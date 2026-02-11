Акция 1+3 моб
Утренний бухгалтер № 6063. Как заплатить взносы за директора и на травматизм, если ликвидируется фирма-нулевка

ООО без деятельности на фоне налоговой реформы и введения взносов за директора с МРОТ приняла решение ликвидироваться. Как платить взносы?

Обсуждения: чтобы заплатить страховые взносы, учредитель фирмы-нулевки может внести средства на счет компании. А что делать, если расчетного счета нет?

С 1 января 2026 года изменился формат электронных пояснений к налоговой декларации по НДС — новая версия формата 5.03.

За повторную задержку заработной платы работодателей хотят обязать платить штраф в размере 140 тысяч рублей.

Россиянам запретят иметь больше 20 банковских карт: Госдума приняла законопроект.

Временно проживающие в России иностранцы будут подавать в МВД сведения о своих легальных доходах.

Минфин: неважно, по какой причине у директора зарплата менее МРОТ. Даже если он работает 0,1 ставки, взносы будут с МРОТ.

10 февраля 2026 года Роскомнадзор начал частично ограничивать работу мессенджера Telegram в России.

Как налоговая проверяет граждан: категории риска, маркеры и штрафы. Мини-курс

Какой штраф предусмотрен за неявку на допрос в ФНС? Расскажем по порядку.

Как на АУСН заполнить платежку по взносам на травматизм

При АУСН взносы на травматизм платят в фиксированном размере.

Как оформлять счета-фактуры по новым правилам в 2026 году. Мини-курс

В 2026 году счета-фактуры нужно будет заполнять по новым правилам. Разберем, что изменилось.

Цифровой профиль гражданина с 1 марта 2026 года: что изменится для заемщиков. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем новый порядок оценки кредитоспособности с 1 марта и как это повлияет на заемщиков.

Маркетплейсы – 2026: контроль ФНС и блокировка счетов. Конспект вебинара с видео

Обсудили основные изменения, которые коснутся селлеров в 2026 году. Что делать с НДС, как перейти на АУСН и как взять курс на обеление.

1 💲 Курс доллара, евро и юаня на 10 февраля 2026 года

2 На звонки из-за рубежа будет можно установить самозапрет

3 💰 Стало известно, на сколько выросли доходы россиян в 2025 году по данным Росстата

4 Решение ВС РФ: контролирующие лица не уйдут от ответственности, даже если долги компании признали безнадежными

5 За сокрытие несчастных случаев на производстве введут повышенные штрафы

6 Россияне в 2025 году чаще страховались от спортивных травм. При занятиях растяжкой страховались чаще в 25 раз

7 ФНС уточнила, как отчитаться за январь 2026, если в феврале перешли с УСН на АУСН

8 ФНС: нужно ли сдавать уточненку после перехода на УСН с ОСНО

9 Как обновить ставку НДС в программе «Налогоплательщик ЮЛ»: ФНС объяснила

10 На Госуслугах может появиться раздел «Мои банковские карты»

11 💳 Сколько зарабатывает бухгалтер и сколько он хочет получать на самом деле. Выпуск № 22 подкаста «Налоговое утро»

12 Из-за введения ЧС оформили простой – можно ли убрать рабочий день из нормы

13 В ряде регионов дополнительно снизят ставки по IT-ипотеке

14 Единая форма машиночитаемой доверенности – не то же, что МЧД

15 Центробанк создаст полную базу банковских карт россиян

16 📉 Средняя максимальная ставка по вкладам упала до 14,57%

17 Фирма без доходов ликвидируется: как заплатить взносы за директора и на травматизм

18 Плательщик НДС оказался неплательщиком: что будет с вычетами у контрагентов

19 Роструд: за какой срок можно делать перерасчет зарплаты

20 Можно ли в 2026 работать на патенте и УСН без НДС, если в 2024 доход был больше 60 млн

21 Спрос на ЗОЖ-продукты вырос на 15-30%

22 Введение единой базы IMEI не помешает покупать телефоны за границей

23 На Госуслугах теперь можно проверить долги других людей и организаций

24 Представители бизнеса предложили ввести свой ОКВЭД для банной отрасли

25 📄 С 1 января 2026 — новый формат пояснений к НДС-декларации. В других форматах не примут

26 РКН принял решение ограничить работу Telegram

27 🔥🔥 Оптовые цены на газ вырастут на 9,6% с 1 октября 2026 года

28 ❗ За директора-полставочника тоже надо платить взносы с МРОТ

29 Минфин уточнит условия льготы по НДС к товарам для детей

30 Как учесть для налога на прибыль недоначисленную амортизацию при ликвидации объекта: разъяснение Минфина

31 Работающих у физлиц иностранцев обяжут платить аванс по НДФЛ

32 Для поддержки отечественных товаров на маркетплейсах будет «российская полка»

33 ✅ Минфин разъяснил нововведения в бухотчетности с 2026 года

34 Пользователи жалуются на сбой в работе мессенджера MAX

35 Трудовые мигранты будут подтверждать доходы и не смогут продлить патент, если доход ниже прожиточного минимума

36 Из-за маркировки 10-15% продаж кофе перейдет на мелкие онлайн-площадки

37 💳 Клиентам запретят иметь больше 20 банковских карт: Госдума приняла законопроект

38 Предпринимателей не будут штрафовать за срыв поставок в случае атаки беспилотников

39 ❔ С какого момента платить туристический налог: ответ ФНС

40 💣 Штрафы за задержку зарплаты могут повысить в два раза

41 На получение социальных пособий введут ценз оседлости

43 Исследовательские компании на товарных рынках могут освободить от госконтроля

Налоговая реформа 2026. Практическое внедрение. Как работать по-новому без штрафов и проблем.

Дата проведения: 11 февраля, среда

Налоговые проверки в 2026 году: топ 5 претензий, опасные схемы и разумные альтернативы

Дата проведения: 12 февраля, четверг

Годовая бухгалтерская и налоговая отчетность за 2025 г. Новое в законодательстве в 2026 году.

Дата проведения: 13 февраля, пятница

Отчетность за 2025 г. Налоговая реформа 2026 г., новые ФСБУ и другие изменения в работе бухгалтера

Дата проведения: 16 февраля, понедельник

Утренний бухгалтер № 6062. Стоимость патентов для ИП в 2026 году выросла в 10 и более раз

Предприниматели пожаловались на рост стоимости патентов в 2026 году.

Зачем нужен уголок потребителя и как его оформить в 2026 году

Закон о защите прав потребителей требует, чтобы организации и ИП размещали информацию о бизнесе в общем доступе. Для этого чаще всего используется так называемый «уголок потребителя». Как правильно его оформить, какие санкции последуют за его отсутствие — рассказали в статье.

Таблица сроков сдачи отчетности в 2026 году

Сделали таблицы со сроками сдачи отчетности в 2026 году. Сроки указаны с учетом переноса выходных дней. Сохраняйте в закладки, чтобы ничего не пропустить.

Какие КБК указывать в уведомлениях по ЕНП в 2026 году

Смотрите в наших таблицах КБК налогов и взносов, по которым надо сдавать уведомления об исчисленных суммах.

Как отразить в 1С отчет о декомпенсациях от Ozon

Декомпенсация — это удержание суммы, уплаченной продавцу ранее за потерянный товар. Если происходит такая ситуация, то товар возвращается в продажу, а всю информацию о нем маркетплейс отражает в отчете.

Организация передает права на ПО белорусской компании: что будет с налогами

Экспорт товаров требует уплаты таможенного НДС. Как быть, если происходит передача прав на программное обеспечение зарубежному контрагенту?

Как подавать уведомления об исчисленных суммах налогов в 2026 году

В 2026 году все организации и ИП должны подавать в ИФНС уведомления с суммами налогов и страховых взносов. Все платежи поступают на единый налоговый счет, а по данным из уведомлений налоговая распределяет их на конкретные КБК. Когда уведомление нужно, а когда нет, как его заполнять и сдавать — в нашей подробной инструкции.

Построить предприятие с нуля: муки выбора крупного бизнеса

Интенсивная промышленная модернизация, внедрение новых технологий и задачи по импортозамещению ставят перед бизнесом задачу: как запустить производство и не увязнуть в долгом строительстве, неопределенных расходах и бюрократии? От выбора стратегии зависят сроки, бюджет и долгосрочная эффективность проекта.

НСУ: что входит в набор социальных услуг, как отказаться

Что входит в государственный набор социальных услуг и кто имеет на него право. Как правильно оформить и начать получать НСУ. Рассказываем, как отказаться от набора услуг и будет ли это выгодно.

Анализ ликвидности баланса: методика с примером

Что такое ликвидность баланса, как сгруппировать А1–А4 и П1–П4, посчитать коэффициенты ликвидности и по примеру баланса оценить платежеспособность и риски кассовых разрывов.

Когда будет Масленица в 2026 году в России: масленичная неделя по дням

Масленица 2026 года продлится с 16 по 22 февраля. Это время ярких гуляний, ароматных блинов и веселых традиций, помогающих проводить зиму. Завершением станет Прощеное воскресенье — день взаимного прощения и духовной подготовки к Великому посту.

Дефектная ведомость: что это, образец

При обнаружении поломок, изъянов или непригодности оборудования, материалов или помещений на предприятии важно своевременно зафиксировать их. Без документального подтверждения невозможно обосновать расходы на ремонт, списание или модернизацию.

Как снять с учета автомобиль: через Госуслуги, в ГИБДД — инструкция по прекращению регистрации

Как снять машину с учета и прекратить регистрацию транспортного средства после продажи. Рассказываем, как это сделать через Госуслуги или в ГИБДД.

За директора на 0,5 ставки взносы надо платить с целого МРОТ. 💼«Ночной бухгалтер» № 2113

У директора оклад МРОТ, но работает он на полставки и получает половину МРОТ. В этой ситуации взносы надо платить с полного МРОТ.

Купить подарочную карту Apple в 2026 году — актуальные способы пополнения

Криптообменники в Екатеринбурге: где купить криптовалюту за наличные

Упрощенная бухгалтерская отчетность за 2025 год: формы, пояснения и правила заполнения

Получили предписание Роскомнадзора: что делать и как снизить риски

TorgVsem.ru (ТоргВсем) — доска объявлений, где не тянут время

Нейросеть Vidu Studio на русском: как получить максимум от нейросети Виду для видео и оживления фото

Раздел ипотечной квартиры: кто платит, если супруг уехал или умер

Квартальная отчетность: как все проверить перед сдачей

Нейросеть Seedance для генерации видео: как выбрать версию Сиданс, настроить качество и запустить ролики

Повышение утилизационного сбора на авто: последствия для бизнеса в 2026 году

Нейросеть Minimax AI Generator: как бесплатно выжать максимум из нейросети Минимакс для видео, озвучки и контента

Как обналичить USDT (Tether) в 2026 году: пошаговое руководство для российских пользователей

Уровни специалиста по Битрикс24: как вырасти от Junior до Senior

Как сдать первую в жизни отчётность по НДС

НДФЛ за сотрудников в 2026 году: как считать, уведомления, вычеты

Порядок в учете: как в 1С закрыть месяц и проверить финансовый результат

Почему бухгалтеры не откликаются на вакансию и что с этим делать работодателю

Донат Robux в Roblox из России в 2026 году: как безопасно купить робуксы и активировать код

Форма 6-НДФЛ за 2025 год: пошаговая инструкция по заполнению для бухгалтера

НДС в чеках

займ от учредителя нерезидента, проценты

Оплата посменной работы в праздничные дни

Переход на УСНО с 01.01.2026

Налогообложение заказчика из РФ

бонус спасибо от банка

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, если услуга с НДС и способ НДС учитывается в стоимости ,то на РБП ставим сумму с НДС в БУ и в НУ?

О ненарушении коммерческой тайны

Переоценка ОС и увеличение СПИ

УПД со статусом 2 за декабрь 2025г. ИП УСН Доходы , плательщик НДС 5% с 2026 года

Пенсионный возраст могут вернуть к 55/60 лет: Разбираем сенсационный законопроект

Замена ответчика: забота суда выходит боком владельцу интеллектуальных прав

6 способов быстро нажить проблемы с банком

Законодательные новости февраля 2026: выходные, обжалование суда, электронные доверенности и лифты

💥Обзор новостей: пересматривать пенсионный возврат не будут, изменят порядок уплаты НДФЛ для мигрантов, проект об ограничении числа банковских карт доработают

Бухгалтерский календарь на февраль 2026: что и когда сдаем

Новые правила массового обзвона: что нужно знать предпринимателям об ответственности

Для рынка акций неделя началась негативно. К чему готовиться инвестору

Диагностика расчетов с поставщиками и покупателями в «1С: ERP Управление предприятием 2.5»

‼️ Самозанятым приготовиться: первый громкий кейс при аренде ипотечного жилья

Почему «правильный» интерьер может снижать продуктивность сотрудников

7 способов сделать аудиоподарок: голосовые поздравления, мини-аудиокнига, сюрприз-подкаст

Беды застройщиков в РФ, а также тряска Сэма Альтмана по поводу рекламы Anthropic

Справка профессионала: почему «Честный Знак» блокирует товар и как это предотвратить

Как доказывают превышение лимита выручки по патенту

Обзор: соцвычет на детский отдых, отмена НДФЛ по стипендиям, отказ от отметок о детях в паспорте

Банкротство в России: как не купить квартиру с сюрпризом

Почему участие в тендерах часто убыточно — и при чем тут отсутствие аналитики

Работодатель обязан заплатить: 5 неочевидных ситуаций, о которых забывают даже в офисе

Как скачать страницу по ссылке и сохранить ее навсегда

