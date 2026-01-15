Налоговая переплата на ЕНС будет переходить по наследству. 💰«Ночной бухгалтер» № 2095

Пособие по БиР

Если беременную женщину увольняют по статье 81 ТК (ликвидация организации), то пособие по беременности и родам ей платит СФР в размере прожиточного минимума.

Эту норму хотят изменить и считать пособие из зарплаты за 2 предыдущих года, как работающим женщинам.

Беременная женщина не виновата, что ее работодатель исчез с рынка, отмечают авторы проекта.