и обратно.
Хотят увеличить в разы штрафы для работодателей за незаконные дисциплинарные взыскания.
Президент подписал закон о продлении на 2026 год механизма параллельного импорта.
Бизнес, который по техническим причинам не успел обновить прошивку касс, чтобы указывать в чеках правильную ставку НДС 22%, не будут штрафовать.
Законопроект: установят правила передачи наследникам денежных средств на ЕНС умершего лица.
Главное с конференции Клерка и материалы для подготовки к 2026 году. Дайджест подписки Клерк.Премиум #14.
Выписывать штрафы за несообщение в военкомат о выезде с места жительства на срок более трех месяцев смогут в любое время.
Что делать при утечке персональных данных в 2025 году: памятка для бизнеса — в статье.
Разборы законов
— Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в декабре 2025
В декабре бухгалтеры уже сдали одно уведомление на НДФЛ до 03.12.2025, предстоит сдать еще два.
— Какие алименты на детей уплачивают с зарплаты работника: пример расчета
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как посчитать алименты с зарплаты работника.
— Расчеты с работниками в новогодние праздники: зарплата, премии, отпуска, переработки
С приближением новогодних праздников бухгалтеры вынуждены производить расчеты по декабрьским выплатам. Отпуска, больничные, командировки, переработки имеют нюансы при начислении. Какие, рассмотрим ниже.
— Как получить отсрочку или рассрочку по налогам. Мини-курс
Как получить отсрочку или рассрочку по налогам? Расскажем по порядку.
— Расходы на рекламу: нормируемые и ненормируемые, как отражать в бухгалтерском и налоговом учете
Расходы на рекламу бывают нормируемые и ненормируемые. Порядок их учета принципиально разный. Разбираем порядок признания рекламных расходов и отражения в учете.
Новости
1 💲 Курс доллара, евро и юаня на 16 декабря 2025 года
2 👵 Россияне старше 55 лет стали чаще покупать продукты онлайн
3 Аксаков: Центробанк точно снизит ключевую ставку до 16% годовых
4 🎄 Россияне рассказали, что хотят в подарок на Новый год
5 Какие способы законной оптимизации налогов будут работать в 2026 году
6 🧾 Чеки проходили по кассе одного ИП, а эквайринг на другого ИП: как исправить документы
7 Порталу Госуслуги исполнилось 16 лет — им пользуются уже 120 млн (!) человек
8 ❗ Путин подписал закон об оплате больничных для самозанятых
9 ❗ Подписан закон о круглогодичных штрафах за несообщение в военкомат о переезде
10 💳 Система «Мир» проводит 80 млн транзакций в сутки
11 Налоговики: погасить долги по налогам можно за счет дебиторской задолженности
12 ❔ Как перепрограммировать кассу при переходе на АУСН, если в настройках нет такого спецрежима
13 Порядок передачи наследникам остатка средств с ЕНС умершего внесут в НК
14 💢 С 1 января 2026 расширили пенсионные права россиян
15 Самое важное с конференции «Клерка» и новинки в Клерк.Премиум
16 😮 Минэкономики: дополнительные издержки на бухгалтера по НДС у микробизнеса составят от 20-25 тыс. рублей в месяц
17 ⌛ Сегодня, 16 декабря – последний день подачи заявления на патент-2026
18 ❔ Как общепиту на АУСН учесть в расходах закупки в торговых сетях
19 Предприниматели Краснодарского края будут получать налоговые льготы с 2026 по 2028 годы
20 ФНС: в личном кабинете АУСН будут все счета в уполномоченных банках
21 Банки внедряют оплату обычных платежей частями
22 В Забайкальском крае и Бурятии могут полностью запретить добывать криптовалюту
23 📢 Ищем экспертов по ВЭД, ценным бумагам и охране труда и 1С! Станьте авторами, консультантами и спикерами на «Клерке»
24 Налоговики рассказали об особых условиях выбора ставок НДС на УСН
25 Президент разрешил Росфинмониторингу получать сведения об операциях в СБП
26 Депутаты хотят освободить от судебных госпошлин клиентов недобросовестных подрядчиков ИЖС
27 Что важно проверить по кассе перед 1 января 2026 года
28 ФНС: для займа от учредителя лимиты не установлены
29 Путин подписал закон о продлении параллельного импорта на 2026 год
30 Подтвердить качество продукции при госзакупках можно будет электронным способом
32 ❗ Аксаков: криптовалюты никогда не станут средством оплаты в России
33 💣 Депутат: YouTube отключат через год
34 До 29 декабря нужно заплатить налог по патенту, действующему до конца 2025 года
35 👏 В первом квартале 2026 не будут штрафовать за старую ставку НДС 20% в чеках
36 Лизинговым компаниям упростили доступ к кредитным историям клиентов
37 😵 Новогодний корпоратив предложили заменить на 13-ю зарплату
38 Штрафы за незаконные дисциплинарные взыскания хотят увеличить в разы
39 На пенсионные накопления и долгосрочные сбережения в пользу третьих лиц распространили антиотмывочные правила
Строительство: все изменения 2025-2026 гг. Бухгалтерская и налоговая отчетность застройщиков
Дата проведения: 17 декабря, среда
Налоги - изменения 2025 - 2026
Дата проведения: 17 декабря, среда
Бухгалтерская отчётность — 2025. Первая отчётность по новому стандарту
Дата проведения: 18 декабря, четверг
АУСН: критерии применения, порядок работы, план перехода
Дата проведения: 18 декабря, четверг
Онлайн-кассы (ККТ): все изменения 2025-2026 гг. в Законе 54-ФЗ
Дата проведения: 19 декабря, пятница
Налоги-2026: изменения в НК РФ. Консультация с экспертом Надеждой Камышевой
Дата проведения: 19 декабря, пятница
Налоговое планирование и контроль – полный курс изменений 2025-2026 гг. Защита бизнеса до, во время
Дата проведения: 22 декабря, понедельник
— Утренний бухгалтер № 6031. ФНС перечислила изменения по налогу на прибыль, которые ждут бизнес с 1 января 2026 года
Компании со статусом иноагентов останутся без льгот и пониженных ставок, а с 2027 года не нужно сдавать декларации по месту нахождения обособленных подразделений.
— Как списать материалы: методы, нормы, документы, проводки. Пошаговая инструкция для бухгалтера
Компания прибегает к списанию материалов по разным причинам: когда решила продать их или они испортились. Рассмотрим как произвести списание в каждом конкретном случае и провести эти операции в бухгалтерском учете.
— Как узнать регистрационный номер в СФР по ИНН
Есть три способа дистанционно узнать свой регномер в СФР.
— Сотрудник сменил паспорт по возрасту: нужно ли уведомлять военкомат
Работодатель обязан сообщать в военкомат об изменении данных сотрудника. Касается ли это ситуации, когда меняется номер и серия паспорта работника?
— Арендная плата увеличилась: как учесть изменения в учете
Если размер арендной платы увеличился, то изменение нужно отразить в учете. Рассказываем, как это сделать в соответствии с ФСБУ 25/2018.
— Больничные для самозанятых с 2026 года: сколько платить и сколько получать
С 2026 года заработает система страхования самозанятых на случай временной нетрудоспособности.
— Организация заказала у белорусской компании размещение в интернете: что будет с налогом на прибыль
При оплате услуг белорусской компании в интернете возникает множество вопросов. Прежде всего они касаются того, будет ли российская организация считаться агентом по налогу на прибыль.
— Как провести выкуп товара на маркетплейсе
При работе с маркетплейсами важно верно отражать все операции: возвраты от покупателей, услуги онлайн-площадки. Разбираемся, как в бухгалтерском учете провести выкуп товара на маркетплейсе.
— Налоговое право-2026: самые актуальные и спорные вопросы в применении налогового законодательства
Налоговое законодательство меняется стремительно, отслеживать нововведения довольно сложно. Однако незнание не освобождает от ответственности. Несмотря на порой сложный юридический язык правовых норм и постоянное внесение поправок в Налоговый кодекс, знать, к чему готовиться, необходимо для каждого человека, предпринимателя, бизнеса.
— Сотрудник уволился, а задолженность осталась
Иногда сотрудники увольняются несмотря на свои обязательства перед компанией. Как вернуть долг, а когда его лучше списать — рассказали в статье.
— Отмена или задержка рейса — что положено пассажирам, обязанности авиакомпании
Что делать, если рейс задержали или отменили: через сколько должны кормить и поселить в гостиницу, когда можно вернуть деньги, получить компенсацию и выплату по страховке.
— Календарь сдачи отчетности и уплаты налогов в 2026 году для плательщиков УСН
Для сдачи отчетности установлен общий срок — 25 число каждого месяца. А средства на ЕНС для уплаты налогов нужно перечислить 28 числа. Сделали большой календарь со всеми сроками сдачи отчетности по УСН, включая уплату НДС и подачу декларации по этому налогу.
— Уголовная ответственность главбуха и расширенные полномочия ФНС: разговор с адвокатом
17 декабря 2025 года в Краснодаре состоится БУХ.СОВЕТ 2026. Топовые эксперты расскажут, чего ждать от налоговой реформы 2026 года компаниям, бизнесу и бухгалтерам.
— Как бухгалтерским компаниям зарабатывать на услугах управленческого учета и сборки отчетности: узнаем от эксперта
17 декабря в Краснодаре состоится конференция БУХ.СОВЕТ 2026 с участием топовых экспертов России. Акцент мероприятия — на вопросах налоговой реформы, подготовки к новым рискам, возможностей для бухгалтеров.
— Семейная ипотека на вторичное жилье-2026: условия, лимиты и оформление
Семьям с детьми доступна льготная ипотека под 6% годовых. Но получить ее могут не все: у госпрограммы есть требования к регионам, жилью и самим заемщикам. Кто, как и когда может получить семейную ипотеку на вторичное жилье — рассказали в статье.
— «Аэрофлот» начал продажу субсидированных авиабилетов на 2026 год
Какие направления участвуют в программе, сколько стоят перелеты для жителей ДФО, молодежи, пенсионеров и льготников и какие документы нужны – разбираем в статье.
— Боли руководителей российских компаний: поделитесь опытом и узнайте, как с ними справляются другие
Какие проблемы больше всего волнуют управленцев в России? Как они оценивают свою нагрузку? Довольны ли своими доходами? Успешно ли осваивают ли новые технологии? Примите участие в масштабном исследовании Школы управления РБК и получите результаты в числе первых.
— Материнский капитал в 2026 году: кому положен, в каком размере и на что можно потратить
Материнский капитал — один из способов поддержки семей с детьми. В 2026 году его можно потратить сразу или подождать 3 года и использовать на другие цели. Рассказываем, кому положен материнский капитал, в каком размере и на что его можно потратить.
— Бухгалтер по работе с НДС обойдется бизнесу в 25 тыс. рублей. 🙇«Ночной бухгалтер» № 2081
Бизнес на УСН не умеет работать с НДС. Придется нанимать специалистов, которые умеют.
Топ-10 программ для проектирования офиса: лучшие планировщики в 2026 году
Пополнение Alipay и WeChat через Сбербанк, ВТБ и Тинькофф в 2025 году: мифы и рабочие способы
Виртуальная карта Мир: как работает и почему стоит оформить уже сегодня
Криптовалюта и налоги: как избежать проблем с ФНС в 2026 году
Продвижение сайтов недвижимости: стратегии, кейсы и стоимость
Обеспечение гарантийных обязательств по 44-ФЗ: экспертный разбор от KaznaHelp
Частые нарушения ИБ сотрудниками: причины и способы профилактики
Главное о налоговой реформе 2026 для владельцев касс
Исключение участника из ООО: законные основания, процедура и судебная практика
Как подготовиться к налоговой проверке: полный гид для директора и бухгалтера
Что делать при утечке персональных данных в 2025 году: памятка для бизнеса
Четыре обязательных отчета в военкомат в конце года
Какие виды больничных не продлевают отпуск в 2026 году
Заявки на расходование денежных средств и платежный календарь в 1С:Бухгалтерии 3.0
Обменники BTC: как работают и как выбрать сервис для обмена биткоина
Почему глэмпинги скучны? И как это исправить: 10 идей для незабываемого отдыха
С 15 декабря при снятии пенсии с карты потребуется подтверждение – новые правила
💰 11 декабря погашены, находящиеся в моем портфеле, 10 облигаций «ЕвроТранс»
Товарный знак: сочетание слов выигрывает, но цельность еще нужно доказать
Как повышение НДС до 22% бьет по компаниям
💥Обзор новостей: произойдет двукратный рост ликвидаций компаний МСП, предложили маркировать презервативы и филлеры, суд отказал во взыскании убытков с Долиной
Запрет вместо контроля: как имитация борьбы с нелегальным алкоголем ударит по бизнесу
Оптимизм Трампа гонит индекс Мосбиржи вперед. К чему готовиться инвестору
Как бухгалтеру быть заметным в соцсетях в 2026 году
Квадратный метр в московских новостройках оценили в порциях шаурмы
Незаконное использование товарного знака: что это такое, как подать иск и какая ответственность грозит нарушителям
План аварийного восстановления (DRP): практический гайд для собственника. О чем спросить ИТ-отдел, пока все работает
Интеллектуальная собственность на маркетплейсах: как защитить свои права и кто отвечает за нарушения
Бухгалтерия без сюрпризов: как выстроить систему контроля, чтобы не зависеть от одного человека и не бояться писем из налоговой
Новогодний стол 2026: меню, которое одобрит Огненная лошадь
Франшиза без товарного знака? Проблемы не заставят себя ждать
От россиян ждут умения работать с искусственным интеллектом в 2026 году
О возможности признания в бухгалтерском учете расходов на капитальный ремонт кровли в качестве основного средства
✅ Чек-лист. 5 ошибок в регистрации патента: как изобретатели теряют права на свои идеи и технологии
Как перейти на АУСН: порядок и сроки. Дайджест Клерк.Консультаций #15
