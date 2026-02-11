Утренний бухгалтер № 6063. Как заплатить взносы за директора и на травматизм, если ликвидируется фирма-нулевка

Обсуждения: чтобы заплатить страховые взносы, учредитель фирмы-нулевки может внести средства на счет компании. А что делать, если расчетного счета нет?
С 1 января 2026 года изменился формат электронных пояснений к налоговой декларации по НДС — новая версия формата 5.03.
За повторную задержку заработной платы работодателей хотят обязать платить штраф в размере 140 тысяч рублей.
Россиянам запретят иметь больше 20 банковских карт: Госдума приняла законопроект.
Временно проживающие в России иностранцы будут подавать в МВД сведения о своих легальных доходах.
Минфин: неважно, по какой причине у директора зарплата менее МРОТ. Даже если он работает 0,1 ставки, взносы будут с МРОТ.
10 февраля 2026 года Роскомнадзор начал частично ограничивать работу мессенджера Telegram в России.
Разборы законов
— Как налоговая проверяет граждан: категории риска, маркеры и штрафы. Мини-курс
Какой штраф предусмотрен за неявку на допрос в ФНС? Расскажем по порядку.
— Как на АУСН заполнить платежку по взносам на травматизм
При АУСН взносы на травматизм платят в фиксированном размере.
— Как оформлять счета-фактуры по новым правилам в 2026 году. Мини-курс
В 2026 году счета-фактуры нужно будет заполнять по новым правилам. Разберем, что изменилось.
— Цифровой профиль гражданина с 1 марта 2026 года: что изменится для заемщиков. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем новый порядок оценки кредитоспособности с 1 марта и как это повлияет на заемщиков.
— Маркетплейсы – 2026: контроль ФНС и блокировка счетов. Конспект вебинара с видео
Обсудили основные изменения, которые коснутся селлеров в 2026 году. Что делать с НДС, как перейти на АУСН и как взять курс на обеление.
Новости
1 💲 Курс доллара, евро и юаня на 10 февраля 2026 года
2 На звонки из-за рубежа будет можно установить самозапрет
3 💰 Стало известно, на сколько выросли доходы россиян в 2025 году по данным Росстата
4 Решение ВС РФ: контролирующие лица не уйдут от ответственности, даже если долги компании признали безнадежными
5 За сокрытие несчастных случаев на производстве введут повышенные штрафы
6 Россияне в 2025 году чаще страховались от спортивных травм. При занятиях растяжкой страховались чаще в 25 раз
7 ФНС уточнила, как отчитаться за январь 2026, если в феврале перешли с УСН на АУСН
8 ФНС: нужно ли сдавать уточненку после перехода на УСН с ОСНО
9 Как обновить ставку НДС в программе «Налогоплательщик ЮЛ»: ФНС объяснила
10 На Госуслугах может появиться раздел «Мои банковские карты»
11 💳 Сколько зарабатывает бухгалтер и сколько он хочет получать на самом деле. Выпуск № 22 подкаста «Налоговое утро»
12 Из-за введения ЧС оформили простой – можно ли убрать рабочий день из нормы
13 В ряде регионов дополнительно снизят ставки по IT-ипотеке
14 Единая форма машиночитаемой доверенности – не то же, что МЧД
15 Центробанк создаст полную базу банковских карт россиян
16 📉 Средняя максимальная ставка по вкладам упала до 14,57%
17 Фирма без доходов ликвидируется: как заплатить взносы за директора и на травматизм
18 Плательщик НДС оказался неплательщиком: что будет с вычетами у контрагентов
19 Роструд: за какой срок можно делать перерасчет зарплаты
20 Можно ли в 2026 работать на патенте и УСН без НДС, если в 2024 доход был больше 60 млн
21 Спрос на ЗОЖ-продукты вырос на 15-30%
22 Введение единой базы IMEI не помешает покупать телефоны за границей
23 На Госуслугах теперь можно проверить долги других людей и организаций
24 Представители бизнеса предложили ввести свой ОКВЭД для банной отрасли
25 📄 С 1 января 2026 — новый формат пояснений к НДС-декларации. В других форматах не примут
26 РКН принял решение ограничить работу Telegram
27 🔥🔥 Оптовые цены на газ вырастут на 9,6% с 1 октября 2026 года
28 ❗ За директора-полставочника тоже надо платить взносы с МРОТ
29 Минфин уточнит условия льготы по НДС к товарам для детей
30 Как учесть для налога на прибыль недоначисленную амортизацию при ликвидации объекта: разъяснение Минфина
31 Работающих у физлиц иностранцев обяжут платить аванс по НДФЛ
32 Для поддержки отечественных товаров на маркетплейсах будет «российская полка»
33 ✅ Минфин разъяснил нововведения в бухотчетности с 2026 года
34 Пользователи жалуются на сбой в работе мессенджера MAX
35 Трудовые мигранты будут подтверждать доходы и не смогут продлить патент, если доход ниже прожиточного минимума
36 Из-за маркировки 10-15% продаж кофе перейдет на мелкие онлайн-площадки
37 💳 Клиентам запретят иметь больше 20 банковских карт: Госдума приняла законопроект
38 Предпринимателей не будут штрафовать за срыв поставок в случае атаки беспилотников
39 ❔ С какого момента платить туристический налог: ответ ФНС
40 💣 Штрафы за задержку зарплаты могут повысить в два раза
41 На получение социальных пособий введут ценз оседлости
43 Исследовательские компании на товарных рынках могут освободить от госконтроля
Статьи
— Утренний бухгалтер № 6062. Стоимость патентов для ИП в 2026 году выросла в 10 и более раз
Предприниматели пожаловались на рост стоимости патентов в 2026 году.
— Зачем нужен уголок потребителя и как его оформить в 2026 году
Закон о защите прав потребителей требует, чтобы организации и ИП размещали информацию о бизнесе в общем доступе. Для этого чаще всего используется так называемый «уголок потребителя». Как правильно его оформить, какие санкции последуют за его отсутствие — рассказали в статье.
— Таблица сроков сдачи отчетности в 2026 году
Сделали таблицы со сроками сдачи отчетности в 2026 году. Сроки указаны с учетом переноса выходных дней. Сохраняйте в закладки, чтобы ничего не пропустить.
— Какие КБК указывать в уведомлениях по ЕНП в 2026 году
Смотрите в наших таблицах КБК налогов и взносов, по которым надо сдавать уведомления об исчисленных суммах.
— Как отразить в 1С отчет о декомпенсациях от Ozon
Декомпенсация — это удержание суммы, уплаченной продавцу ранее за потерянный товар. Если происходит такая ситуация, то товар возвращается в продажу, а всю информацию о нем маркетплейс отражает в отчете.
— Организация передает права на ПО белорусской компании: что будет с налогами
Экспорт товаров требует уплаты таможенного НДС. Как быть, если происходит передача прав на программное обеспечение зарубежному контрагенту?
— Как подавать уведомления об исчисленных суммах налогов в 2026 году
В 2026 году все организации и ИП должны подавать в ИФНС уведомления с суммами налогов и страховых взносов. Все платежи поступают на единый налоговый счет, а по данным из уведомлений налоговая распределяет их на конкретные КБК. Когда уведомление нужно, а когда нет, как его заполнять и сдавать — в нашей подробной инструкции.
— Построить предприятие с нуля: муки выбора крупного бизнеса
Интенсивная промышленная модернизация, внедрение новых технологий и задачи по импортозамещению ставят перед бизнесом задачу: как запустить производство и не увязнуть в долгом строительстве, неопределенных расходах и бюрократии? От выбора стратегии зависят сроки, бюджет и долгосрочная эффективность проекта.
— НСУ: что входит в набор социальных услуг, как отказаться
Что входит в государственный набор социальных услуг и кто имеет на него право. Как правильно оформить и начать получать НСУ. Рассказываем, как отказаться от набора услуг и будет ли это выгодно.
— Анализ ликвидности баланса: методика с примером
Что такое ликвидность баланса, как сгруппировать А1–А4 и П1–П4, посчитать коэффициенты ликвидности и по примеру баланса оценить платежеспособность и риски кассовых разрывов.
— Когда будет Масленица в 2026 году в России: масленичная неделя по дням
Масленица 2026 года продлится с 16 по 22 февраля. Это время ярких гуляний, ароматных блинов и веселых традиций, помогающих проводить зиму. Завершением станет Прощеное воскресенье — день взаимного прощения и духовной подготовки к Великому посту.
— Дефектная ведомость: что это, образец
При обнаружении поломок, изъянов или непригодности оборудования, материалов или помещений на предприятии важно своевременно зафиксировать их. Без документального подтверждения невозможно обосновать расходы на ремонт, списание или модернизацию.
— Как снять с учета автомобиль: через Госуслуги, в ГИБДД — инструкция по прекращению регистрации
Как снять машину с учета и прекратить регистрацию транспортного средства после продажи. Рассказываем, как это сделать через Госуслуги или в ГИБДД.
— За директора на 0,5 ставки взносы надо платить с целого МРОТ. 💼«Ночной бухгалтер» № 2113
У директора оклад МРОТ, но работает он на полставки и получает половину МРОТ. В этой ситуации взносы надо платить с полного МРОТ.
