За 2025 год надо будет сдавать ЕФС-1 по новой форме. 📝«Ночной бухгалтер» № 2085

ЕФС-1

С 30.12.2025 применяется новая форма ЕФС-1. Подраздел 1.2 не надо будет сдавать с типом «Назначение выплат по ОСС».

В подразделе 1.1 не надо будет маркировать кодом ДИСТ дистанционщиков при их приеме на работу или переводе на удаленку.