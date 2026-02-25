КПП ЗП моб
Бизнес против 15-кратного увеличения штрафов за ККТ. 📈«Ночной бухгалтер» № 2123

«Опора России» предложила не так резко увеличивать штрафы за ККТ для малого бизнеса.

Сегодня в выпуске:

  • Бизнес просит не вводить огромные штрафы за кассовые нарушения.

  • Для детского пособия ввели условие о доходе в 8 МРОТ и алиментах от средней зарплаты.

  • Цену уже заключенных госконтрактов разрешать увеличивать из-за роста НДС.

  • В отпуске по уходу за ребенком можно будет брать больничные.

  • У 25% работников выросла зарплата в прошлом году.

  • Главред рекомендует.

  • Мем дня.

Новые штрафы за ККТ

Скоро штрафы за нарушения с ККТ серьезно повысят. Минимальный штраф для организаций вырастет с 30 до 150 тыс. руб., для ИП – с 10 до 150 тыс. руб.

Законопроект с такой нормой принят в первом чтении. Готовят поправки ко второму чтению.

Но «Опора России» просит смягчить ужесточение. Сумму нужно снизить и установить в зависимости от размера бизнеса, считают депутаты.

Детское пособие

С начала 2026 года для права на детское пособие у каждого взрослого члена семьи (за исключением некоторых категорий) доход должен быть не менее 8 МРОТ в год (и не более прожиточного минимума на человека). Те, кто зарабатывает меньше, права на пособие не имеют. Те, кто зарабатывает много, тоже.

С 01.03 заработает другое новое правило — в доход семьи будут включать алименты на детей, рассчитанные от средней зарплаты в регионе, а не от МРОТ, как раньше. Это правило касается тех, кто имеет право на алименты, но не взыскивает их. Учитывая, что средняя зарплата намного превышает МРОТ, потенциальный доход семьи будет высокий и право на пособие семья может не получить.

Госконтракты

Минстрой разработал законопроект, по которому можно корректировать цену строительных госконтрактов, заключенных до 2026 года.

Это связано с ростом ставки НДС с 20% до 22%.

Ранее УФНС по г. Москве в письме от 22.12.2025 № 24-100/118769@ сообщало, что в прошлогодних госконтрактах в 2026 году надо изменить ставку НДС с 20% на 22% без изменения цены.

Больничные

Минздрав планирует изменить правила выдачи больничных.

Во время отпуска по уходу за ребенком можно будет получать больничные, если родитель работает в это время у другого страхователя.

Повышение зарплаты

В 2025 году у 25% работников выросла зарплата. В 2026 году на повышение рассчитывают 32% работников.

У половины прошлогодних счастливчиков рост зарплаты составил 10%. Но индексация была не у всех. Некоторые выполняли дополнительную работу, кто-то перевыполнил план, а кто-то нашел новую работу, где больше платят.

А на сколько выросли ваши доходы?

Главред рекомендует

Мем дня

Ваша хотела бы нарастить свои доходы, но пока наращивает только расходы редакция

