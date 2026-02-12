Утренний бухгалтер № 6064. Новая инициатива: налог на выгул собак с прогрессивной шкалой ставок

Общественный деятель предложил ввести налог на выгул собак, чтобы получить средства на площадки для выгула питомцев и поддержку ветеринарных клиник.
Новые поправки в НК по НДФЛ и УСН: Минфин не поддержал предложения бизнеса.
Предлагают ввести новый налоговый вычет — на услуги психолога.
ФНС разъяснила тонкости заполнения УСН-декларации для новых регионов.
Большинство россиян хотят учитывать в отпусках только рабочие дни.
Работодатели начали экономить на выплатах сотрудникам, оправляя их в неоплачиваемый отпуск или сокращая рабочие часы.
Упрощенная бухгалтерская отчетность за 2025 год: формы, пояснения и правила заполнения — в статье.
Telegram оштрафовали на 7 млн рублей — владелец мессенджера повторно не исполнил обязанности по мониторингу информации и ограничению доступа к ней.
10 февраля Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении лимита сверхурочной работы с 120 до 240 часов.
УФНС напомнило об изменениях в сдаче отчетности по налогу на имущество организаций за 2025 год.
Разборы законов
— Формы 3, 4 и 6 бухгалтерской отчетности за 2025 год: новые бланки
Разбираем, кто обязан их составлять, в каких случаях, и на каких бланках.
— Сколько средств могут взыскать приставы при аресте карты. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, когда могут арестовать зарплатную карту и сколько средств могут взыскать приставы при аресте карты.
— Как заполнять 6-НДФЛ, РСВ и ПСФЛ, если взносы за директора начисляются из МРОТ
В ПСФЛ отражается доход директора, даже если по факту никакого дохода нет.
— Можно ли на АУСН использовать, получать и снимать наличные. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, можно ли использовать, получать и снимать наличные с расчетного счета на режиме АУСН.
— Как налоговая проверяет граждан: категории риска, маркеры и штрафы. Мини-курс
Какой штраф предусмотрен за неявку на допрос в ФНС? Расскажем по порядку.
Налоговые проверки в 2026 году: топ 5 претензий, опасные схемы и разумные альтернативы
Дата проведения: 12 февраля, четверг
Годовая бухгалтерская и налоговая отчетность за 2025 г. Новое в законодательстве в 2026 году.
Дата проведения: 13 февраля, пятница
Отчетность за 2025 г. Налоговая реформа 2026 г., новые ФСБУ и другие изменения в работе бухгалтера
Дата проведения: 16 февраля, понедельник
УСН и ПСН в 2026 году: особенности совмещения
Дата проведения: 17 февраля, вторник
Заработная плата и персональные данные в 2026 г. Глобальные изменения в Трудовом кодексе
Дата проведения: 18 февраля, среда
Статьи
— Утренний бухгалтер № 6063. Как заплатить взносы за директора и на травматизм, если ликвидируется фирма-нулевка
ООО без деятельности на фоне налоговой реформы и введения взносов за директора с МРОТ приняла решение ликвидироваться. Как платить взносы?
— Какой налог платить за дарение квартиры в 2026 году
В 2026 году при получении квартиры в подарок надо платить НДФЛ по ставкам 13% и 15%. Но если даритель – ваш близкий родственник, то налога не будет.
— Как узнать коды статистики по ИНН для юридических лиц
Зная ИНН компании, можно найти ее ОКПО и ОКТМО.
— Как проверить компанию по ИНН на судебные дела
Судебная история контрагента отражает его финансовое положение, репутацию и деловые конфликты. Проверка судебных дел по ИНН позволяет выявить риски до заключения сделки. В статье разобрали ключевые источники и параметры анализа.
— Как в бухгалтерском учете проводить НМА, созданные на средства гранта
Нематериальные активы в бухгалтерском учете отражаются по правилам ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы». Однако если они создаются на средства гранта, то необходимо использовать другой стандарт — ПБУ 13/2000. Рассказываем, как проводить нематериальные активы в такой ситуации.
— Сотрудник не хочет идти в учебный отпуск: что делать
Учебный отпуск предоставляется работникам, которые совмещают учебу в вузе с трудовой деятельностью. Как быть, если сотрудник не хочет идти в учебный отпуск?
— Налоговые последствия при использовании механизмов доверительного управления и простых товариществ
В современной хозяйственной практике доверительное управление и простые товарищества выступают востребованными механизмами организации имущественных отношений и совместной предпринимательской деятельности.
— Все про больничные в 2026 году
В 2026 году изменились максимальные и минимальные выплаты по временной нетрудоспособности по сравнению с 2025 годом. Рассказываем, от чего зависит размер больничного в 2026 году, как его рассчитать, и в какие сроки выплатить.
— График выплаты пособий и пенсий в марте 2026
В марте пособия и пенсии переведут в обычном порядке. Когда ждать выплату — рассказали в статье.
— Когда начинается Великий пост в 2026 году: дата начала и окончания, календарь питания
Великий пост 2026 года продлится с 23 февраля (чистый понедельник) по 11 апреля (Страстную субботу), предваряя Пасху 12 апреля — это время строгого духовного и телесного очищения в православии. В чем его суть, как правильно соблюдать пост и как из него выходить.
— Таможенные платежи 2026: виды, ставки и примеры расчетов
Разбираемся, что представляют из себя таможенные платежи — порядок их взимания, сроки уплаты и т.п., а также как правильно учесть таможенные платежи и оптимизировать учет — сблизить налоговый и бухгалтерский учет.
— Новые поправки в НК-2027 по УСН, которые Минфин отверг
Идет подготовка проекта новых поправок в НК. Бизнес высылает свои предложения. Но Минфину они не понравились.
— Предложили считать НДС на УСН кассовым методом и изменить декларацию по УСН. ⏩«Ночной бухгалтер» № 2114
Готовится проект новых поправок в НК. Но поправки предложенные бизнесом, Минфин забраковал.
💕 Дарим подарки бухгалтерам! Купите один курс и получите три курса в подарок!
