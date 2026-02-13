За 80-летнего директора-пенсионера тоже надо платить взносы с МРОТ. 👴💼«Ночной бухгалтер» № 2116

Сегодня в выпуске:
За 80-летнего директора тоже надо платить взносы с МРОТ.
Снизили ключевую ставку с 16% до 15,5%.
Самозанятые страхуются для оплаты больничных.
Многодетным с доходами выше лимита вернут пособие.
Матерям-одиночкам раз в неделю хотят дать гарантированное право на удаленную работу.
Взносы за директора
За счет взносов за директора формируется его будущая пенсия. Но тем, у кого она уже есть, это не актуально. Надо ли платить взносы за 80-летнего директора, который уже получает пенсию даже с повышенной фиксированной выплатой?
Да, надо – отвечает ФНС.
Ставка ЦБ
Ключевая ставка снижена с 16% до 15,5%.
В ЦБ заявили, что в январе рост цен значимо ускорился под влиянием разовых факторов, но потом инфляция будет снижаться.
Следующее заседание ЦБ по ключевой ставке – 20 марта 2026 года.
Больничные самозанятых
С 2026 года заработала система страхования самозанятых для оплаты больничных. К ней уже присоединились 15 тысяч человек.
Напомним, есть два варианта страховки — на 35 тыс. и на 50 тыс. рублей. Большинство застрахованных выбрали максимальную сумму. Они платят взносы в размере 1 920 руб. в месяц.
Детское пособие
Скоро внесут поправки в закон, по которым право на единое пособие сохраняется, если доход семьи на 10% превышает максимальный лимит. Это касается многодетных семей.
СФР обещает, что таким семьям в автоматическом режиме назначат выплату, обращаться с повторным заявлением им не надо.
Удаленная работа
Сотрудники с двумя детьми до 14 лет и матери-одиночки должны иметь право один день в неделю работать из дома по удаленке. Такой законопроект подготовили депутаты.
Такое будет возможным при условии, что специфика выполняемой работы допускает подобный формат организации труда.
Еще в ТК хотят прописать запрет снижать зарплату, изменять трудовые обязанности или ухудшать условия труда удаленным сотрудникам.
Мем дня
