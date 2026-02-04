Утренний бухгалтер № 6058. Частые ошибки при регистрации юрлиц: перечень

Статьи

— 3 февраля — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

3 февраля — чем примечателен этот день? Какие праздники отмечают в России и мире, какие церковные даты приходятся на сегодня, какие народные приметы связаны с 3 февраля и кто из известных людей родился в этот день.

— Утренний бухгалтер № 6057. Новая форма заявления на зачет и возврат сальдо ЕНС

С 15 января 2026 года действуют обновленные формы и форматы заявлений о зачете и возврате сумм денежных средств, формирующих положительное сальдо единого налогового счета (ЕНС).

— Сутки через трое: как установить и оплачивать график

График работы «сутки через трое» становится все популярнее среди работодателей благодаря своей гибкости и удобству для персонала. Рассказываем, как оформить такую работу, рассчитать зарплату и избежать возможных нарушений.

— Как получить алименты на ребенка старше 18 лет: основания, суммы и документы

Законодательством предусмотрена возможность получения алиментов на ребенка старше 18 лет, но только при выполнении определенных условий. Рассмотрим подробно, каким категориям граждан полагаются выплаты, как рассчитать сумму алиментов и какие документы потребуются для успешного обращения в суд.

— НДФЛ при продаже нежилой недвижимости в 2026 году

Нежилую недвижимость можно продать без НДФЛ при сроке владения от 5 лет и при условии, что она не использовалась в бизнесе.

— Нужно ли учитывать НДС от покупателей в доходах на УСН

Если упрощенец реализует товары с НДС, то от покупателей он получает выручку уже с учетом этого налога. Нужно ли включать суммы НДС в доходы на УСН и учитывать его при определении лимита?

— Как начислить амортизацию на НМА в виде фильма

Амортизацию начисляют на все нематериальные активы за исключением тех, у которых нельзя определить срок полезного использования. Разбираемся, как начислить ее на фильм.

— Вычет по образованию в 2026 году: кто может получить, в каком размере и как это сделать

Налоговый вычет помогает вернуть часть уплаченного НДФЛ. Рассказываем, кто, как и в каком размере может получить вычет по образованию в 2026 году.

— Карточка работника Т-2: зачем нужна и стоит ли ее вести в 2026 году

Ведение карточки Т-2 не является обязательным. Однако многие кадровики продолжают ее вести. Зачем нужна личная карточка Т-2, стоит ли с ней работать и какие данные в ней указывать — рассказали в статье.

— Какие льготы и пособия положены семьям с детьми-инвалидами в 2026 году

Льготы и пособия семьям с детьми-инвалидами в 2026 году, основные выплаты, компенсации, налоговые льготы и порядок оформления мер поддержки с пояснениями.

— Какие товары не подлежат возврату в 2026 году

Потребители вправе вернуть товары, которые им не подошли или оказались бракованными. Однако есть несколько видов вещей, которые не подлежат возврату. Как, когда и какие товары можно вернуть — рассказали в статье.

— Все разъяснения по НДФЛ за 2025 год: обзор писем Минфина и ФНС

Подготовили для вас большой обзор разъяснений Минфина и ФНС по НДФЛ. Все кратко, четко, по делу. Забирайте в закладки.

— Электронная подпись и МЧД: что и как оформить в 2026 году

Расскажем, как оформлять ЭП и МЧД в 2026 году, какие правила действуют и когда нужна МЧД.

— Каким образом можно получить статус многодетной семьи в 2026 году и какие льготы могут быть доступны

Семья с тремя детьми считается многодетной. Ее статус подтверждается бумажным удостоверением или электронным с QR-кодом.

— Изменили форму заявления для ПСН. 📝«Ночной бухгалтер» № 2108

Заявление на получение патента с 02.03.2026 надо подавать по новой форме.