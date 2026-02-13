КПП БСН моб
За 80-летнего директора-пенсионера тоже надо платить взносы с МРОТ. 👴💼«Ночной бухгалтер» № 2116

Пенсия и почтенный возраст не спасут директора от страховых взносов.

Сегодня в выпуске:

  • За 80-летнего директора тоже надо платить взносы с МРОТ.

  • Снизили ключевую ставку с 16% до 15,5%.

  • Самозанятые страхуются для оплаты больничных.

  • Многодетным с доходами выше лимита вернут пособие.

  • Матерям-одиночкам раз в неделю хотят дать гарантированное право на удаленную работу.

  • Главред рекомендует.

  • Мем дня.

Взносы за директора

За счет взносов за директора формируется его будущая пенсия. Но тем, у кого она уже есть, это не актуально. Надо ли платить взносы за 80-летнего директора, который уже получает пенсию даже с повышенной фиксированной выплатой?

Да, надо – отвечает ФНС.

Ставка ЦБ

Ключевая ставка снижена с 16% до 15,5%.

В ЦБ заявили, что в январе рост цен значимо ускорился под влиянием разовых факторов, но потом инфляция будет снижаться.

Следующее заседание ЦБ по ключевой ставке – 20 марта 2026 года.

Больничные самозанятых

С 2026 года заработала система страхования самозанятых для оплаты больничных. К ней уже присоединились 15 тысяч человек.

Напомним, есть два варианта страховки — на 35 тыс. и на 50 тыс. рублей. Большинство застрахованных выбрали максимальную сумму. Они платят взносы в размере 1 920 руб. в месяц.

Детское пособие

Скоро внесут поправки в закон, по которым право на единое пособие сохраняется, если доход семьи на 10% превышает максимальный лимит. Это касается многодетных семей.

СФР обещает, что таким семьям в автоматическом режиме назначат выплату, обращаться с повторным заявлением им не надо.

Удаленная работа

Сотрудники с двумя детьми до 14 лет и матери-одиночки должны иметь право один день в неделю работать из дома по удаленке. Такой законопроект подготовили депутаты.

Такое будет возможным при условии, что специфика выполняемой работы допускает подобный формат организации труда.

Еще в ТК хотят прописать запрет снижать зарплату, изменять трудовые обязанности или ухудшать условия труда удаленным сотрудникам.

Главред рекомендует

Пятничный 🧠Мозгонапрягатель 05/50 — ищем предметы... и пирог.

Мем дня

Ваша пять дней в неделю работает дистанционно редакция

