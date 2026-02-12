Утренний бухгалтер № 6064. Новая инициатива: налог на выгул собак с прогрессивной шкалой ставок

Статьи

— Утренний бухгалтер № 6063. Как заплатить взносы за директора и на травматизм, если ликвидируется фирма-нулевка

ООО без деятельности на фоне налоговой реформы и введения взносов за директора с МРОТ приняла решение ликвидироваться. Как платить взносы?

— Какой налог платить за дарение квартиры в 2026 году

В 2026 году при получении квартиры в подарок надо платить НДФЛ по ставкам 13% и 15%. Но если даритель – ваш близкий родственник, то налога не будет.

— Как узнать коды статистики по ИНН для юридических лиц

Зная ИНН компании, можно найти ее ОКПО и ОКТМО.

— Как проверить компанию по ИНН на судебные дела

Судебная история контрагента отражает его финансовое положение, репутацию и деловые конфликты. Проверка судебных дел по ИНН позволяет выявить риски до заключения сделки. В статье разобрали ключевые источники и параметры анализа.

— Как в бухгалтерском учете проводить НМА, созданные на средства гранта

Нематериальные активы в бухгалтерском учете отражаются по правилам ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы». Однако если они создаются на средства гранта, то необходимо использовать другой стандарт — ПБУ 13/2000. Рассказываем, как проводить нематериальные активы в такой ситуации.

— Сотрудник не хочет идти в учебный отпуск: что делать

Учебный отпуск предоставляется работникам, которые совмещают учебу в вузе с трудовой деятельностью. Как быть, если сотрудник не хочет идти в учебный отпуск?

— Налоговые последствия при использовании механизмов доверительного управления и простых товариществ

В современной хозяйственной практике доверительное управление и простые товарищества выступают востребованными механизмами организации имущественных отношений и совместной предпринимательской деятельности.

— Все про больничные в 2026 году

В 2026 году изменились максимальные и минимальные выплаты по временной нетрудоспособности по сравнению с 2025 годом. Рассказываем, от чего зависит размер больничного в 2026 году, как его рассчитать, и в какие сроки выплатить.

— График выплаты пособий и пенсий в марте 2026

В марте пособия и пенсии переведут в обычном порядке. Когда ждать выплату — рассказали в статье.

— Когда начинается Великий пост в 2026 году: дата начала и окончания, календарь питания

Великий пост 2026 года продлится с 23 февраля (чистый понедельник) по 11 апреля (Страстную субботу), предваряя Пасху 12 апреля — это время строгого духовного и телесного очищения в православии. В чем его суть, как правильно соблюдать пост и как из него выходить.

— Таможенные платежи 2026: виды, ставки и примеры расчетов

Разбираемся, что представляют из себя таможенные платежи — порядок их взимания, сроки уплаты и т.п., а также как правильно учесть таможенные платежи и оптимизировать учет — сблизить налоговый и бухгалтерский учет.

— Новые поправки в НК-2027 по УСН, которые Минфин отверг

Идет подготовка проекта новых поправок в НК. Бизнес высылает свои предложения. Но Минфину они не понравились.

