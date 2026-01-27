Упрощенцы с НДС 5% не могут добровольно платить 22%. 🔣«Ночной бухгалтер» № 2103

Возвраты на АУСН

Если на АУСН покупатель оплатил счет в одном месяце, но в следующем эти деньги пришлось вернуть, то доход будет уменьшен именно в том месяце, когда был возврат.

Но если доходы этого второго месяца меньше, чем сумма возврата, то доход уменьшается до нуля. Уменьшить на остаток суммы доход третьего месяца нельзя, поясняет ФНС.