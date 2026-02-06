Депутаты предлагают новый механизм повышения налогов. 🤔«Ночной бухгалтер» № 2111

Повышение налогов

Малый бизнес не успевает адаптироваться к налоговым ужесточениям. Поэтому вводить новые налоги и повышать ставки действующих налогов надо не так резко, считают депутаты от ЛДПР.

Предложение такое: законы о повышении налогов должны вступать в силу через год.

Верите, что рассмотрят такой проект?