Утренний бухгалтер № 6078. Президент: силовики должны принимать участие в обелении экономики

Статьи

— Какой сегодня праздник 4 марта в России и мире: события, приметы

4 марта — чем примечателен этот день? Какие праздники отмечают в России и мире, какие церковные даты приходятся на сегодня, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 4 марта.

— Утренний бухгалтер № 6077. Доход ИП превысил 20 млн, но патент выдали – можно ли на нем работать?

ИП отправила заявление на патент, но позже узнала, что доход превысил 20 млн, при этом патент пришел по ЭДО. Как быть?

— Как уволить за прогул по закону: пошаговый алгоритм

Неявка на работу в общем случае считается прогулом. Но пока вы не разберетесь в ситуации, уволить работника за него нельзя. Рассказываем, как правильно оформить прогул и расторгнуть трудовой договор.

— Что делать, если начальник не пускает в отпуск

Начальник отказывается отпустить вас отдохнуть? Разберем, как грамотно действовать в ситуации, когда руководство игнорирует ваше право на заслуженный отдых.

— Факторный анализ прибыли от продаж: пример расчета

Как провести факторный анализ прибыли от продаж: разложить прибыль на влияние объема, цены, себестоимости и расходов и сделать управленческие выводы.

— Как закрыть ИП на УСН без сотрудников

ИП проработал месяц и решил закрыться. Нужно ли сдавать декларацию и уплачивать страховые взносы?

— Все разъяснения Минфина и ФНС по налогу на прибыль в 2025 году: обзор для бухгалтера

Подготовили для вас большой обзор разъяснений Минфина и ФНС по налогу на прибыль. Все кратко, четко, по делу. Забирайте в закладки.

— Организация на ОСНО вернула аванс покупателю через третье лицо: как учесть в целях НДС

Организация на ОСНО может воспользоваться вычетом НДС при возврате аванса. Как это сделать — рассказываем в статье.

— Возврат по износу: как новые правила меняют рынок кассовой техники в России

С 1 февраля 2026 года за возврат б/у технически сложного товара в магазин продавец волен выплатить покупателю не полную его стоимость, а меньше. Таковы изменения в закон о правах потребителей. При возврате теперь учитывается аналогичный товар с тем же износом и годом выпуска, а не новый, как в прошлые годы.

— Социальная инженерия: когда главная уязвимость — человек

Парадокс информационной безопасности в том, что выстроить защиту систем можно техническими мерами, но от собственной доверчивости защититься куда сложнее. Люди устроены так, что им проще помочь, чем подозревать — на этом и строится социальная инженерия.

— Досрочная пенсия для сварщиков: кому положена, какой стаж нужен и какие документы запросит СФР

Разбираем, какие сварщики попадают под льготную пенсию по спискам № 1 и № 2, какие формулировки должности важны, сколько лет нужно отработать и какие документы подтверждают льготный стаж.

— Рейтинг облачных-касс для фискализации онлайн-продаж 2026

Какие решения помогают автоматизировать ритейл и развивать рынок e‑commerce? Публикуем сравнение сервисов фискализации онлайн‑продаж по ключевым критериям: условия аренды, работа с ОФД, возможности интеграций, удобство работы с чеками, стоимость тарифов и подключения. Итоги исследования — в рейтинге компаний ниже.

— Как получить пособие на погребение в 2026 году: пошаговая инструкция и размеры компенсаций

Смерть близкого человека — трагическое событие, которое неизбежно влечет за собой финансовые затраты на организацию похорон. Государство предоставляет финансовую поддержку в виде социальной выплаты, компенсирующей расходы на ритуальные услуги.

— Как получить международные водительские права в России

Международные водительские права помогают без проблем арендовать авто за границей и общаться с местной полицией. В материале разберём, кому они действительно нужны, как выглядит МВУ, какие документы подготовить, куда подавать заявление и на какой срок выдадут удостоверение.

— За больного директора тоже надо платить взносы. 😷«Ночной бухгалтер» № 2128

Если директору не начисляют зарплату, потому что он на больничном, то его зарплата для целей уплаты взносов принимается равной МРОТ.