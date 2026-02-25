Бизнес против 15-кратного увеличения штрафов за ККТ. 📈«Ночной бухгалтер» № 2123

Новые штрафы за ККТ

Скоро штрафы за нарушения с ККТ серьезно повысят. Минимальный штраф для организаций вырастет с 30 до 150 тыс. руб., для ИП – с 10 до 150 тыс. руб.

Законопроект с такой нормой принят в первом чтении. Готовят поправки ко второму чтению.

Но «Опора России» просит смягчить ужесточение. Сумму нужно снизить и установить в зависимости от размера бизнеса, считают депутаты.