КПК ОБЩ 8103
🔴 Вебинар: НДС-2026: переход на новую ставку и НДС на УСН →
Декларация по УСН

По какой форме ИП на УСН сдать декларацию за 2025 год

ИП должны отчитаться по упрощенке до 27 апреля 2026 года (обычный срок - 25 апреля, но этот день выпал на субботу). В ноябре 2025 года ФНС утвердила новую форму декларации, но в силу она вступит только 1 марта 2026 года. Как же отчитаться, если вы хотите сдать отчет раньше?
По какой форме ИП на УСН сдать декларацию за 2025 год
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Автор

  • Елена Балаклицкая

    Главный редактор «Клерка». По образованию - бухгалтер, стаж работы более 20 лет.

По какой форме сдавать декларацию по УСН за 2025 год—разъяснения ФНС

Декларацию по УСН сдавали по форме, установленной приказом ФНС России от 02.10.2024 года № ЕД-7-3/813@. ФНС выпустила приказ № ЕД-7-3/1017@ от 26.11.25 г. с новой формой, по которой нужно отчитаться за 2025 год. Но при этом приказ вступает в силу только через два месяца после его официального опубликования (дата публикации 29.12.2025 г.).

По какой же форме ИП сдать декларацию если он хочет сделать это раньше 1 марта?

ФНС опубликовала письмо от 30 декабря 2025 года № СД-4-3/11881@ «О налоговой декларации по УСН», где разъяснила, что налогоплательщики могут подавать декларацию по любой форме — старой или новой. Инспекции обязаны принимать любую из них.

Какие изменения произошли в новой декларации по УСН за 2025 год?

Исключили строки, в которых нужно было выбирать признак применения налоговой ставки (так как перестали действовать повышенные ставки на УСН).

В раздел 2.1.1 (расчет налога на УСН «доходы») и в раздел 2.2 (аналогичный раздел на УСН «доходы минус расходы») добавились строки, в которых нужно отражать сумму страховых взносов.

Добавился код способа подачи декларации — 13 (через ЛК налогоплательщика).

Произошел ряд других небольших технических изменений.

ИП прекратил деятельность, как подать декларацию

Предприниматели, которые прекратили свою деятельность в конце 2025 года, но сдать декларацию решили не перед закрытием, а по обычному сроку (это не нарушение) столкнулись с проблемой — электронная подпись ИП прекратила действие вместе с внесением записи в ЕГРИП. Поэтому подать декларацию через оператора ЭДО уже получится.

В этом случае можно отправить декларацию по почте письмом с описью вложения — п.4 статьи 80 НК.

Полезные инструменты и материалы для ИП на УСН

Начать дискуссию

ГлавнаяПремиум