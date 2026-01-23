Бизнес на АУСН не должен платить взносы за директора. 😎«Ночной бухгалтер» № 2101

Сегодня в выпуске:
ФНС уточнила, что на АУСН нет взносов за директора.
«Новый Московский Банк» лишился лицензии.
По уходу за пожилыми предлагают давать больше пенсионных баллов.
Эквайринг подорожал на 22%, но не везде.
В мороз можно будет работать удаленно из дома.
Взносы за директора на АУСН
Для взносов за директора, который числится в ЕГРЮЛ, нет никаких исключений (кроме директоров на СВО). Эта норма распространяется на все режимы налогообложения, в том числе на АУСН.
Но на АУСН тариф взносов 0% и директоров это тоже касается. Поэтому взносы за директора на АУСН = 27 093 х 0% = 0 руб.
Все изменения налоговой реформы-2026
Минус один банк
ЦБ сегодня отозвал лицензию у «Нового Московского Банка». Одна их причин — банк проводил крупные подозрительные операции клиентов с признаками «технических» компаний. Эту информацию ЦБ передал в правоохранительные органы.
Вкладчики НМБ начнут получать страховое возмещение с 6 февраля (максимум — 1,4 млн руб.).
Пенсионные баллы
За уход за 80-летними пенсионерами СФР начисляет 1,8 пенсионных балла (ИПК) в год.
Но оформить такой уход могут только неработающие. То есть нельзя одновременно получать баллы от зарплаты как работающему, и + 1,8 балла за уход. Это ограничение предложили снять, а также улучшить другие параметры начисления ИПК за уход, в том числе начислять больше ИПК.
Сейчас пенсионерам выплачивают компенсацию за уход в беззаявительном (проактивном) порядке, но ухаживающие вынуждены оформлять баллы по заявлению. Этот процесс для них могут упростить.
Эквайринг
С 2026 года комиссия за эквайринг облагается НДС 22%. Поэтому многие банки повысили стоимость услуги для клиентов.
Однако некоторые (например, Ozon Банк и «Новиком») повышать комиссии для клиентов не стали и потери в части НДС несут за свой счет.
Впрочем, в Сбере обещают компенсировать малому бизнесу с доходом ниже 20 млн руб. половину суммы НДС.
Морозы
В морозную погоду сотрудники должны иметь право на удаленную работу. Предельная температура для перевода на удаленку в каждом регионе будет своя.
Предложение с такой поправкой в трудовое законодательство направлено в Минтруд. Меру предлагают ввести для тех, чья трудовая функция в принципе позволяет работать дистанционно.
