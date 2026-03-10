8272 Общая моб
Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 6080. В России хотят установить минимальный размер почасовой оплаты труда

Новый МРОЧ должен гарантировать уровень дохода при неполной занятости.

Депутаты подготовили законопроект о минимальном почасовом размере оплаты труда (МРОЧ).

УФНС по новым регионам рассказало о порядке расчета НДС с операций по длящимся договорам плательщиками, которые впервые рассчитывают этот налог.

По услугам медорганизации, освобожденным от НДС, можно писать «без НДС» и отражать эти услуги в декларации.

Налоговое планирование и налоговый контроль: четкий алгоритм, как вести бизнес с минимальными рисками и максимальной эффективностью в 2026 году.

Минфин: за главу КФХ не надо платить взносы с МРОТ, даже если КФХ – юрлицо.

Маркировка 2026 — кондитерка, бакалея и стройматериалы: как подготовиться к новым этапам, узнаете из статьи.

Роскомнадзор поддержал позицию ФАС о том, что реклама в Telegram признается незаконной.

Роструд: нельзя доплату за совмещение должностей выплачивать только при расчете за вторую половину месяца.

Разборы законов

Невыход на работу из-за задержки зарплаты: как работнику все сделать правильно

Задержка зарплаты сама по себе неприятна, а если еще и в итоге работник окажется виноватым — что может быть хуже? Вроде бы закон на стороне трудящихся, и есть набор инструментов для защиты. Только надо знать, когда и как их применять.

Контрагент обанкротился: как вернуть свои средства. Мини-курс

Какие права есть у компании или ИП, которые включены в реестр кредиторов? Расскажем по порядку.

УСН-2026: как отчитаться за 2025 год и работать без ошибок в новом году. Конспект вебинара с видео

Разбираем важные аспекты и особенности учета на УСН: правила, которые нужно учесть при подготовке отчетности за 2025 год, изменения 2026 года, возможности и варианты применения спецрежимов в текущем году, нюансы работы с НДС.

Какие нюансы стоит учесть на АУСН при работе с иностранцем. Мини-курс

В мини-курсе разберем, что нужно учитывать при работе с нерезидентами на АУСН.

Как составить и подать пояснения к декларации по НДС

Требования пояснения по НДС-декларации — это еще не штраф. Главное — это разобраться в причинах, правильно отреагировать и соблюсти сроки.

Новости

1 💲 Центробанк поднял курс доллара до 78 рублей на 6 марта 2026 года

2 При покупке российских промышленных роботов льготные кредиты стали доступнее

3 Завод заплатит 51 млн рублей за занижение суммы экологического сбора

4 🙍 Меньше трети россиян считают, что женщинам стало легче строить карьеру

5 Впервые за пять лет нефтяные компании пополнили бюджет на 18,8 млрд рублей по демпферу

6 ФНС уточнила можно ли исправить ошибку в декларации, если ее уже нашли налоговики

7 У холдингов появилось больше возможностей для применения ФИНВ

8 ❔ Нужны ли медосмотры, если работа на территории предприятия, но на транспорте повышенной опасности

9 Набиуллина: у банков будет возможность оказывать услуги на маркетплейсах

10 Роструд: в зарплате за первую половину месяца нужно учитывать и надбавки

11 600 тысяч компаний смогут получить компенсацию НДС по торговому эквайрингу

12 Лицензирование табачных магазинов начнется позже — с 1 сентября 2026 года

14 Банк России не будет запускать новые программы поддержки малого и среднего бизнеса

15 МАХ не отслеживает использование VPN — пресс-cлужба

16 Считается ли погашение дебиторской задолженности доходом при АУСН: ответ ФНС

17 Бизнесу в приграничных регионах направили 1,4 млрд рублей

18 Роспотребнадзор стал лидером по числу проверок с начала 2026 года

19 Центробанк исключил дочернюю компанию «Циана» из операторов финансовых платформ

20 Слуцкий предлагает запретить увольнение женщин на год после декрета + опрос «Клерка»

21 Центробанк продлил валютные ограничения до 9 сентября 2026 года

22 Роструд: что делать с декретницей при слиянии организаций, если должность сокращена

23 ❗ Роскомнадзор поддержал ФАС по вопросу рекламы в Telegram

24 🌾 Минфин подумал и решил, что за главу КФХ не надо платить взносы с МРОТ, даже если КФХ – юрлицо

25 Депутаты увеличат максимальную стоимость подарков для врачей и учителей до 10 тысяч рублей

26 ФНС уточнила, как указывать ставку НДС при освобождении от уплаты налога

27 Владельцы ПВЗ начали нанимать сотрудников через сервисы с вакансиями, а не только по рекомендации знакомых

28 🕑 В России могут установить минимальный размер почасовой оплаты труда – не меньше трех долларов

30 ✅ Как учитывать изменение элементов амортизации в бухучете – рекомендация БМЦ

31 Росстат: сокращения сотрудников выросли почти на 60%

32 💪 Бухгалтер, которого боятся все сотрудники: норма или нет? Выпуск № 35 подкаста «Налоговое утро»

33 Как считать НДС по длящимся договорам – зависит от их условий: примеры расчетов

35 😑 Число китайских компаний в российской онлайн-торговле выросло в 2,4 раза

36 Женщин-ИП среди селлеров стало больше, чем мужчин — 52% в 2025 году

37 Росстат: средняя продолжительность рабочего дня сократилась на 0,3% в 2025 году

38 Безработными стали больше 48 тысяч человек в январе 2026 года

39 💰 Названы суммы, сколько можно заработать на подработке в праздничные дни 2026

40 🌍 Жители 40 стран могут зарегистрироваться в MAX

Статьи

Утренний бухгалтер № 6079. Подготовлены контрольные соотношения для новой формы декларации по НДС

Отчитаться по НДС за I квартал 2026 года нужно будет уже по обновленной форме.

Сотрудник-инвалид: как принять на работу, что делать, если работнику дали инвалидность, условия труда, льготы

Инвалидность — не помеха нормальному труду. Но игнорировать наличие инвалидности у сотрудника, тем более не предоставлять ему положенных гарантий — значит, тратиться на штрафы. Рассказываем почти обо всем, что надо знать о работниках с инвалидностью.

Как рассчитываются отпускные после декрета

Женщина может взять ежегодный отпуск до или после декрета, или после выхода из отпуска по уходу за ребенком. Разбираем нюансы расчета отпускных в таких ситуациях.

Доверенность на представление интересов юридического лица: что важно знать

Доверенность служит документом, который позволяет представлять интересы другого лица. Рассказываем, какие виды доверенностей бывают и как ее оформить.

Сколько человек должно быть в инвентаризационной комиссии

Организация решила провести инвентаризацию. Сколько человек должно быть в инвентаризационной комиссии?

Рейтинг интеграторов аналитических платформ для B2B-бизнеса

Российский рынок BI-систем в 2022–2026 годах перешел к стадии зрелого импортозамещения. Для компаний из сегмента B2B выбор интегратора теперь связан не столько с лицензиями, сколько с умением партнера работать внутри сложной ИТ-инфраструктуры: интегрировать данные из учетных систем, обеспечивать их безопасность и строить понятную управленческую отчетность.

Можно ли отказаться от 0% ставки НДС при экспорте

При экспорте в ЕАЭС организации и ИП применяют 0% ставку НДС. Для этого они собирают подтверждающие документы. Рассказываем, можно ли отказаться от этой ставки.

Рейтинг компаний по автоматизации бизнеса: итоги II половины 2025 года

Автоматизация используется на разных этапах бизнеса: для обмена документами с контрагентами, управления проектами, постановки задач, учета продаж и т. д. На рынке огромное количество сервисов ЭДО, CRM-систем, конструкторов документов и ИТ-решений «под ключ». В рейтинге собраны компании — лидеры в категории «Автоматизация бизнеса» на портале Клерка.

Взыскание налоговой недоимки инструментами гражданского и уголовного законодательства: к чему быть готовым бизнесу

Налоговая безопасность бизнеса сегодня становится одним из ключевых факторов успешного развития компании. Особенно остро этот вопрос встает, когда к делу подключаются механизмы не только налогового, но и гражданского, а порой и уголовного законодательства.

Лучшие идеи для бизнеса дома в 2026 году

Формат бизнеса на дому кажется простым и доступным, но на самом деле требует осознанного подхода. Важно правильно выбрать направление, которое будет соответствовать вашему опыту и интересам, и при этом станет приносить доход. Рассмотрим, какие варианты домашнего бизнеса существуют в 2026 году и что нужно для запуска.

Ваши данные на кону: полное руководство по выбору подрядчика для управления ИТ-инфраструктурой

Передача управления данными на аутсорсинг — решение, сравнимое с вручением ключей от сейфа незнакомцу. В цифровую эпоху данные — это самый ценный ресурс. Это клиентские базы, бухгалтерия, аналитика. Решиться отдать это на сторону — шаг, который сопровождают страхи, сомнения и тревога.

Самые важные письма Минфина и ФНС за февраль, поправки в закон о защите прав потребителей и новые правила рассрочки с 1 апреля: обзор для бухгалтера

ФНС и Минфин регулярно выпускают разъяснения для налогоплательщиков. А мы собираем их в одном месте для удобства бухгалтеров.

Как проводится финансовый анализ: виды, методы и ключевые показатели

Финансовый анализ предприятия помогает оценить его стабильность и выявить слабые места. Какие показатели рассчитывают, откуда берут данные и что при этом стоит учесть.

Лицензирование продажи табачной и никотинсодержащей продукции с 1 сентября 2026 года: что известно уже сейчас

Сейчас продавать без лицензии можно табачную и никотинсодержащую продукцию. Но уже с 1 сентября все изменится: для реализации такой продукции нужно будет получать лицензию. Рассказываем, что изменится в соответствии с новым законопроектом.

7 марта — какой праздник отмечают в России и мире

7 марта — чем примечателен этот день? Какие праздники отмечают в России и мире, какие церковные даты приходятся на этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 7 марта.

Рейтинг сервисов КЭДО в 2026 году. ТОП лучших систем для кадрового электронного документооборота

Публикуем сравнение популярных сервисов КЭДО с оценкой, насколько они закрывают реальные сценарии работы HR-служб. Рейтинг поможет выбрать рабочее решение под задачи бизнеса.

Подробнее о документе мы писали в новости 🌾 Минфин подумал и решил, что за главу КФХ не надо платить взносы с МРОТ, даже если КФХ – юрлицо

