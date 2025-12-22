За 2025 год надо будет сдавать ЕФС-1 по новой форме. 📝«Ночной бухгалтер» № 2085

Сегодня в выпуске:
Новую форму ЕФС-1 не надо сдавать на декретниц.
Малый бизнес обойдется без бухгалтеров.
Планируют запретить рекламу эзотерических услуг.
В 2026 году 14 регионов увеличили минимальную базу по НДФЛ с продажи квартир.
76% работодателей увеличат зарплату сотрудникам с 2026 года.
Главред рекомендует.
Мем дня.
ЕФС-1
С 30.12.2025 применяется новая форма ЕФС-1. Подраздел 1.2 не надо будет сдавать с типом «Назначение выплат по ОСС».
В подразделе 1.1 не надо будет маркировать кодом ДИСТ дистанционщиков при их приеме на работу или переводе на удаленку.
МСП без бухгалтера
«Не надо нанимать никаких бухгалтеров. Существует целый набор сервисов». Это предложение Сбербанка прокомментировал пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков.
По его словам, старые параметры ПСН уже не вернутся и многим придется работать с НДС. Но вместо услуг бухгалтеров можно будет использовать онлайн-сервисы банков.
Кстати, Сбербанк предлагает бесплатные консультации по налогам всем ИП, даже если у них нет расчетного счета в Сбере.
🚀Новый онлайн-курс с разбором всех изменений налоговой реформы-2026!
На новом курсе «Налоговая реформа — 2026: НДС, АУСН и все новые правила» вы узнаете, как рассчитать потенциальную налоговую нагрузку на бизнес, выбрать выгодный режим налогообложения, перейти с УСН на ОСНО, АУСН или патент.
С новыми знаниями вы легко сможете учитывать ключевые изменения по всем налогам: НДС, налогу на прибыль, УСН, НДФЛ, взносам, акцизам — принимать стратегические решения и эффективно взаимодействовать с налоговыми органами в условиях ужесточения администрирования.
Сейчас вы можете купить наш новый онлайн-курс со скидкой 67%: 4 900 руб. вместо
14 990 руб.
Реклама эзотериков
Готовится законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг.
Автор проекта депутат Госдумы Андрей Свинцов считает, что безумное увлечение граждан различными эзотерическими услугами, практиками, литературой – это огромный вред психологическому здоровью и финансовому состоянию.
Повышенный понижающий коэффициент
При продаже квартир для целей НДФЛ доход не может быть менее кадастровой стоимости, умноженной на понижающий коэффициент 0,7. Но в некоторых регионах этот коэффициент повысили до 1.
Таких регионов сейчас 14. Перечень – тут. Проживающие там граждане будут платить налог с полной кадастровой стоимости, если продадут квартиру дешево.
Индексация зарплаты
76% компаний в 2026 году планируют проиндексировать зарплаты сотрудников на 5 – 10%. Это примерно официальный уровень инфляции, который сейчас составляет 6%.
В 2025 году по данным ЦБ зарплату повысили 83% работодателей.
А ваша зарплата вырастет с 2026 года?
Главред рекомендует
Календарь для бухгалтера на январь 2025. Сохраняйте в избранное!
Какую налоговую систему выбрать для бизнеса в 2026 году: расчеты, таблицы.
Все важные вопросы сотрудничества с самозанятым иностранцем - от заключения договора до уведомления МВД. Читайте в чек-листе.
Мем дня
Ваша надеется на повышение зарплаты редакция
Начать дискуссию