Депутаты предлагают новый механизм повышения налогов. 🤔«Ночной бухгалтер» № 2111

Предложили ввести отсрочку для повышения налогов.
Работодателей хотят освободить от хранения кадровых документов.
Ежемесячные авансы по налогу на прибыль за 1 квартал начисляют только в декларации за 9 месяцев.
Россияне поделились мнением о справедливом размере МРОТ.
За рекламу на транспорте будут наказывать строже.
Повышение налогов
Малый бизнес не успевает адаптироваться к налоговым ужесточениям. Поэтому вводить новые налоги и повышать ставки действующих налогов надо не так резко, считают депутаты от ЛДПР.
Предложение такое: законы о повышении налогов должны вступать в силу через год.
Кадровый архив
Все кадровые документы можно перевести в электронный вид и передавать их на хранение в централизованную государственную систему под управлением Минтруда или СФР. После передачи в ГИС цифрового кадрового архива работодателю больше не придется хранить эти документы ни в бумажном виде, ни в электронном.
Такое предложение депутаты от фракции «Новые люди» направили в Росархив.
Авансы по налогу на прибыль
Если по итогам 9 месяцев 2025 доходы за четыре квартала менее 60 млн рублей, то ежемесячные авансы по налогу на прибыль не начисляют. Причем их не будет ни в 4 квартале 2025, ни в 1 квартале 2026.
Даже если по итогам 2025 года доходы превысили 60 млн рублей, ситуация с ежемесячными авансами на 1 квартал 2026 года не меняется. Сдавать уточненку за 9 месяцев не надо, пишет ФНС.
МРОТу — нет
Жители крупных городов рассказали о справедливом размере МРОТ. Текущий размер МРОТ по мнению россиян не соответствует реалиям.
Так, москвичи считают справедливым МРОТ в размере 63 100 рублей. В Санкт-Петербурге назвали сумму в 59 200 рублей. На третьем месте — Хабаровск, 58 300.
Штраф за рекламу на авто
Новый законопроект расширит запреты для билбордов на колесах.
Нарушением смогут признать любую ситуацию, когда автомобиль используют преимущественно для рекламы. Сейчас наказывают только в случаях, когда рекламная конструкция приводит к утрате транспортным средством его основных функций, да и то — нечасто.
Штрафы за нарушения также хотят поднять.
Как правильно оформлять документы новым плательщикам НДС в 2026 году.
Увольнение генерального директора в связи с ликвидацией организации в 2026 году.
Электронные перевозочные документы в 2026 году — вебинар 04.03.2026, в 11:00 мск.
🧠Мозгонапрягатель 4/50 — ищем отличия.
