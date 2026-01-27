Упрощенцы с НДС 5% не могут добровольно платить 22%. 🔣«Ночной бухгалтер» № 2103

Сегодня в выпуске:
НДС 5% и 22%
Ставки НДС 5% и 22% на УСН несовместимы.
Если компания на УСН освобождена от НДС, она может по просьбе некоторых покупателей выставлять им счета-фактуры с НДС 22%. Но как только компания вышла за лимит и стала платить НДС 5%, то идти навстречу тем покупателям уже нельзя. Ставка НДС будет 5% для всех покупателей.
Возвраты на АУСН
Если на АУСН покупатель оплатил счет в одном месяце, но в следующем эти деньги пришлось вернуть, то доход будет уменьшен именно в том месяце, когда был возврат.
Но если доходы этого второго месяца меньше, чем сумма возврата, то доход уменьшается до нуля. Уменьшить на остаток суммы доход третьего месяца нельзя, поясняет ФНС.
Налоги самозанятых
Эксперимент по НПД идет до 2028 года. До его окончания никаких новых налогов для самозанятых вводить не будут, успокаивают в Думе. Это касается как самих самозанятых, так и их контрагентов.
А добровольное вступление самозанятых в систему социального страхования будет всячески поощряться. Напомним, с 2026 года действует система добровольных взносов для самозанятых, которые хотят получать оплату по больничным листам.
Карточки товаров
Минэк подготовил проект нормативного акта о проверке информации в карточках товаров со стороны маркетплейса.
Платформы смогут размещать только те карточки, данные из которых получили подтверждение в государственных информационных системах.
Речь идет о товарах, которые подлежат обязательной маркировке, госрегистрации и т.д., то есть должны быть зарегистрированы в различных ГИС.
Долги по ипотеке
В 2025 году просроченная задолженность по ипотеке достигла рекордных 265,6 млрд рублей. Предыдущий рекорд был в декабре 2022 года и он был в 3 раза меньше нынешнего показателя.
Вместе с тем в общем ипотечном портфеле банков доля проблемных долгов по-прежнему низкая, но тенденция к увеличению задолженности становится тревожной, отмечают эксперты.
