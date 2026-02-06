8156 Общ Моб
Депутаты предлагают новый механизм повышения налогов. 🤔«Ночной бухгалтер» № 2111

Законы о повышении налогов должны вступать в силу через год после их опубликования.

Сегодня в выпуске:

  • Предложили ввести отсрочку для повышения налогов.

  • Работодателей хотят освободить от хранения кадровых документов.

  • Ежемесячные авансы по налогу на прибыль за 1 квартал начисляют только в декларации за 9 месяцев.

  • Россияне поделились мнением о справедливом размере МРОТ.

  • За рекламу на транспорте будут наказывать строже.

Повышение налогов

Малый бизнес не успевает адаптироваться к налоговым ужесточениям. Поэтому вводить новые налоги и повышать ставки действующих налогов надо не так резко, считают депутаты от ЛДПР.

Предложение такое: законы о повышении налогов должны вступать в силу через год.

Верите, что рассмотрят такой проект?

Кадровый архив

Все кадровые документы можно перевести в электронный вид и передавать их на хранение в централизованную государственную систему под управлением Минтруда или СФР. После передачи в ГИС цифрового кадрового архива работодателю больше не придется хранить эти документы ни в бумажном виде, ни в электронном.

Такое предложение депутаты от фракции «Новые люди» направили в Росархив.

Авансы по налогу на прибыль

Если по итогам 9 месяцев 2025 доходы за четыре квартала менее 60 млн рублей, то ежемесячные авансы по налогу на прибыль не начисляют. Причем их не будет ни в 4 квартале 2025, ни в 1 квартале 2026.

Даже если по итогам 2025 года доходы превысили 60 млн рублей, ситуация с ежемесячными авансами на 1 квартал 2026 года не меняется. Сдавать уточненку за 9 месяцев не надо, пишет ФНС.

МРОТу — нет

Жители крупных городов рассказали о справедливом размере МРОТ. Текущий размер МРОТ по мнению россиян не соответствует реалиям.

Так, москвичи считают справедливым МРОТ в размере 63 100 рублей. В Санкт-Петербурге назвали сумму в 59 200 рублей. На третьем месте — Хабаровск, 58 300.

Штраф за рекламу на авто

Новый законопроект расширит запреты для билбордов на колесах.

Нарушением смогут признать любую ситуацию, когда автомобиль используют преимущественно для рекламы. Сейчас наказывают только в случаях, когда рекламная конструкция приводит к утрате транспортным средством его основных функций, да и то — нечасто.

Штрафы за нарушения также хотят поднять.

