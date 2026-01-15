Утренний бухгалтер № 6044. Штрафы за незаконное предпринимательство хотят поднять до 1,5 млн руб.

Статьи

— 14 января — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

14 января — чем примечателен этот день? Какие праздники отмечают в России и мире, какие церковные даты приходятся на сегодня, какие народные приметы связаны с 14 января и кто из известных людей родился в этот день.

— Утренний бухгалтер № 6043. На АУСН не сдают персонифицированные сведения, но о приеме и увольнении сообщить придется

Бухгалтеры обсудили, какие отчеты по сотрудникам нужно сдавать на АУСН.

— Компенсация питания работникам: как оформить, облагать ли НДФЛ и страховыми взносами

Если организация хочет компенсировать сотрудникам расходы на питание, необходимо прописать это в локальном акте. Нужно ли облагать выплату взносами и можно ли включить ее в расходы в целях налога на прибыль — рассказали в статье.

— Компания на УСН оказывает услуги через посредника: как уплачивать единый налог

Организации на УСН включают в доходы всю сумму, полученную от клиентов. Что делать, если в сумму расчетов входит вознаграждение посредника? Нужно ли учитывать его при определении налоговой базы?

— Почему свои данные безопаснее доверить надежному ИТ-партнеру

Несколько лет назад большинству компаний казалось, что путь один — уйти в облака и забыть про серверные, железо и своих админов. Переезд шел волнами, а пик пришелся на ковид. В 2020-м в экстренном режиме нужно было переходить на удаленку, подключать сотрудников из домов, как-то поддерживать продажи и документооборот.

— График выплаты пособий и пенсий в феврале 2026

В феврале пособия и пенсии переведут в обычном порядке. Когда ждать выплату — рассказали в статье.

— Электронные медицинские книжки: когда вводят, кому менять и какие штрафы предусмотрены за отсутствие

Уже скоро электронные медицинские книжки заменят бумажные аналоги. В статье расскажем, когда именно начнут действовать новые правила, кому придется обновлять свои документы и какие санкции ждут работодателей и сотрудников за несоблюдение требований.

— Налог по аренде квартиры: как уплачивать, в какие сроки и какая ответственность за неуплату

При аренде квартиры у наймодателя возникает налогооблагаемый доход. Существует три варианта: можно уплачивать НДФЛ, открыть самозанятость или зарегистрировать ИП. Разбираемся с нюансами и выгодой каждого из методов.

— Господдержка бизнеса: какие субсидии доступны начинающим предпринимателям в 2026 году

Многие предприниматели часто сталкиваются с финансовыми трудностями на старте. Однако государство предоставляет различные меры поддержки, включая субсидии на аренду помещений, закупку оборудования и обучение сотрудников. Рассказываем о доступных программах и даем практические советы по их получению.

— Какой налог будет, если продать одну квартиру и сразу купить другую: примеры для разных ситуаций

«Квартирный взаимозачет» в 3-НДФЛ возможен, но есть нюансы.