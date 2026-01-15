Утренний бухгалтер № 6044. Штрафы за незаконное предпринимательство хотят поднять до 1,5 млн руб.

Комитет Госдумы порекомендовал принять законопроект о повышении штрафов за экономические преступления.
Минтруд опубликовал величину прожиточного минимума для всех регионов РФ.
Депутаты предложили распространить меры поддержки соцпредпринимательства для МСП на самозанятых.
Как найти главного бухгалтера в компанию в 2026 году: чек-лист для бизнеса, найдете в статье.
ФНС рассказала, что декларации по УСН за 2025 год примут и по старым, и по новым формам.
Минфин подготовил проект о заморозке срока исковой давности по налоговым преступлениям.
Налоговая самостоятельно поставит компанию на учет, если налогоплательщик не сможет определиться.
Разборы законов
— Как корректно рассчитать срок на выставление счета-фактуры. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как рассчитать срок на выставление счета-фактуры и могут ли отказать в вычете НДС при просрочке выставления документа.
— Что делать кадровику, если срочный договор стал бессрочным. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как кадровику действовать, если срочный трудовой договор стал бессрочным.
— Премия при отмене дисциплинарного взыскания: платить или нет
Суд разобрал ситуацию, которая может касаться любого работодателя и любого сотрудника. И вынес вердикт: дисциплинарное взыскание отменено — премию работнику надо выплатить.
— Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС за декабрь 2025 года
Подготовили для вас обзор разъяснений декабря 2025 года по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.
— Как вернуть средства, которые задолжал контрагент. Мини-курс
Может ли компания инициировать банкротство контрагента при неуплате долга? Расскажем по порядку.
Новости
1 💲 Курс доллара, евро и юаня на 14 января 2026 года
2 В 2025 году россияне больше всего хотели попасть в продажи и IT. Бухгалтеры тоже в топе
3 В 2025 году выручка превысила 20 млн, но с 2026 перешли на АУСН: платить ли НДС за работы, выполненные в 2025-м
4 ФНС: нужно ли на АУСН при оплате бизнес-картой формировать кассовый чек с признаком «расход»
5 Как закрыть ИП, если касса на ремонте: ответ налоговой службы
6 Роструд: как отразить в табеле учета рабочего времени прохождение военных сборов
7 ❗ Декларации УСН за 2025 год примут и по новой, и по старой формам
8 В Госдуме предложили поменять методику расчета прожиточного минимума пенсионеров
9 ❔ Входит ли банковская комиссия за эквайринг в расходы на АУСН
10 В 2026 году программа 1С изменилась: эксперт расскажет, как теперь в ней работать
12 ЦБ запустил сервис с жалобами на неправомерное использование инсайдерской информации
13 «Астра» обсуждает покупку контрольного пакета «МойОфис» у «Лаборатории Касперского»: что известно по источникам
14 80% специалистов совмещают на работе несколько ролей. 37% – без компенсаций
15 💰 Во время новогодних праздников курьеры получали 6,2 тыс. рублей за смену
16 Если налогоплательщик не знает, куда встать на учет, решение примет налоговая
17 За незаконное предпринимательство могут поднять штрафы до 1,5 млн рублей
18 ❗ Минфин планирует заморозить срок давности по налоговым преступлениям
19 ✅ Затраты по соглашению о трудоустройстве инвалидов уменьшают налог на прибыль
20 📦 Wildberries начал доставлять посылки между своими пунктами
21 Как корректно перейти на ставку НДС 22% в 2026 году
22 Почему АУСН резко стал самым популярным налоговым режимом в 2026 году — слушайте новый подкаст Налоговое утро!
23 Женщинам могут разрешить получать два пособия, если они забеременели во время декрета
24 👌 Утверждена новая рекомендация для подготовки бухотчетности за 2025 год
25 👀 Минтруд опубликовал суммы прожиточного минимума на 2026 год по всем регионам РФ
26 💳 Минфин уточнил, какие операции и услуги по обслуживанию карт начнут облагаться НДС, а какие нет
27 💣 В России предложили ввести взнос с зарплаты на долговременный уход за пожилыми
28 💢 Меры поддержки социального предпринимательства могут распространить на самозанятых
29 ✉ Работодатели получили письма о налоговых долгах сотрудников в декабре 2025 года
30 Комитет Госдумы поддержал защиту мобилизованных от сокращения
31 ФТС: ежедневные таможенные платежи в бюджет превысили 23 млрд рублей
34 Миронов предложил создать алиментный фонд
35 Аксаков: ставку по семейной ипотеке свяжут с количеством детей
36 В России вырос спрос на дворников
37 Минцифры хочет ввести уголовную ответственность за отсутствие IMEI в договоре с мобильным оператором
Мероприятия
НДС-2026: переход на новую ставку и НДС на УСН
Дата проведения: 15 января, четверг
ФСБУ-2026: практическая консультация с аудитором Анной Тетерлевой
Дата проведения: 16 января, пятница
Мастер-класс Проверка должной осмотрительности контрагентов на Клерк.ру. Ходатайство о снижении штрафа
Дата проведения: 19 января, понедельник
Маркетплейсы-2026: контроль ФНС и блокировка счетов
Дата проведения: 20 января, вторник
Статьи
— 14 января — какой сегодня праздник отмечают в России и мире
14 января — чем примечателен этот день? Какие праздники отмечают в России и мире, какие церковные даты приходятся на сегодня, какие народные приметы связаны с 14 января и кто из известных людей родился в этот день.
— Утренний бухгалтер № 6043. На АУСН не сдают персонифицированные сведения, но о приеме и увольнении сообщить придется
Бухгалтеры обсудили, какие отчеты по сотрудникам нужно сдавать на АУСН.
— Компенсация питания работникам: как оформить, облагать ли НДФЛ и страховыми взносами
Если организация хочет компенсировать сотрудникам расходы на питание, необходимо прописать это в локальном акте. Нужно ли облагать выплату взносами и можно ли включить ее в расходы в целях налога на прибыль — рассказали в статье.
— Компания на УСН оказывает услуги через посредника: как уплачивать единый налог
Организации на УСН включают в доходы всю сумму, полученную от клиентов. Что делать, если в сумму расчетов входит вознаграждение посредника? Нужно ли учитывать его при определении налоговой базы?
— Почему свои данные безопаснее доверить надежному ИТ-партнеру
Несколько лет назад большинству компаний казалось, что путь один — уйти в облака и забыть про серверные, железо и своих админов. Переезд шел волнами, а пик пришелся на ковид. В 2020-м в экстренном режиме нужно было переходить на удаленку, подключать сотрудников из домов, как-то поддерживать продажи и документооборот.
— График выплаты пособий и пенсий в феврале 2026
В феврале пособия и пенсии переведут в обычном порядке. Когда ждать выплату — рассказали в статье.
— Электронные медицинские книжки: когда вводят, кому менять и какие штрафы предусмотрены за отсутствие
Уже скоро электронные медицинские книжки заменят бумажные аналоги. В статье расскажем, когда именно начнут действовать новые правила, кому придется обновлять свои документы и какие санкции ждут работодателей и сотрудников за несоблюдение требований.
— Налог по аренде квартиры: как уплачивать, в какие сроки и какая ответственность за неуплату
При аренде квартиры у наймодателя возникает налогооблагаемый доход. Существует три варианта: можно уплачивать НДФЛ, открыть самозанятость или зарегистрировать ИП. Разбираемся с нюансами и выгодой каждого из методов.
— Господдержка бизнеса: какие субсидии доступны начинающим предпринимателям в 2026 году
Многие предприниматели часто сталкиваются с финансовыми трудностями на старте. Однако государство предоставляет различные меры поддержки, включая субсидии на аренду помещений, закупку оборудования и обучение сотрудников. Рассказываем о доступных программах и даем практические советы по их получению.
— Какой налог будет, если продать одну квартиру и сразу купить другую: примеры для разных ситуаций
«Квартирный взаимозачет» в 3-НДФЛ возможен, но есть нюансы.
Как привлечь работника к дисциплинарной ответственности за систематические опоздания
Консультации
налогообложение депозитных процентов у благотворительного фонда
Льготные ставки по УСН в Удмуртской Республике на 2026 год
О применении пониженных ставок УСН в 2026 г.
Возврат аванса покупателю, что с НДС
Частичный возврат средств за оказание услуги ИП Доходы
Льготные ставки УСН с 2026 года в Чеченской республике, Дагестане и ХМАО?
Трибуна
Как взыскать дебиторскую задолженность без суда: пошаговый план и пример из практики
Февральский перерасчет выплат: каким льготникам и на сколько прибавят в 2026 году
📉 Прогноз по дивидендам на 2026 год: снижение на ~20%
Три ситуации, в которых прибыль незаметно съедает НДС 22 процента
Что рекомендуют покупать аналитики БКС в 2026 году
💥Обзор новостей: ставка по семейной ипотеке будет зависеть от числа детей, крипта станет обычным явлением в нашей жизни, люди не успевают осознать новые запреты
Критерии оценки налогоплательщиков от ФНС
Перед данными по инфляции: что двигало рынком и чего ждать дальше?
Важно! Изменения в регулировании возврата экспортного НДС на 271 код HS по направлениям фотоэлектрические товары и аккумуляторы
НДС на банковские комиссии с 2026 года: как учесть и принять к вычету в 1С
ФНС разрешила сдавать декларации по УСН за 2025 год по новой и старой формам
Туристический налог — это местный налог, который с 1 января 2025 года заменил прежний курортный сбор
Планы Трампа после Венесуэлы, а также бикини-скандал с Grok
Увольнение «незаменимого» админа: как не пустить бизнес под откос
Как получить справку о применении АУСН
Госдума не запрещает что-то, а «просто убирает все лишнее»
О порядке учета возмещения расходов страхователя, полученного от СФР
Дивиденды 2026: Где искать доходность 12-14% на фоне общего снижения выплат
Новогоднее чудо: снижение штраф в 10 раз
⚡ Заморозка срока давности по налоговым преступлениям: что это означает для бизнеса?
