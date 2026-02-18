Что такое ФНС
Федеральная налоговая служба (ФНС) — это федеральный орган исполнительной власти, который контролирует правильность исчисления, полноту и своевременность уплаты налогов и сборов в бюджетную систему РФ. ФНС также ведет учет налогоплательщиков, регистрирует бизнес и применяет меры принуждения при нарушении налогового законодательства.
Нормативная база
Деятельность ФНС регулируется:
Налоговым кодексом РФ — это основной документ, который устанавливает систему налогов и сборов, а также права и обязанности налогоплательщиков и налоговых органов.
Положением о Федеральной налоговой службе, утвержденным постановлением Правительства РФ от 30.09.2004 № 506, где определены статус, функции и полномочия службы.
Бюджетным кодексом РФ, а также актами в сфере валютного регулирования и валютного контроля, которые определяют роль ФНС как участника бюджетного процесса и органа валютного контроля.
Приказами, административными регламентами и письмами ФНС России, Минфина и других ведомств, которые конкретизируют порядок администрирования налогов, представления отчетности и применения налогового законодательства на практике.
Функции и задачи Федеральной налоговой службы
Главная задача ФНС — обеспечение поступления налогов и сборов в бюджеты всех уровней с соблюдением законодательства и баланса интересов государства и налогоплательщиков.
Информирование о налогах
Информационная функция включает:
разъяснение прав и обязанностей налогоплательщиков;
публикацию справочной и аналитической информации о налогах, ставках, формах отчетности;
работу контакт-центров, информирование через личные кабинеты и официальные каналы;
подготовку методических материалов и рекомендаций по применению налогового законодательства.
Контрольно-надзорная функция
ФНС осуществляет налоговый контроль:
проводит камеральные и выездные проверки деклараций и расчетов;
анализирует схемы ухода от налогообложения;
использует АСК и другие автоматизированные системы для выявления рисков;
взаимодействует с другими ведомствами таможня, Росфинмониторинг, СФР, банки для обмена информацией.
Контроль за исполнением налоговой обязанности
ФНС следит за тем, чтобы налогоплательщики своевременно и в полном объеме исполняли свои обязанности:
контролирует постановку на учет и ведение учета налогоплательщиков;
начисляет пени и штрафы за нарушения;
направляет требования об уплате;
инициирует взыскание задолженности, включая списание средств со счетов и обращение взыскания на имущество;
участвует в процедурах банкротства должников.
Валютный контроль
В рамках валютного контроля ФНС:
контролирует соблюдение резидентами правил репатриации валютной выручки;
проверяет соблюдение порядка проведения валютных операций и использования счетов за рубежом;
применяет меры ответственности за нарушения валютного законодательства.
Регистрирующая функция
Налоговая служба выполняет функции регистрирующего органа для бизнеса и ряда юридически значимых статусов:
регистрирует юридические лица, индивидуальных предпринимателей, крестьянские фермерские хозяйства;
вносит изменения в сведения о компании смена адреса, директора, видов деятельности;
ведет ЕГРЮЛ и ЕГРИП;
учитывает обособленные подразделения и обособленные объекты налогообложения.
Структура ФНС
Система налоговых органов в России трехуровневая:
центральный аппарат ФНС России;
управления ФНС по субъектам РФ;
инспекции ФНС на районном и межрайонном уровне.
Центральный аппарат разрабатывает политику, методологию и общие правила, территориальные управления координируют работу инспекций в регионах, а налоговые инспекции напрямую взаимодействуют с налогоплательщиками: принимают отчетность, проводят проверки, направляют требования, выдают справки.
Какие проверки могут проводить налоговые органы
Налоговый контроль реализуется через несколько видов проверок.
Основные виды проверок следующие.
Камеральные проверки деклараций и расчетов по налогам.
Выездные налоговые проверки полные, тематические.
Повторные и дополнительныe проверки.
Проверки соблюдения кассовой дисциплины и применения ККТ.
Встречные проверки контрагентов запрос документов и пояснений.
У каждого вида проверки свой порядок назначения, сроки и объем контроля, поэтому при получении уведомления важно понимать, с каким именно видом вы имеете дело.
Какие документы и разрешения выдают
Налоговые органы выдают и формируют широкий набор документов.
В том числе это:
выписки о регистрации юридических лиц и ИП;
уведомления о постановке на учет, смене режима налогообложения;
справки об отсутствии (наличии) задолженности по налогам и сборам;
акты и решения по результатам камеральных и выездных проверок;
требования об уплате налогов, пеней и штрафов;
уведомления о контролируемых сделках и иных специальных режимах контроля.
Многие документы теперь можно запросить и получить в электронном виде через личный кабинет.
Реестры ФНС
ФНС ведет и публикует открытые реестры, с помощью которых можно проверять контрагентов и собственные данные.
К основным реестрам относятся:
ЕГРЮЛ — единый государственный реестр юридических лиц.
ЕГРИП — единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей.
Реестр недобросовестных поставщиков в части данных, передаваемых ФНС.
Перечни компаний, применяющих специальные налоговые режимы (УСН, ЕСХН, НПД и др.).
К связанным с ними открытым реестрам и сервисам ФНС также относятся:
Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.
Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства — получателей поддержки.
Государственный реестр аккредитованных филиалов и представительств иностранных юридических лиц (РАФП).
Открытые и общедоступные сведения ЕГРН об иностранных организациях.
Государственная информационная ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (ГИР БО).
МайнингРеестр — реестр операторов по выпуску и обращению цифровых финансовых активов и цифровых прав.
Эти реестры полезны для проверки благонадежности контрагентов и актуальности собственных регистрационных данных.
Онлайн-сервисы ФНС
У ФНС есть развитая линейка онлайн-сервисов для граждан, ИП и организаций.
Среди наиболее востребованных сервисов:
личный кабинет налогоплательщика для физических лиц, ИП и юрлиц;
«Узнай ИНН» и проверка ИНН;
сервис для получения выписок из ЕГРЮЛ и ЕГРИП;
Ознакомиться с полным списком полезных сервисов ФНС можно в отдельной статье на Клерке.
Использование онлайн-сервисов заметно сокращает количество визитов в инспекцию и упрощает взаимодействие с налоговой службой.
Начать дискуссию