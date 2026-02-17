Утренний бухгалтер № 6067. Как директору заплатить взносы за компанию, если ее счет закрыт

Статьи

— 16 февраля — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

16 февраля — чем примечателен этот день? Какие праздники отмечают в России и мире, какие церковные даты приходятся на сегодня, какие народные приметы связаны с 16 февраля и кто из известных людей родился в этот день.

— Утренний бухгалтер № 6066. Власти хотят дать работникам с детьми право на удаленку раз в неделю

Такой законопроект направлен на заключение в правительство 13 февраля 2026 года.

— АУСН в 2026 году: памятка для работы в личных кабинетах уполномоченных банков и ЛК ФНС

АУСН — режим налогообложения, работать с которым можно только имея счета в уполномоченных банках. Собрали для вас информацию в помощь по работе с личными кабинетами во всех уполномоченных банках и в ЛК ФНС по АУСН.

— Как организации на УСН 6% учитывать доходы по продажам на Ozon

Организациям на УСН, которые торгуют на маркетплейсе, необходимо корректно отражать доход: вычитать стоимость возвращенных товаров и учитывать услуги онлайн-площадки. Рассказываем, как это сделать.

— Все разъяснения Минфина и ФНС по налогу на прибыль в 2025 году: обзор для бухгалтера

Подготовили для вас большой обзор разъяснений Минфина и ФНС по налогу на прибыль. Все кратко, четко, по делу. Забирайте в закладки.

— Кого назначить ответственным за пожарную безопасность в 2026 году и какие у него обязанности

Кто несет ответственность за пожарную безопасность в организации и кого можно назначить. Какие требования.

— Чем порадует и огорчит 2026 год: многомиллионные компенсации, штрафы за иностранные слова, интеграция маркетплейсов с госорганами

2026 год уже вовсю диктует новые правила предпринимателям, продавцам на маркетплейсах и всем, кто имеет дело с интеллектуальной собственностью. Давайте разберемся, что нас ждет и как эти изменения отразятся на реальном бизнесе.

— Сделки с участием иностранных физлиц: новый порядок согласования

На сегодняшний день продолжают действовать контрсанкционные ограничения в части сделок с участием иностранных лиц, введенные еще в 2022 году. Однако в их регулировании произошли важные уточнения. Они касаются прежде всего порядка согласования операций с участием граждан недружественных государств и внутрисемейных сделок.

— Что значат коды в табеле учета рабочего времени и как их правильно указывать

Табель учета рабочего времени помогает корректно начислять зарплату и другие выплаты работникам. Как его заполнять и какие коды использовать для отражения отпуска, больничного и увольнения — рассказали в статье.

— Материнский капитал в 2026 году: кому положен, в каком размере и на что можно потратить

Материнский капитал — один из способов поддержки семей с детьми. В 2026 году его можно потратить сразу или подождать 3 года и использовать на другие цели. Рассказываем, кому положен материнский капитал, в каком размере и на что его можно потратить.

— Мессенджер imo (имо): обзор приложения, как установить и пользоваться

Мессенджер imo: функции, безопасность, установка на телефон и компьютер, настройка чатов и звонков в 2026 году.

— Утильсбор в 2026 году: кого коснулся и как увеличился

Минпромторг внес законопроект об изменении способа исчисления утилизационного сбора. Рассказываем, какие тарифы сейчас действуют.

— Виды противопожарных инструктажей и периодичность их проведения в 2026 году

Противопожарный инструктаж — обязательное обучение работников организации требованиям пожарной безопасности. Какие виды инструктажей существуют, кто проводит и какая у них периодичность — разобрали подробно в нашей статье.