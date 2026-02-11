Утренний бухгалтер № 6063. Как заплатить взносы за директора и на травматизм, если ликвидируется фирма-нулевка

Статьи

— Утренний бухгалтер № 6062. Стоимость патентов для ИП в 2026 году выросла в 10 и более раз

Предприниматели пожаловались на рост стоимости патентов в 2026 году.

— Зачем нужен уголок потребителя и как его оформить в 2026 году

Закон о защите прав потребителей требует, чтобы организации и ИП размещали информацию о бизнесе в общем доступе. Для этого чаще всего используется так называемый «уголок потребителя». Как правильно его оформить, какие санкции последуют за его отсутствие — рассказали в статье.

— Таблица сроков сдачи отчетности в 2026 году

Сделали таблицы со сроками сдачи отчетности в 2026 году. Сроки указаны с учетом переноса выходных дней. Сохраняйте в закладки, чтобы ничего не пропустить.

— Какие КБК указывать в уведомлениях по ЕНП в 2026 году

Смотрите в наших таблицах КБК налогов и взносов, по которым надо сдавать уведомления об исчисленных суммах.

— Как отразить в 1С отчет о декомпенсациях от Ozon

Декомпенсация — это удержание суммы, уплаченной продавцу ранее за потерянный товар. Если происходит такая ситуация, то товар возвращается в продажу, а всю информацию о нем маркетплейс отражает в отчете.

— Организация передает права на ПО белорусской компании: что будет с налогами

Экспорт товаров требует уплаты таможенного НДС. Как быть, если происходит передача прав на программное обеспечение зарубежному контрагенту?

— Как подавать уведомления об исчисленных суммах налогов в 2026 году

В 2026 году все организации и ИП должны подавать в ИФНС уведомления с суммами налогов и страховых взносов. Все платежи поступают на единый налоговый счет, а по данным из уведомлений налоговая распределяет их на конкретные КБК. Когда уведомление нужно, а когда нет, как его заполнять и сдавать — в нашей подробной инструкции.

— Построить предприятие с нуля: муки выбора крупного бизнеса

Интенсивная промышленная модернизация, внедрение новых технологий и задачи по импортозамещению ставят перед бизнесом задачу: как запустить производство и не увязнуть в долгом строительстве, неопределенных расходах и бюрократии? От выбора стратегии зависят сроки, бюджет и долгосрочная эффективность проекта.

— НСУ: что входит в набор социальных услуг, как отказаться

Что входит в государственный набор социальных услуг и кто имеет на него право. Как правильно оформить и начать получать НСУ. Рассказываем, как отказаться от набора услуг и будет ли это выгодно.

— Анализ ликвидности баланса: методика с примером

Что такое ликвидность баланса, как сгруппировать А1–А4 и П1–П4, посчитать коэффициенты ликвидности и по примеру баланса оценить платежеспособность и риски кассовых разрывов.

— Когда будет Масленица в 2026 году в России: масленичная неделя по дням

Масленица 2026 года продлится с 16 по 22 февраля. Это время ярких гуляний, ароматных блинов и веселых традиций, помогающих проводить зиму. Завершением станет Прощеное воскресенье — день взаимного прощения и духовной подготовки к Великому посту.

— Дефектная ведомость: что это, образец

При обнаружении поломок, изъянов или непригодности оборудования, материалов или помещений на предприятии важно своевременно зафиксировать их. Без документального подтверждения невозможно обосновать расходы на ремонт, списание или модернизацию.

— Как снять с учета автомобиль: через Госуслуги, в ГИБДД — инструкция по прекращению регистрации

Как снять машину с учета и прекратить регистрацию транспортного средства после продажи. Рассказываем, как это сделать через Госуслуги или в ГИБДД.

— За директора на 0,5 ставки взносы надо платить с целого МРОТ. 💼«Ночной бухгалтер» № 2113

У директора оклад МРОТ, но работает он на полставки и получает половину МРОТ. В этой ситуации взносы надо платить с полного МРОТ.