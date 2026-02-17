Утренний бухгалтер № 6067. Как директору заплатить взносы за компанию, если ее счет закрыт

Налоговая служба: директор может заплатить взносы за юрлицо, но нужно правильно заполнить платежное поручение.
Работодатель может уволить сотрудника за ворчание и нытье на рабочем месте.
ФНС и уполномоченные банки восстановили стабильную работу с автоУСН после сбоев в начале 2026 года.
Компании рискуют получить штраф до 150 тысяч рублей, если скроют информацию о несчастном случае.
Как управлять продажами и маркетингом в 2026 году, узнаете здесь.
Власти хотят установить мораторий на повышение тарифов ЖКУ до 1 марта 2028 года.
Укороченные на один час рабочие дни ждут россиян четыре раза в 2026 году.
Разборы законов
— Когда можно перенести отпуск без согласия работника. Мини-курс
В этом мини-курсе за несколько минут рассмотрим, в каких ситуациях работодатель может перенести отпуск сотрудника без его согласия и когда это категорически запрещено.
— Когда дивиденды превращаются в премию
Некоторые гендиры настаивают, чтобы им выплачивали не зарплату, а дивиденды, другие «жертвуют» собой — пусть платят премию, а не дивиденды. Результат: доначисления от налоговиков, причем суды эту позицию поддерживают.
— Срок действия у писем Минфина и ФНС: есть он или нет
Вопрос не из чистого любопытства: несмотря на то что письма Минфина, ФНС — не нормативные акты (т. е. следовать им вы не обязаны), но при определенных условиях ссылка на них может избавить от лишних денежных трат. Но как узнать, не «просрочено» ли письмо, на которое вы так надеетесь?
— 6-НДФЛ за 2025 год: порядок заполнения и как избежать ошибок. Конспект вебинара с видео
Рассмотрели особенности заполнения формы 6-НДФЛ, сроки отчетности, порядок ее подготовки и специфику проведения камеральных проверок.
— Какие налоги войдут в уведомление в феврале 2026 года
До 25 февраля надо сдать уведомление об исчисленных суммах налогов, в котором кроме НДФЛ и страховых взносов будут имущественные налоги за 2025 год.
1 💲 Курс доллара, евро и юаня на 16 февраля 2026 года
2 Стали чаще откликаться на вакансии с возможностью удаленной работы
3 📅 Когда в 2026 году будут сокращенные рабочие дни
4 ❌ ФНС: нельзя перераспределить расходы супругов для вычета при покупке жилья
5 Высокие ставки по ипотеке могут упасть к лету 2026 года
6 Роструд: можно ли совмещать должности во вредных условиях труда
7 ❔ Куда подавать на уменьшение патента, если его выдало не то УФНС, где ИП на учете
8 🔓 Россияне снимают самозапреты на кредиты из-за нехватки денег
9 🐩 Налог на выгул собак: бухгалтеры возмутились новой инициативой. Выпуск № 24 подкаста «Налоговое утро» + опрос
10 Депутат предлагает давать налоговые вычеты автоматически
11 ⌛ 16 февраля нужно заплатить взносы на травматизм за январь 2026
12 🏃 Россияне стали быстрее возвращаться с больничных
13 Депутат рассказал о требованиях к рекламе энергетиков с 1 марта 2026
14 Объем наличных на руках вырос до рекордных 17 трлн рублей в 2025 году
15 ❔ Можно ли получать НДС-вычет, если у покупателя ставка 22%, а у поставщика 5%
16 Депутаты хотят установить мораторий на повышение тарифов ЖКУ до 1 марта 2028 года
17 Для застройщиков предложили обязательные инвестиции вместо штрафов
18 Есть 5 причин, когда банк может отказаться возвращать деньги со вклада
19 ✅ Бухучет можно организовать любым удобным способом – совместить 1С и профильную программу
20 Как заполнять 6-НДФЛ, РСВ и ПСФЛ, как составить список аффилированных лиц, нужно ли вновь созданным организациям сдавать отчетность: экспертные разборы за неделю
21 С 2026 года действует ограничение на применение коэффициента 2 для налога на прибыль
22 За сокрытие несчастных случаев на производстве введут повышенные штрафы
23 💲 Мосбиржа вернула торги долларом с 16 февраля 2026 года. Анонимно
24 Росстат: у работодателей падает спрос на рабочую силу, но бум договоров ГПХ
25 ❗ Налоговики стабилизировали передачу данных по АУСН после сбоев в начале 2026 года
26 ФНС и Минфин: как списывать ОС при выбытии – установлено в ФСБУ
27 🚕 Таксистам установят фиксированные штрафы за перевозку пассажиров без полиса ОСГОП
28 💰 В сфере финансов можно зарабатывать 223 тысячи рублей
29 Эксперт: лидерские качества могут быть минусом
30 😈 Работодатель может уволить за ворчание и нытье на рабочем месте
31 ФНС рассказала, как директору заплатить страховые взносы за компанию
32 Шохин: зарплата для квалифицированных мигрантов в 717 тысяч рублей — это барьер для бизнеса
— 16 февраля — какой сегодня праздник отмечают в России и мире
16 февраля — чем примечателен этот день? Какие праздники отмечают в России и мире, какие церковные даты приходятся на сегодня, какие народные приметы связаны с 16 февраля и кто из известных людей родился в этот день.
— Утренний бухгалтер № 6066. Власти хотят дать работникам с детьми право на удаленку раз в неделю
Такой законопроект направлен на заключение в правительство 13 февраля 2026 года.
— АУСН в 2026 году: памятка для работы в личных кабинетах уполномоченных банков и ЛК ФНС
АУСН — режим налогообложения, работать с которым можно только имея счета в уполномоченных банках. Собрали для вас информацию в помощь по работе с личными кабинетами во всех уполномоченных банках и в ЛК ФНС по АУСН.
— Как организации на УСН 6% учитывать доходы по продажам на Ozon
Организациям на УСН, которые торгуют на маркетплейсе, необходимо корректно отражать доход: вычитать стоимость возвращенных товаров и учитывать услуги онлайн-площадки. Рассказываем, как это сделать.
— Все разъяснения Минфина и ФНС по налогу на прибыль в 2025 году: обзор для бухгалтера
Подготовили для вас большой обзор разъяснений Минфина и ФНС по налогу на прибыль. Все кратко, четко, по делу. Забирайте в закладки.
— Кого назначить ответственным за пожарную безопасность в 2026 году и какие у него обязанности
Кто несет ответственность за пожарную безопасность в организации и кого можно назначить. Какие требования.
— Чем порадует и огорчит 2026 год: многомиллионные компенсации, штрафы за иностранные слова, интеграция маркетплейсов с госорганами
2026 год уже вовсю диктует новые правила предпринимателям, продавцам на маркетплейсах и всем, кто имеет дело с интеллектуальной собственностью. Давайте разберемся, что нас ждет и как эти изменения отразятся на реальном бизнесе.
— Сделки с участием иностранных физлиц: новый порядок согласования
На сегодняшний день продолжают действовать контрсанкционные ограничения в части сделок с участием иностранных лиц, введенные еще в 2022 году. Однако в их регулировании произошли важные уточнения. Они касаются прежде всего порядка согласования операций с участием граждан недружественных государств и внутрисемейных сделок.
— Что значат коды в табеле учета рабочего времени и как их правильно указывать
Табель учета рабочего времени помогает корректно начислять зарплату и другие выплаты работникам. Как его заполнять и какие коды использовать для отражения отпуска, больничного и увольнения — рассказали в статье.
— Материнский капитал в 2026 году: кому положен, в каком размере и на что можно потратить
Материнский капитал — один из способов поддержки семей с детьми. В 2026 году его можно потратить сразу или подождать 3 года и использовать на другие цели. Рассказываем, кому положен материнский капитал, в каком размере и на что его можно потратить.
— Мессенджер imo (имо): обзор приложения, как установить и пользоваться
Мессенджер imo: функции, безопасность, установка на телефон и компьютер, настройка чатов и звонков в 2026 году.
— Утильсбор в 2026 году: кого коснулся и как увеличился
Минпромторг внес законопроект об изменении способа исчисления утилизационного сбора. Рассказываем, какие тарифы сейчас действуют.
— Виды противопожарных инструктажей и периодичность их проведения в 2026 году
Противопожарный инструктаж — обязательное обучение работников организации требованиям пожарной безопасности. Какие виды инструктажей существуют, кто проводит и какая у них периодичность — разобрали подробно в нашей статье.
