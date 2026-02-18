ОК Учет НДС в 1С 8.3 моб
Что такое ФНС и чем занимается налоговая служба

Федеральная налоговая служба (ФНС) — это ключевой орган, который обеспечивает контроль за уплатой налогов, регистрацию бизнеса и валютные операции в России. Как устроена налоговая служба в России, какие задачи выполняет. Реестры и онлайн-сервисы.

Что такое ФНС

Федеральная налоговая служба (ФНС) — это федеральный орган исполнительной власти, который контролирует правильность исчисления, полноту и своевременность уплаты налогов и сборов в бюджетную систему РФ. ФНС также ведет учет налогоплательщиков, регистрирует бизнес и применяет меры принуждения при нарушении налогового законодательства.

Нормативная база

Деятельность ФНС регулируется:

  • Налоговым кодексом РФ — это основной документ, который устанавливает систему налогов и сборов, а также права и обязанности налогоплательщиков и налоговых органов.​

  • Положением о Федеральной налоговой службе, утвержденным постановлением Правительства РФ от 30.09.2004 № 506, где определены статус, функции и полномочия службы.

  • Бюджетным кодексом РФ, а также актами в сфере валютного регулирования и валютного контроля, которые определяют роль ФНС как участника бюджетного процесса и органа валютного контроля.

  • Приказами, административными регламентами и письмами ФНС России, Минфина и других ведомств, которые конкретизируют порядок администрирования налогов, представления отчетности и применения налогового законодательства на практике.

Функции и задачи Федеральной налоговой службы

Главная задача ФНС — обеспечение поступления налогов и сборов в бюджеты всех уровней с соблюдением законодательства и баланса интересов государства и налогоплательщиков.

Информирование о налогах

Информационная функция включает:

  • разъяснение прав и обязанностей налогоплательщиков;

  • публикацию справочной и аналитической информации о налогах, ставках, формах отчетности;

  • работу контакт-центров, информирование через личные кабинеты и официальные каналы;

  • подготовку методических материалов и рекомендаций по применению налогового законодательства.

Контрольно-надзорная функция

ФНС осуществляет налоговый контроль:

  • проводит камеральные и выездные проверки деклараций и расчетов;

  • анализирует схемы ухода от налогообложения;

  • использует АСК и другие автоматизированные системы для выявления рисков;

  • взаимодействует с другими ведомствами таможня, Росфинмониторинг, СФР, банки для обмена информацией.

Контроль за исполнением налоговой обязанности

ФНС следит за тем, чтобы налогоплательщики своевременно и в полном объеме исполняли свои обязанности:

  • контролирует постановку на учет и ведение учета налогоплательщиков;

  • начисляет пени и штрафы за нарушения;

  • направляет требования об уплате;

  • инициирует взыскание задолженности, включая списание средств со счетов и обращение взыскания на имущество;

  • участвует в процедурах банкротства должников.

Валютный контроль

В рамках валютного контроля ФНС:

  • контролирует соблюдение резидентами правил репатриации валютной выручки;

  • проверяет соблюдение порядка проведения валютных операций и использования счетов за рубежом;

  • применяет меры ответственности за нарушения валютного законодательства.

Регистрирующая функция

Налоговая служба выполняет функции регистрирующего органа для бизнеса и ряда юридически значимых статусов:

  • регистрирует юридические лица, индивидуальных предпринимателей, крестьянские фермерские хозяйства;

  • вносит изменения в сведения о компании смена адреса, директора, видов деятельности;

  • ведет ЕГРЮЛ и ЕГРИП;

  • учитывает обособленные подразделения и обособленные объекты налогообложения.

Структура ФНС

Система налоговых органов в России трехуровневая:

  • центральный аппарат ФНС России;

  • управления ФНС по субъектам РФ;

  • инспекции ФНС на районном и межрайонном уровне.

Центральный аппарат разрабатывает политику, методологию и общие правила, территориальные управления координируют работу инспекций в регионах, а налоговые инспекции напрямую взаимодействуют с налогоплательщиками: принимают отчетность, проводят проверки, направляют требования, выдают справки.

Какие проверки могут проводить налоговые органы

Налоговый контроль реализуется через несколько видов проверок.

Основные виды проверок следующие.

У каждого вида проверки свой порядок назначения, сроки и объем контроля, поэтому при получении уведомления важно понимать, с каким именно видом вы имеете дело.

Какие документы и разрешения выдают

Налоговые органы выдают и формируют широкий набор документов.

В том числе это:

  • выписки о регистрации юридических лиц и ИП;

  • уведомления о постановке на учет, смене режима налогообложения;

  • справки об отсутствии (наличии) задолженности по налогам и сборам;

  • акты и решения по результатам камеральных и выездных проверок;

  • требования об уплате налогов, пеней и штрафов;

  • уведомления о контролируемых сделках и иных специальных режимах контроля.

Многие документы теперь можно запросить и получить в электронном виде через личный кабинет.

Реестры ФНС

ФНС ведет и публикует открытые реестры, с помощью которых можно проверять контрагентов и собственные данные.

К основным реестрам относятся:

К связанным с ними открытым реестрам и сервисам ФНС также относятся:

Эти реестры полезны для проверки благонадежности контрагентов и актуальности собственных регистрационных данных.

Онлайн-сервисы ФНС

У ФНС есть развитая линейка онлайн-сервисов для граждан, ИП и организаций.

Среди наиболее востребованных сервисов:

Ознакомиться с полным списком полезных сервисов ФНС можно в отдельной статье на Клерке.

Использование онлайн-сервисов заметно сокращает количество визитов в инспекцию и упрощает взаимодействие с налоговой службой.

