Бизнес на АУСН не должен платить взносы за директора. 😎«Ночной бухгалтер» № 2101

Взносы за директора на АУСН

Для взносов за директора, который числится в ЕГРЮЛ, нет никаких исключений (кроме директоров на СВО). Эта норма распространяется на все режимы налогообложения, в том числе на АУСН.

Но на АУСН тариф взносов 0% и директоров это тоже касается. Поэтому взносы за директора на АУСН = 27 093 х 0% = 0 руб.