Налоговая переплата на ЕНС будет переходить по наследству. 💰«Ночной бухгалтер» № 2095

Сальдо ЕНС войдет в перечень наследуемого имущества.

Сегодня в выпуске:

  • Деньги с ЕНС физлица в случае его смерти отдадут наследникам.

  • Для уволенных хотят увеличить пособие по беременности.

  • Люди начинают сдавать декларацию 3-НДФЛ почти под бой курантов.

  • Подобрать код ОКВЭД заявительного типа можно на сайте ФНС.

  • Роспотребнадзор дал советы, как войти в рабочий режим после длинных праздников.

Сальдо ЕНС по наследству

Наследники смогут распоряжаться средствами на ЕНС умершего человека. Законопроект с такой поправкой в НК принят в первом чтении.

Информацию о сальдо ЕНС у налоговиков будут запрашивать нотариусы.

Пособие по БиР

Если беременную женщину увольняют по статье 81 ТК (ликвидация организации), то пособие по беременности и родам ей платит СФР в размере прожиточного минимума.

Эту норму хотят изменить и считать пособие из зарплаты за 2 предыдущих года, как работающим женщинам.

Беременная женщина не виновата, что ее работодатель исчез с рынка, отмечают авторы проекта.

3-НДФЛ

Чтобы получить вычеты, сдать декларацию 3-НДФЛ за 2025 год можно начиная с 01.01.2026. Некоторые налогоплательщики не стали откладывать это дело в долгий ящик и воспользовались своим правом в первые часы нового года.

Первые декларации стали поступать в ФНС уже в 4 часа утра 1 января.

Кстати, если для заполнения 3-НДФЛ вам нужна справка, а в личном кабинете ее пока нет, запросите ее у работодателя, советует ФНС.

Код ОКВЭД

ФНС запустила новый сервис «Мой ОКВЭД», который поможет бизнесу быстро подобрать коды ОКВЭД и определить основной исходя из планируемых показателей.

Кроме того, сервис также подскажет, нужна ли лицензия или разрешение по выбранному коду.

Если только вышел на работу и уже устал

Чтобы восстановить режим после новогодних праздников, надо:

  • сбалансированно питаться (есть фрукты, овощи и ни в коем случае не голодать);

  • перед сном не ужинать, а только пить кефир;

  • восстановить режим сна —ложиться и вставать в одно и то же время каждый день.

Такие рекомендации дал Роспотребнадзор.

Ваша в первую неделю после праздников хронически не высыпается редакция

