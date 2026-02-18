Деятельность ФНС регулируется:

Налоговым кодексом РФ — это основной документ, который устанавливает систему налогов и сборов, а также права и обязанности налогоплательщиков и налоговых органов.​

Положением о Федеральной налоговой службе, утвержденным постановлением Правительства РФ от 30.09.2004 № 506, где определены статус, функции и полномочия службы.

Бюджетным кодексом РФ, а также актами в сфере валютного регулирования и валютного контроля, которые определяют роль ФНС как участника бюджетного процесса и органа валютного контроля.