Утренний бухгалтер № 6078. Президент: силовики должны принимать участие в обелении экономики

МВД будет обеспечивать декриминализацию потребительского рынка, но Путин призывает делать это так, чтобы не пострадал законопослушный бизнес.
ФНС обновит форму декларации по водному налогу, порядок ее заполнения и формат подачи в электронном виде.
Зарплата в бюджете 2026: новый МРОТ, пятиступенчатый НДФЛ, изменения в выплатах при увольнении — подробности здесь.
Роструд: для оформления любых дополнительных работ нужно письменное согласие работника, а доплата будет не всегда.
Минфин: за директора на больничном надо платить взносы с МРОТ.
Налоговики пояснили, как в декларации НДС отражать корректировочные счета-фактуры.
План проверок ГИТ по ИНН на 2026 год: где его найти, инструкция.
— ФНС приостановила операции по счету: как разблокировать и когда подавать заявление. Мини-курс
В какой срок подавать заявление об отмене приостановления операций по счетам? Расскажем по порядку.
— Новые правила предоставления рассрочки покупателям с 1 апреля 2026 года
Если вы используете рассрочку как инструмент продаж, то обратите внимание на изменения с 1 апреля 2026 года. Законы от 31.07.2025 № 283-ФЗ и № 284-ФЗ вводят жесткие требования к предоставлению «автоматических» рассрочек.
— Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС за февраль 2026 года
Подготовили для вас обзор разъяснений февраля 2026 года по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.
— Блокировка счета в банке: почему происходит и как о ней узнать. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, почему банк может заблокировать счет компании или ИП, и как о ней можно узнать.
— Налоговые проверки в 2026 году: топ-5 претензий, опасные схемы и разумные альтернативы. Конспект вебинара с видео
Разобрали самые острые вопросы налоговых проверок, а также как обезопасить себя и свой бизнес от претензий со стороны налоговых органов.
1 💲 Курс доллара, евро и юаня на 4 марта 2026 года
2 Циан: сдавать квартиру на сутки в два раза выгоднее долгосрочной аренды
3 МТК могут получить до 250 млн по программе Минэкономики
4 📷 К видеокамерам и регистраторам могут установить требования по локализации
5 ФНС уточнила, как применять вычет при продаже доли объекта недвижимости
6 Что делать, если не работает токен электронной подписи: налоговики объяснили
7 Сделки с недвижимостью за наличные достигли рекордных 68%
8 Бастрыкин будет жестко пресекать разбазаривание бюджетных денег
9 «Новые люди» хотят снижать платеж по ипотеке заемщикам в декрете
10 ❔ Можно ли применять АУСН, если деятельность ведется в разных регионах
11 Где найти план проверок ГИТ по ИНН на 2026 год
12 Больше 500 тысяч россиян закрыли больничные через MAX
13 ✅ Какой бизнес в 2026 году может применять пониженный тариф страховых взносов
14 Туроператоры просят господдержку в связи с событиями на Ближнем Востоке
15 🙋 Список запрещенных для женщин профессий сократят в 2027 году
16 👩👧👦 Алименты в 2026 году: кому полагаются, как удерживать бухгалтеру, что поменялось с 1 марта. Выпуск № 33 подкаста «Налоговое утро»
17 Эксперт: с 1 марта 2026 изменили механизм передачи данных от банков следствию, а не расширили перечень сведений
18 💰 Каким руководителям предлагают зарплату больше 300 тыс. рублей
19 Депутат рассказал, кто и сколько может вернуть по вычету на фитнес
20 💁 Россиянки в 2025 году отложили 164 млрд рублей на пенсию — в два раза больше
21 ✅ Как в декларации НДС отражать корректировочные счета-фактуры
22 Сдаем бухотчетность за 2025 год вместе с экспертом: новые правила и формы
23 Оплата по QR-коду начала действовать на Филиппинах
24 ⚡️ Весенняя акция для сильных духом бухгалтеров! Дарим необычные подарки к 8 Марта
25 ❗ За директора на больничном надо платить взносы с МРОТ
26 ❌ Госдума может запретить поднимать цены на авиабилеты за три дня до вылета
27 💅 С 30 апреля 2026 будет новый ГОСТ на маникюр и педикюр. Процедуры могут подорожать
28 🔄 Как в 1С провести возврат уплаченных ранее пеней
29 Минфин объяснил решение не покупать и не продавать валюты и золото в марте 2026 года
30 Путин: МВД важно противодействовать экономическим преступлениям
31 🙏 Торговые центры просят снизить налог на имущество на 70%
32 Силовики должны принимать участие в обелении экономики, — считает Путин
33 Минфин: можно ли учесть для налога на прибыль компенсацию расходов другой компании
34 Слуцкий: предприятиям нужен налоговый вычет за внедрение российского ПО
35 Роструд: чем отличаются совмещение, замещение и расширение зон обслуживания
36 🌾 Налоговые долги сельхозпредприятий в Алтайском крае составили 1 млрд рублей
37 📄 ФНС разработала новую форму декларации по водному налогу
38 ❗ Налоговики рекомендуют заранее готовиться к новым правилам ЭДО в грузоперевозках
40 До 20 марта 2026 нужно отчитаться о контролируемых иностранных компаниях за 2025 год
41 📄 Для ПСН с 2 и 6 марта 2026 года — новые формы заявлений
Переход на КЭДО с помощью сервиса 1С:Кабинет сотрудника
Дата проведения: 5 марта, четверг
Бухгалтерская отчетность за 2025 год: составляем по новым правилам
Дата проведения: 5 марта, четверг
Бухгалтерская отчетность за 2025 год: практическая консультация с аудитором Анной Тетерлевой
Дата проведения: 5 марта, четверг
Курс "Системные продажи для финансиста в эпоху ИИ"
Дата проведения: 9 марта, понедельник
АУСН и маркетплейсы — 2026: точка боли. Проблемы и пути решения
Дата проведения: 10 марта, вторник
— Какой сегодня праздник 4 марта в России и мире: события, приметы
4 марта — чем примечателен этот день? Какие праздники отмечают в России и мире, какие церковные даты приходятся на сегодня, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 4 марта.
— Утренний бухгалтер № 6077. Доход ИП превысил 20 млн, но патент выдали – можно ли на нем работать?
ИП отправила заявление на патент, но позже узнала, что доход превысил 20 млн, при этом патент пришел по ЭДО. Как быть?
— Как уволить за прогул по закону: пошаговый алгоритм
Неявка на работу в общем случае считается прогулом. Но пока вы не разберетесь в ситуации, уволить работника за него нельзя. Рассказываем, как правильно оформить прогул и расторгнуть трудовой договор.
— Что делать, если начальник не пускает в отпуск
Начальник отказывается отпустить вас отдохнуть? Разберем, как грамотно действовать в ситуации, когда руководство игнорирует ваше право на заслуженный отдых.
— Факторный анализ прибыли от продаж: пример расчета
Как провести факторный анализ прибыли от продаж: разложить прибыль на влияние объема, цены, себестоимости и расходов и сделать управленческие выводы.
— Как закрыть ИП на УСН без сотрудников
ИП проработал месяц и решил закрыться. Нужно ли сдавать декларацию и уплачивать страховые взносы?
— Все разъяснения Минфина и ФНС по налогу на прибыль в 2025 году: обзор для бухгалтера
Подготовили для вас большой обзор разъяснений Минфина и ФНС по налогу на прибыль. Все кратко, четко, по делу. Забирайте в закладки.
— Организация на ОСНО вернула аванс покупателю через третье лицо: как учесть в целях НДС
Организация на ОСНО может воспользоваться вычетом НДС при возврате аванса. Как это сделать — рассказываем в статье.
— Возврат по износу: как новые правила меняют рынок кассовой техники в России
С 1 февраля 2026 года за возврат б/у технически сложного товара в магазин продавец волен выплатить покупателю не полную его стоимость, а меньше. Таковы изменения в закон о правах потребителей. При возврате теперь учитывается аналогичный товар с тем же износом и годом выпуска, а не новый, как в прошлые годы.
— Социальная инженерия: когда главная уязвимость — человек
Парадокс информационной безопасности в том, что выстроить защиту систем можно техническими мерами, но от собственной доверчивости защититься куда сложнее. Люди устроены так, что им проще помочь, чем подозревать — на этом и строится социальная инженерия.
— Досрочная пенсия для сварщиков: кому положена, какой стаж нужен и какие документы запросит СФР
Разбираем, какие сварщики попадают под льготную пенсию по спискам № 1 и № 2, какие формулировки должности важны, сколько лет нужно отработать и какие документы подтверждают льготный стаж.
— Рейтинг облачных-касс для фискализации онлайн-продаж 2026
Какие решения помогают автоматизировать ритейл и развивать рынок e‑commerce? Публикуем сравнение сервисов фискализации онлайн‑продаж по ключевым критериям: условия аренды, работа с ОФД, возможности интеграций, удобство работы с чеками, стоимость тарифов и подключения. Итоги исследования — в рейтинге компаний ниже.
— Как получить пособие на погребение в 2026 году: пошаговая инструкция и размеры компенсаций
Смерть близкого человека — трагическое событие, которое неизбежно влечет за собой финансовые затраты на организацию похорон. Государство предоставляет финансовую поддержку в виде социальной выплаты, компенсирующей расходы на ритуальные услуги.
— Как получить международные водительские права в России
Международные водительские права помогают без проблем арендовать авто за границей и общаться с местной полицией. В материале разберём, кому они действительно нужны, как выглядит МВУ, какие документы подготовить, куда подавать заявление и на какой срок выдадут удостоверение.
— За больного директора тоже надо платить взносы. 😷«Ночной бухгалтер» № 2128
Если директору не начисляют зарплату, потому что он на больничном, то его зарплата для целей уплаты взносов принимается равной МРОТ.
Поэкземплярный учет маркированных товаров
Купить USDT за рубли в 2026 году: легально и без переплат
УСН + НДС 5%: почему ставка в 5% не делает режим простым
Налоговый консультант: обучение, обязанности и карьерные перспективы
Создать ИИ видео в 2026 году: нейросеть для генерации видео онлайн и бесплатно
Ну что, коллеги, давайте честно 😄
Оплата PayPal: как пополнить и использовать сервис в России 2026 году
Банковская гарантия простыми словами: как это работает
Маркетплейсы и товарные знаки: как новые правила защиты брендов изменят размещение на WB, Ozon и Яндекс Маркет с апреля 2026
Марокко: отдых, цены и особенности для туристов из РФ
Ликвидация компании: как грамотно составить сообщение в Федресурс
Суточные за границей в командировке в 2026 году: что важно знать бухгалтеру
Топ–10 ошибок, которые совершают бухгалтеры на собеседовании
Открытка на 8 марта через нейросеть: промпты, идеи и готовые шаблоны для красивых поздравлений
Разбираемся в отличиях: экологический и утилизационный сбор в России
Наличный расчет при АУСН 2026: как настроить учет доходов и расходов через ККТ
Сделать видео из фото нейросеть бесплатно: как сгенерировать видео из фото онлайн за 5 минут
⚡️НОВАТЭК объявил финальные дивиденды за 2025 год
Пониженный тариф по взносам. Разбор про 70% льготного дохода
Схема дробления подтверждена: один персонал на две компании
💥Обзор новостей: ТЦ просят снизить налог на имущество, СК призвал лишать гражданства за преступление и конфисковывать имущество за коррупцию
Агентства недвижимости: конец эпохи «схем», а не профессии
Что делать, если кассовый чек сформирован на неверную сумму
Российский рынок развернулся: разбор причин отката и цели движения
Разбор эмитента: Московская биржа
Арендатор сделал ремонт: кто должен платить при расторжении договора
Как банк может стать владельцем вашего бизнеса?
Обзор позитивных новостей: выходит цифровая премьера «Чебурашки 2», занятия садоводством делают человека счастливее в пожилом возрасте, гепарды не умеют рычать
Маркетплейс (МП) усиливает контроль за кодами ТН ВЭД в карточках товаров: что нужно знать продавцу
ЭДО в России в 2026 году: стратегии эффективного управления
Об оформлении договора с ИП, применяющим НПД
Новые законодательные инициативы февраля: анализ ключевых изменений для бизнеса
Ваш менеджер уволится завтра. Клиентская база уйдет вместе с ним. Что делать?
Топ-5 ошибок в маркировке, которые приводят к штрафам и блокировкам на маркетплейсах
⚠️Собственник бухгалтерской компаний не должен сдавать отчеты!
Вычет за ремонт? Как вернуть 13% с того, что вы уже потратили. И что делать, если чеки выбросили
Кому пора на выход из индексов Московской биржи? Что изменится
