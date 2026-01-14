По какой форме ИП на УСН сдать декларацию за 2025 год

ИП должны отчитаться по упрощенке до 27 апреля 2026 года (обычный срок - 25 апреля, но этот день выпал на субботу). В ноябре 2025 года ФНС утвердила новую форму декларации, но в силу она вступит только 1 марта 2026 года. Как же отчитаться, если вы хотите сдать отчет раньше?

По какой форме сдавать декларацию по УСН за 2025 год—разъяснения ФНС

Декларацию по УСН сдавали по форме, установленной приказом ФНС России от 02.10.2024 года № ЕД-7-3/813@. ФНС выпустила приказ № ЕД-7-3/1017@ от 26.11.25 г. с новой формой, по которой нужно отчитаться за 2025 год. Но при этом приказ вступает в силу только через два месяца после его официального опубликования (дата публикации 29.12.2025 г.).

По какой же форме ИП сдать декларацию если он хочет сделать это раньше 1 марта?

ФНС опубликовала письмо от 30 декабря 2025 года № СД-4-3/11881@ «О налоговой декларации по УСН», где разъяснила, что налогоплательщики могут подавать декларацию по любой форме — старой или новой. Инспекции обязаны принимать любую из них.

Какие изменения произошли в новой декларации по УСН за 2025 год?

Исключили строки, в которых нужно было выбирать признак применения налоговой ставки (так как перестали действовать повышенные ставки на УСН).

В раздел 2.1.1 (расчет налога на УСН «доходы») и в раздел 2.2 (аналогичный раздел на УСН «доходы минус расходы») добавились строки, в которых нужно отражать сумму страховых взносов.

Добавился код способа подачи декларации — 13 (через ЛК налогоплательщика).

Произошел ряд других небольших технических изменений.

ИП прекратил деятельность, как подать декларацию

Предприниматели, которые прекратили свою деятельность в конце 2025 года, но сдать декларацию решили не перед закрытием, а по обычному сроку (это не нарушение) столкнулись с проблемой — электронная подпись ИП прекратила действие вместе с внесением записи в ЕГРИП. Поэтому подать декларацию через оператора ЭДО уже получится.

В этом случае можно отправить декларацию по почте письмом с описью вложения — п.4 статьи 80 НК.

