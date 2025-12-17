Утренний бухгалтер № 6032. Особые условия выбора ставок НДС на УСН: пояснения ФНС

Статьи

— Утренний бухгалтер № 6031. ФНС перечислила изменения по налогу на прибыль, которые ждут бизнес с 1 января 2026 года

Компании со статусом иноагентов останутся без льгот и пониженных ставок, а с 2027 года не нужно сдавать декларации по месту нахождения обособленных подразделений.

— Как списать материалы: методы, нормы, документы, проводки. Пошаговая инструкция для бухгалтера

Компания прибегает к списанию материалов по разным причинам: когда решила продать их или они испортились. Рассмотрим как произвести списание в каждом конкретном случае и провести эти операции в бухгалтерском учете.

— Как узнать регистрационный номер в СФР по ИНН

Есть три способа дистанционно узнать свой регномер в СФР.

— Сотрудник сменил паспорт по возрасту: нужно ли уведомлять военкомат

Работодатель обязан сообщать в военкомат об изменении данных сотрудника. Касается ли это ситуации, когда меняется номер и серия паспорта работника?

— Арендная плата увеличилась: как учесть изменения в учете

Если размер арендной платы увеличился, то изменение нужно отразить в учете. Рассказываем, как это сделать в соответствии с ФСБУ 25/2018.

— Больничные для самозанятых с 2026 года: сколько платить и сколько получать

С 2026 года заработает система страхования самозанятых на случай временной нетрудоспособности.

— Организация заказала у белорусской компании размещение в интернете: что будет с налогом на прибыль

При оплате услуг белорусской компании в интернете возникает множество вопросов. Прежде всего они касаются того, будет ли российская организация считаться агентом по налогу на прибыль.

— Как провести выкуп товара на маркетплейсе

При работе с маркетплейсами важно верно отражать все операции: возвраты от покупателей, услуги онлайн-площадки. Разбираемся, как в бухгалтерском учете провести выкуп товара на маркетплейсе.

— Налоговое право-2026: самые актуальные и спорные вопросы в применении налогового законодательства

Налоговое законодательство меняется стремительно, отслеживать нововведения довольно сложно. Однако незнание не освобождает от ответственности. Несмотря на порой сложный юридический язык правовых норм и постоянное внесение поправок в Налоговый кодекс, знать, к чему готовиться, необходимо для каждого человека, предпринимателя, бизнеса.

— Сотрудник уволился, а задолженность осталась

Иногда сотрудники увольняются несмотря на свои обязательства перед компанией. Как вернуть долг, а когда его лучше списать — рассказали в статье.

— Отмена или задержка рейса — что положено пассажирам, обязанности авиакомпании

Что делать, если рейс задержали или отменили: через сколько должны кормить и поселить в гостиницу, когда можно вернуть деньги, получить компенсацию и выплату по страховке.

— Календарь сдачи отчетности и уплаты налогов в 2026 году для плательщиков УСН

Для сдачи отчетности установлен общий срок — 25 число каждого месяца. А средства на ЕНС для уплаты налогов нужно перечислить 28 числа. Сделали большой календарь со всеми сроками сдачи отчетности по УСН, включая уплату НДС и подачу декларации по этому налогу.

— Уголовная ответственность главбуха и расширенные полномочия ФНС: разговор с адвокатом

— Как бухгалтерским компаниям зарабатывать на услугах управленческого учета и сборки отчетности: узнаем от эксперта

— Семейная ипотека на вторичное жилье-2026: условия, лимиты и оформление

Семьям с детьми доступна льготная ипотека под 6% годовых. Но получить ее могут не все: у госпрограммы есть требования к регионам, жилью и самим заемщикам. Кто, как и когда может получить семейную ипотеку на вторичное жилье — рассказали в статье.

— «Аэрофлот» начал продажу субсидированных авиабилетов на 2026 год

Какие направления участвуют в программе, сколько стоят перелеты для жителей ДФО, молодежи, пенсионеров и льготников и какие документы нужны – разбираем в статье.

— Боли руководителей российских компаний: поделитесь опытом и узнайте, как с ними справляются другие

— Материнский капитал в 2026 году: кому положен, в каком размере и на что можно потратить

Материнский капитал — один из способов поддержки семей с детьми. В 2026 году его можно потратить сразу или подождать 3 года и использовать на другие цели. Рассказываем, кому положен материнский капитал, в каком размере и на что его можно потратить.

— Бухгалтер по работе с НДС обойдется бизнесу в 25 тыс. рублей. 🙇«Ночной бухгалтер» № 2081

Бизнес на УСН не умеет работать с НДС. Придется нанимать специалистов, которые умеют.