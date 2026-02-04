Утренний бухгалтер № 6058. Частые ошибки при регистрации юрлиц: перечень

Чаще всего в регистрации отказывают, если документы не соответствуют требованиям, есть опечатки, ошибки в ОКВЭД, а также нарушения при указании учредителей: список ошибок от ФНС.
С внештатного экс-бухгалтера хотят взыскать долг компании более 700 млн рублей.
С 1 сентября 2026 в списке видов деятельности, при которых МСП проводят спецоценку в упрощенном порядке, будут новые отрасли.
Льготы по страховым взносам не будет, если нет деятельности и дохода.
Упрощенцы, применяющие ставку НДС 22%, могут применять и льготную 10%.
Для обеления экономики Минфин предложил ограничить сумму внесения наличных через банкоматы.
Роструд: можно ли установить одинаковый оклад заместителю директора и уборщице.
— Почему работники берут отгул вместо больничного и всегда ли его нужно предоставлять. Мини-курс
Работодатель не обязан предоставлять отгул по плохому самочувствию без больничного листка. Но может его предоставить по своему усмотрению. Расскажем подробнее в мини-курсе.
— Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС за январь 2026 года
Подготовили для вас обзор разъяснений января 2026 года по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.
— Что можно внести в качестве уставного капитала ООО
Создание ООО требует формирования уставного капитала (УК) в размере как минимум 10 000 руб. УК может быть сформирован как деньгами, так и имуществом, и даже имущественными правами. Что вообще можно внести в УК и как это сделать — разбираемся.
— Как сменить ОКВЭД в 2026 году
Реестры — ЕГРЮЛ и ЕГРИП — содержат коды ОКВЭД заявительного и отчетного типа. Коды заявительного типа формируются исходя из информации об основном и дополнительных видах экономической деятельности, указанных при регистрации.
— Как принять нового участника в ООО. Мини-курс
Как зарегистрировать увеличение уставного капитала за счет нового участника? Расскажем по порядку.
1 💲 Курс доллара на 3 февраля 2026 года Центробанк поднял до 77 рублей
2 Для многодетных отцов предлагают ввести отцовский капитал
3 🧖 Число вакансий для банщиков выросло в два раза
4 Нилов предлагает переводить сотрудников на удаленку во время эпидемий и очень плохой погоды
5 Депутаты предлагают сократить срок ответа госорганов до 10 дней
6 Как бухгалтеру перейти в аналитики 1С: инструкция от специалиста
7 Иностранцам с судимостью могут запретить въезд в РФ
8 ⌛ 3 февраля – последний день отправки уведомления по ЕНП, а до 5 февраля нужно заплатить НДФЛ
9 Закрываем 2025 год без проблем: проверки, новые правила и все, что бухгалтеру важно не упустить
10 💊 Роспотребнадзор заблокировал больше тысячи сайтов с информацией о БАДах
11 ФНС разъяснила, как на АУСН работать с самозанятыми
12 ❄️ Роструд рассказал, кого можно отправить чистить снег на крышах
13 ФНС ответила, нужно ли на АУСН сдавать перссведения и уведомления по ЕНП за сотрудников
14 ❔ Можно ли установить одинаковый оклад замдиректору и уборщице: ответ Роструда
15 Лимит на внесение наличных через банкомат власти могут установить в 1 млн рублей
16 Фора-Банк начал работать с АУСН с 1 февраля 2026 года
17 Эксперт: доработка сайта не всегда увеличивает его первоначальную стоимость как НМА
18 39% российских компаний в автоматизации бизнес-процессов используют ИИ. В топе бухгалтерия
19 🙏 Депутаты просят привязать индексацию ОСАГО к росту зарплат в регионе
20 Малому бизнесу могут дать льготы при запуске СПОТ
21 👌 УСН с НДС 22% не мешает применять ставку НДС 10%
22 Если работница после отпуска по беременности и родам идет в ежегодный отпуск – это не выход на работу
23 📼 ИП, занятых в кинопроизводстве, могут освободить от НДС
24 В Госдуму внесли законопроект с мораторием на блокировку соцсетей
25 💢 Расширен список рабочих мест, на которых СОУТ проводят с особенностями
26 Минфин: иногда налогоплательщик сам распределяет расходы для налога на прибыль
27 К бухгалтерской отчетности исполнителей гособоронзаказов будут новые требования
28 Эксперт: Центробанк не снизит ключевую ставку сразу на 1-2%
29 Производителям средств личной гигиены возместят расходы на маркировку
30 💡 Бухгалтеры смогут давать оценку каждому уроку на «Клерке»
31 😱 С экс-бухгалтера хотят взыскать долг компании в 731 млн (!) рублей
32 Депутаты предлагают упростить продажу жилья, изъятого у коррупционеров
33 🍞 История «Машеньки» — как новые правила ПСН, УСН и НДС меняют экономику малого бизнеса. Выпуск № 17 подкаста «Налоговое утро»
34 В App Store появилось новое приложение Т-Банка — оно замаскировалось под сервис для автомоек
35 Минэкономразвития планирует изменить сроки давности по делам о приватизации
36 ФНС: льготы по страховым взносам не будет, если нет деятельности и дохода
37 Налоговики перечислили ошибки при регистрации юрлиц
39 😩 Больше 50% россиян работали сверхурочно, к этому принуждали 7% сотрудников
— 3 февраля — какой сегодня праздник отмечают в России и мире
3 февраля — чем примечателен этот день? Какие праздники отмечают в России и мире, какие церковные даты приходятся на сегодня, какие народные приметы связаны с 3 февраля и кто из известных людей родился в этот день.
— Утренний бухгалтер № 6057. Новая форма заявления на зачет и возврат сальдо ЕНС
С 15 января 2026 года действуют обновленные формы и форматы заявлений о зачете и возврате сумм денежных средств, формирующих положительное сальдо единого налогового счета (ЕНС).
— Сутки через трое: как установить и оплачивать график
График работы «сутки через трое» становится все популярнее среди работодателей благодаря своей гибкости и удобству для персонала. Рассказываем, как оформить такую работу, рассчитать зарплату и избежать возможных нарушений.
— Как получить алименты на ребенка старше 18 лет: основания, суммы и документы
Законодательством предусмотрена возможность получения алиментов на ребенка старше 18 лет, но только при выполнении определенных условий. Рассмотрим подробно, каким категориям граждан полагаются выплаты, как рассчитать сумму алиментов и какие документы потребуются для успешного обращения в суд.
— НДФЛ при продаже нежилой недвижимости в 2026 году
Нежилую недвижимость можно продать без НДФЛ при сроке владения от 5 лет и при условии, что она не использовалась в бизнесе.
— Нужно ли учитывать НДС от покупателей в доходах на УСН
Если упрощенец реализует товары с НДС, то от покупателей он получает выручку уже с учетом этого налога. Нужно ли включать суммы НДС в доходы на УСН и учитывать его при определении лимита?
— Как начислить амортизацию на НМА в виде фильма
Амортизацию начисляют на все нематериальные активы за исключением тех, у которых нельзя определить срок полезного использования. Разбираемся, как начислить ее на фильм.
— Вычет по образованию в 2026 году: кто может получить, в каком размере и как это сделать
Налоговый вычет помогает вернуть часть уплаченного НДФЛ. Рассказываем, кто, как и в каком размере может получить вычет по образованию в 2026 году.
— Карточка работника Т-2: зачем нужна и стоит ли ее вести в 2026 году
Ведение карточки Т-2 не является обязательным. Однако многие кадровики продолжают ее вести. Зачем нужна личная карточка Т-2, стоит ли с ней работать и какие данные в ней указывать — рассказали в статье.
— Какие льготы и пособия положены семьям с детьми-инвалидами в 2026 году
Льготы и пособия семьям с детьми-инвалидами в 2026 году, основные выплаты, компенсации, налоговые льготы и порядок оформления мер поддержки с пояснениями.
— Какие товары не подлежат возврату в 2026 году
Потребители вправе вернуть товары, которые им не подошли или оказались бракованными. Однако есть несколько видов вещей, которые не подлежат возврату. Как, когда и какие товары можно вернуть — рассказали в статье.
— Все разъяснения по НДФЛ за 2025 год: обзор писем Минфина и ФНС
Подготовили для вас большой обзор разъяснений Минфина и ФНС по НДФЛ. Все кратко, четко, по делу. Забирайте в закладки.
— Электронная подпись и МЧД: что и как оформить в 2026 году
Расскажем, как оформлять ЭП и МЧД в 2026 году, какие правила действуют и когда нужна МЧД.
— Каким образом можно получить статус многодетной семьи в 2026 году и какие льготы могут быть доступны
Семья с тремя детьми считается многодетной. Ее статус подтверждается бумажным удостоверением или электронным с QR-кодом.
— Изменили форму заявления для ПСН. 📝«Ночной бухгалтер» № 2108
Заявление на получение патента с 02.03.2026 надо подавать по новой форме.
Промпты для чат GPT: обработка фото с ChatGPT и создание изображений используя промпт
Криптообменник в Ростове-на-Дону: как обменять криптовалюту в 2026 году
ТОП–10 компаний по банкротству физических лиц в Перми: рейтинг лучших юридических фирм
Новая форма ЕФС-1 с 2026 года: как заполнить и сдать
Чат GPT под профессии: ChatGPT от копирайтера до юриста. Руководство по работе с нейросетью GPT
Почему бухгалтеры уходят в аналитики 1С и не хотят возвращаться
Учёт продаж через маркетплейсы. Часть 1
Регулирование криптовалют в России в 2026 году: новые законы, лицензирование и налоги
Как компании автоматизировать сотрудничество с ИП и уменьшить временные затраты в два раза
Новые формы документов по НДС, декларация по УСН, переходный период для МСП: топ новостей для бухгалтера за январь 2026 года
Пенсионные взносы в 2026 году: что на самом деле изменилось для бухгалтеров
Повышение квалификации бухгалтеров: как и где выбрать обучение
Должен ли ИП на УСН (ПСН) иметь кассовый аппарат?
О сроках подачи заявления о переходе на АУСН с УСН , если последний день подачи выпадает на выходной день.
Акты по оказанию услуг ЖКХ УК коттеджного поселка- нужен ли бумажный вариант
пониженный тариф взносов с 2026
ООО работает по агентскому договору на оказание услуг как зачесть агентское вознаграждение в счет уплаты долга каким документом оформить данную операцию
Ндс при перепродаже билетов на футбол
Срок оплаты налогов ИП за прошлый год при закрытии
Как составить и подать исковое заявление?
Как оспорить в суде цифры по контрафакту, если маркетплейс не дает данные?
Нулевой пациент: виртуальные баллы маркетплейсов — реальный доход селлера?
Как корректно отразить НДС в договоре: варианты формулировок и примеры
💥Обзор новостей: гражданства лишат за отказ родителя встать на воинский учет, алкоголизм — основание для лишения прав, цифровой профиль будет у всех мигрантов
Расклад перед важнейшими событиями. К чему готовиться инвестору
Новый закон: как изменилась ответственность бизнеса за нарушение прав потребителей
Запрещены ли аборты в регионах России?
Стратегическая сессия Клерка в Таиланде: работа, отдых и море эмоций
Вопросы НДС при закупке комплектующих для БПЛА
С 1 марта 2026 года: обязательное уведомление о начале деятельности для участников системы маркировки
Таблица учета времени, которая показывает, какие проекты съедают вашу маржу
2026 — год внедрения XLA: как перестать «красить арбуз в зеленый» и начать измерять реальный опыт сотрудников
Зарплата в 2026 году: сколько хотят получать бухгалтеры
📅 Итоги января: Дивиденды → в ОФЗ, точечные покупки и развод с тех.анализом.
Сессия для партнеров: когда и как она спасает бизнес
1,2 млн доначислила налоговая за самозанятых
Роль финтех-компаний в связке «крипта – банк – бизнес»
Важные изменения для малого и среднего бизнеса с 2026 года!
1000р каждый день — реальный пример одного из моих источников пассивного дохода
