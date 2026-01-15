Налоговая переплата на ЕНС будет переходить по наследству. 💰«Ночной бухгалтер» № 2095

Сегодня в выпуске:
Деньги с ЕНС физлица в случае его смерти отдадут наследникам.
Для уволенных хотят увеличить пособие по беременности.
Люди начинают сдавать декларацию 3-НДФЛ почти под бой курантов.
Подобрать код ОКВЭД заявительного типа можно на сайте ФНС.
Роспотребнадзор дал советы, как войти в рабочий режим после длинных праздников.
Главред рекомендует.
Мем дня.
Сальдо ЕНС по наследству
Наследники смогут распоряжаться средствами на ЕНС умершего человека. Законопроект с такой поправкой в НК принят в первом чтении.
Информацию о сальдо ЕНС у налоговиков будут запрашивать нотариусы.
Пособие по БиР
Если беременную женщину увольняют по статье 81 ТК (ликвидация организации), то пособие по беременности и родам ей платит СФР в размере прожиточного минимума.
Эту норму хотят изменить и считать пособие из зарплаты за 2 предыдущих года, как работающим женщинам.
Беременная женщина не виновата, что ее работодатель исчез с рынка, отмечают авторы проекта.
3-НДФЛ
Чтобы получить вычеты, сдать декларацию 3-НДФЛ за 2025 год можно начиная с 01.01.2026. Некоторые налогоплательщики не стали откладывать это дело в долгий ящик и воспользовались своим правом в первые часы нового года.
Первые декларации стали поступать в ФНС уже в 4 часа утра 1 января.
Кстати, если для заполнения 3-НДФЛ вам нужна справка, а в личном кабинете ее пока нет, запросите ее у работодателя, советует ФНС.
Код ОКВЭД
ФНС запустила новый сервис «Мой ОКВЭД», который поможет бизнесу быстро подобрать коды ОКВЭД и определить основной исходя из планируемых показателей.
Кроме того, сервис также подскажет, нужна ли лицензия или разрешение по выбранному коду.
Если только вышел на работу и уже устал
Чтобы восстановить режим после новогодних праздников, надо:
сбалансированно питаться (есть фрукты, овощи и ни в коем случае не голодать);
перед сном не ужинать, а только пить кефир;
восстановить режим сна —ложиться и вставать в одно и то же время каждый день.
Такие рекомендации дал Роспотребнадзор.
Главред рекомендует
Командировка не состоялась: как учесть расходы и оформить документы
Маркетплейсы-2026: контроль ФНС и блокировка счетов — вебинар 20 января в 11.00 по мск
Могут ли уволить или оштрафовать за несоблюдение дресс-кода в офисе?
Как оприходовать в бухгалтерском и налоговом учетах лицензию на ПО
Мем дня
Ваша в первую неделю после праздников хронически не высыпается редакция
Начать дискуссию