Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 6064. Новая инициатива: налог на выгул собак с прогрессивной шкалой ставок

Налог на выгул предлагают начислять по принципу: чем больше собака, тем выше ставка.

Общественный деятель предложил ввести налог на выгул собак, чтобы получить средства на площадки для выгула питомцев и поддержку ветеринарных клиник.

Новые поправки в НК по НДФЛ и УСН: Минфин не поддержал предложения бизнеса.

Предлагают ввести новый налоговый вычет — на услуги психолога.

ФНС разъяснила тонкости заполнения УСН-декларации для новых регионов.

Большинство россиян хотят учитывать в отпусках только рабочие дни.

Работодатели начали экономить на выплатах сотрудникам, оправляя их в неоплачиваемый отпуск или сокращая рабочие часы.

Упрощенная бухгалтерская отчетность за 2025 год: формы, пояснения и правила заполнения — в статье.

Telegram оштрафовали на 7 млн рублей — владелец мессенджера повторно не исполнил обязанности по мониторингу информации и ограничению доступа к ней.

10 февраля Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении лимита сверхурочной работы с 120 до 240 часов.

УФНС напомнило об изменениях в сдаче отчетности по налогу на имущество организаций за 2025 год.

Разборы законов

Формы 3, 4 и 6 бухгалтерской отчетности за 2025 год: новые бланки

Разбираем, кто обязан их составлять, в каких случаях, и на каких бланках.

Сколько средств могут взыскать приставы при аресте карты. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, когда могут арестовать зарплатную карту и сколько средств могут взыскать приставы при аресте карты.

Как заполнять 6-НДФЛ, РСВ и ПСФЛ, если взносы за директора начисляются из МРОТ

В ПСФЛ отражается доход директора, даже если по факту никакого дохода нет.

Можно ли на АУСН использовать, получать и снимать наличные. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, можно ли использовать, получать и снимать наличные с расчетного счета на режиме АУСН.

Как налоговая проверяет граждан: категории риска, маркеры и штрафы. Мини-курс

Какой штраф предусмотрен за неявку на допрос в ФНС? Расскажем по порядку.

Новости

1 💲 Курс доллара, евро и юаня на 11 февраля 2026 года

2 Аналитики нашли самые лучшие сферы для старта карьеры в 2026 году

3 Узнать о назначенных выплатах и пособиях можно на Госуслугах

4 На весенних распродажах россияне потратят около 18 тыс. рублей

5 🤦♀️ Пояснительная записка к упрощенной отчетности за 2025 год — что в ней писать? Выпуск № 23 подкаста «Налоговое утро»

6 На счетах ИП стало на 20% меньше заемных средств

7 Мошенники уговаривают соискателей зарегистрироваться в качестве ИП при трудоустройстве

8 Госдума запретила платежным агентам проводить упрощенную идентификацию клиентов

9 Строительные СРО будут платить штрафы за внутренние нарушения

10 ✅ Налоговики объяснили, как организациям отчитаться по налогу на имущество за 2025 год

11 Объем помощи по ОМС в 2026 году вырастет на 9,6%

13 «Новые люди» предлагают заменить бумажный паспорт картой

15 Женщины с детьми до трех лет будут работать без испытательного срока

16 📌 Стало больше оснований для зачета положительного сальдо ЕНС

17 🕒 Законопроект об увеличении лимита сверхурочной работы и других важных изменениях в ТК РФ приняли в первом чтении

18 Работникам с детьми на медицинской реабилитации могут дать дополнительные трудовые гарантии. Эксперт оценила инициативу

19 👀 Депутаты предложили отменить прописку по месту жительства

20 💰 Кому работодатели готовы платить больше всего: на первом месте сварщики, а бухгалтеров нет в топе

21 Telegram оштрафовали на 7 млн рублей

22 Минпромторг: с 2027 года на импортные товары в онлайн-магазинах будет полный НДС

23 Для экономии бизнес переводит сотрудников на укороченные смены

24 Какая ставка НДС при импорте – зависит от даты принятия товаров на учет

25 Госдума приняла закон о конфискации цифровых валют

26 В декларации УСН за 2025 год есть новый раздел для упрощенцев из новых регионов

28 🐶 В России предлагают ввести налог на выгул собак. С прогрессивной шкалой ставок

29 Введены новые коды операций по НДС

30 📅 7 из 10 россиян хотят учитывать в отпусках только рабочие дни + опрос

31 Налоговая разъяснила тонкости заполнения УСН-декларации для новых регионов

32 Сенатор предлагает ввести налоговый вычет на психолога

33 На портале «Работа России» начали принимать заявки на бесплатное переобучение

34 Стенякина: если работник годами копил отпуск – ему могут не присудить компенсацию

35 ❗ Минфин не поддержал предложения бизнеса о новых поправках в НК по НДФЛ и УСН

36 🚛 Грузоперевозки попали в топ сфер по числу регистраций бизнеса в 2025 году

37 ❌ Если организация не включена в перечень Минспорта – налоговый вычет не дадут

38 На АУСН поступления за услуги в предыдущем периоде – это доход

Мероприятия

Налоговые проверки в 2026 году: топ 5 претензий, опасные схемы и разумные альтернативы

Дата проведения: 12 февраля, четверг

Годовая бухгалтерская и налоговая отчетность за 2025 г. Новое в законодательстве в 2026 году.

Дата проведения: 13 февраля, пятница

Отчетность за 2025 г. Налоговая реформа 2026 г., новые ФСБУ и другие изменения в работе бухгалтера

Дата проведения: 16 февраля, понедельник

УСН и ПСН в 2026 году: особенности совмещения

Дата проведения: 17 февраля, вторник

Заработная плата и персональные данные в 2026 г. Глобальные изменения в Трудовом кодексе

Дата проведения: 18 февраля, среда

Статьи

Утренний бухгалтер № 6063. Как заплатить взносы за директора и на травматизм, если ликвидируется фирма-нулевка

ООО без деятельности на фоне налоговой реформы и введения взносов за директора с МРОТ приняла решение ликвидироваться. Как платить взносы?

Какой налог платить за дарение квартиры в 2026 году

В 2026 году при получении квартиры в подарок надо платить НДФЛ по ставкам 13% и 15%. Но если даритель – ваш близкий родственник, то налога не будет.

Как узнать коды статистики по ИНН для юридических лиц

Зная ИНН компании, можно найти ее ОКПО и ОКТМО.

Как проверить компанию по ИНН на судебные дела

Судебная история контрагента отражает его финансовое положение, репутацию и деловые конфликты. Проверка судебных дел по ИНН позволяет выявить риски до заключения сделки. В статье разобрали ключевые источники и параметры анализа.

Как в бухгалтерском учете проводить НМА, созданные на средства гранта

Нематериальные активы в бухгалтерском учете отражаются по правилам ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы». Однако если они создаются на средства гранта, то необходимо использовать другой стандарт — ПБУ 13/2000. Рассказываем, как проводить нематериальные активы в такой ситуации.

Сотрудник не хочет идти в учебный отпуск: что делать

Учебный отпуск предоставляется работникам, которые совмещают учебу в вузе с трудовой деятельностью. Как быть, если сотрудник не хочет идти в учебный отпуск?

Налоговые последствия при использовании механизмов доверительного управления и простых товариществ

В современной хозяйственной практике доверительное управление и простые товарищества выступают востребованными механизмами организации имущественных отношений и совместной предпринимательской деятельности.

Все про больничные в 2026 году

В 2026 году изменились максимальные и минимальные выплаты по временной нетрудоспособности по сравнению с 2025 годом. Рассказываем, от чего зависит размер больничного в 2026 году, как его рассчитать, и в какие сроки выплатить.

График выплаты пособий и пенсий в марте 2026

В марте пособия и пенсии переведут в обычном порядке. Когда ждать выплату — рассказали в статье.

Когда начинается Великий пост в 2026 году: дата начала и окончания, календарь питания

Великий пост 2026 года продлится с 23 февраля (чистый понедельник) по 11 апреля (Страстную субботу), предваряя Пасху 12 апреля — это время строгого духовного и телесного очищения в православии. В чем его суть, как правильно соблюдать пост и как из него выходить.

Таможенные платежи 2026: виды, ставки и примеры расчетов

Разбираемся, что представляют из себя таможенные платежи — порядок их взимания, сроки уплаты и т.п., а также как правильно учесть таможенные платежи и оптимизировать учет — сблизить налоговый и бухгалтерский учет.

Новые поправки в НК-2027 по УСН, которые Минфин отверг

Идет подготовка проекта новых поправок в НК. Бизнес высылает свои предложения. Но Минфину они не понравились.

Предложили считать НДС на УСН кассовым методом и изменить декларацию по УСН. ⏩«Ночной бухгалтер» № 2114

Готовится проект новых поправок в НК. Но поправки предложенные бизнесом, Минфин забраковал.

Консультации

Максимальный процент удержаний алиментов у сотрудника

Как отражать досрочные выплаты озон, чтобы правильно формировалась книга доходов по УСН?

Освобождение от НДС 22 п. 3 ст. 149 НК РФ

Отрицательное вознаграждение от Вайлдбериз будет ли считаться внереализационным доходом?

Как отразить в декларации по НДС неподтвержденный документально экспорт до истечения 180 после отгрузки

Выплата дивидендов на АУСН свыше 2 400 000.

предоставление стат. форм в таможню и Валютный контроль

Очередность платежа в платежках банкрота

Сдача в аренду физ. лицом оборудования

Как действовать работодателю при получении сотрудником-иностранцем ВНЖ

Трибуна

Бизнес можно закрыть, долги — нет!

Особенности перехода со ставки НДС 20% на 22% при УСН в 1С «Бухгалтерия»

Директор бросил компанию, чтобы не платить долги, возьмем деньги с бухгалтера

📊 Рейтинг регионов по вкладам населения. Глубокий разрыв между лидерами и аутсайдерами

✉️17,75% на облигациях Почты России

Как сохранить 2 квартиры в банкротстве

Что делать, если банк внезапно отказал в открытии счета и ничего не объяснил

💥Обзор новостей: РКН ограничил работу Telegram, мечтать о зарплате в 1 млн «вредно», паспорт хотят заменить на электронную карту

Погружение продолжается: рынок снижается в район 2700. К чему готовиться инвестору

Налог на ошибки: как подрядчики по 1С зарабатывают на своих же косяках (схема «двойного чека»)

Об отложенном налоговом активе при создании резерва по сомнительным долгам в бухгалтерском учете

Нормативные основы безнадежности взыскания и порядка принудительного взыскания налоговой задолженности в РФ

🔥 Налог на прибыль в 2026 году: настало время обновить бухгалтерские знания!

Этапы введения маркировки «Честный Знак» для шоколада и конфет

Неочевидные признаки будущего кризиса в России: разбор без паники

Внедрение управленческого учета: инструкция для собственника

Национальный режим в закупках: почему одна строка в заявке может стоить контракта

🥞🔥 Масленица & Банковские гарантии: кто какие блины печет?

Они тоже закрывали период: как выглядели предки бухгалтеров на Руси

Одежда третьего слоя, что это и какие разрешительные документы нужны для реализации?

Документы

Последние темы форума

