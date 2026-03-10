Утренний бухгалтер № 6080. В России хотят установить минимальный размер почасовой оплаты труда

Депутаты подготовили законопроект о минимальном почасовом размере оплаты труда (МРОЧ).
УФНС по новым регионам рассказало о порядке расчета НДС с операций по длящимся договорам плательщиками, которые впервые рассчитывают этот налог.
По услугам медорганизации, освобожденным от НДС, можно писать «без НДС» и отражать эти услуги в декларации.
Налоговое планирование и налоговый контроль: четкий алгоритм, как вести бизнес с минимальными рисками и максимальной эффективностью в 2026 году.
Минфин: за главу КФХ не надо платить взносы с МРОТ, даже если КФХ – юрлицо.
Маркировка 2026 — кондитерка, бакалея и стройматериалы: как подготовиться к новым этапам, узнаете из статьи.
Роскомнадзор поддержал позицию ФАС о том, что реклама в Telegram признается незаконной.
Роструд: нельзя доплату за совмещение должностей выплачивать только при расчете за вторую половину месяца.
Разборы законов
— Невыход на работу из-за задержки зарплаты: как работнику все сделать правильно
Задержка зарплаты сама по себе неприятна, а если еще и в итоге работник окажется виноватым — что может быть хуже? Вроде бы закон на стороне трудящихся, и есть набор инструментов для защиты. Только надо знать, когда и как их применять.
— Контрагент обанкротился: как вернуть свои средства. Мини-курс
Какие права есть у компании или ИП, которые включены в реестр кредиторов? Расскажем по порядку.
— УСН-2026: как отчитаться за 2025 год и работать без ошибок в новом году. Конспект вебинара с видео
Разбираем важные аспекты и особенности учета на УСН: правила, которые нужно учесть при подготовке отчетности за 2025 год, изменения 2026 года, возможности и варианты применения спецрежимов в текущем году, нюансы работы с НДС.
— Какие нюансы стоит учесть на АУСН при работе с иностранцем. Мини-курс
В мини-курсе разберем, что нужно учитывать при работе с нерезидентами на АУСН.
— Как составить и подать пояснения к декларации по НДС
Требования пояснения по НДС-декларации — это еще не штраф. Главное — это разобраться в причинах, правильно отреагировать и соблюсти сроки.
Новости
1 💲 Центробанк поднял курс доллара до 78 рублей на 6 марта 2026 года
2 При покупке российских промышленных роботов льготные кредиты стали доступнее
3 Завод заплатит 51 млн рублей за занижение суммы экологического сбора
4 🙍 Меньше трети россиян считают, что женщинам стало легче строить карьеру
5 Впервые за пять лет нефтяные компании пополнили бюджет на 18,8 млрд рублей по демпферу
6 ФНС уточнила можно ли исправить ошибку в декларации, если ее уже нашли налоговики
7 У холдингов появилось больше возможностей для применения ФИНВ
8 ❔ Нужны ли медосмотры, если работа на территории предприятия, но на транспорте повышенной опасности
9 Набиуллина: у банков будет возможность оказывать услуги на маркетплейсах
10 Роструд: в зарплате за первую половину месяца нужно учитывать и надбавки
11 600 тысяч компаний смогут получить компенсацию НДС по торговому эквайрингу
12 Лицензирование табачных магазинов начнется позже — с 1 сентября 2026 года
14 Банк России не будет запускать новые программы поддержки малого и среднего бизнеса
15 МАХ не отслеживает использование VPN — пресс-cлужба
16 Считается ли погашение дебиторской задолженности доходом при АУСН: ответ ФНС
17 Бизнесу в приграничных регионах направили 1,4 млрд рублей
18 Роспотребнадзор стал лидером по числу проверок с начала 2026 года
19 Центробанк исключил дочернюю компанию «Циана» из операторов финансовых платформ
20 Слуцкий предлагает запретить увольнение женщин на год после декрета + опрос «Клерка»
21 Центробанк продлил валютные ограничения до 9 сентября 2026 года
22 Роструд: что делать с декретницей при слиянии организаций, если должность сокращена
23 ❗ Роскомнадзор поддержал ФАС по вопросу рекламы в Telegram
24 🌾 Минфин подумал и решил, что за главу КФХ не надо платить взносы с МРОТ, даже если КФХ – юрлицо
25 Депутаты увеличат максимальную стоимость подарков для врачей и учителей до 10 тысяч рублей
26 ФНС уточнила, как указывать ставку НДС при освобождении от уплаты налога
27 Владельцы ПВЗ начали нанимать сотрудников через сервисы с вакансиями, а не только по рекомендации знакомых
28 🕑 В России могут установить минимальный размер почасовой оплаты труда – не меньше трех долларов
30 ✅ Как учитывать изменение элементов амортизации в бухучете – рекомендация БМЦ
31 Росстат: сокращения сотрудников выросли почти на 60%
32 💪 Бухгалтер, которого боятся все сотрудники: норма или нет? Выпуск № 35 подкаста «Налоговое утро»
33 Как считать НДС по длящимся договорам – зависит от их условий: примеры расчетов
35 😑 Число китайских компаний в российской онлайн-торговле выросло в 2,4 раза
36 Женщин-ИП среди селлеров стало больше, чем мужчин — 52% в 2025 году
37 Росстат: средняя продолжительность рабочего дня сократилась на 0,3% в 2025 году
38 Безработными стали больше 48 тысяч человек в январе 2026 года
39 💰 Названы суммы, сколько можно заработать на подработке в праздничные дни 2026
Мероприятия
Курс "Системные продажи для финансиста в эпоху ИИ"
Дата проведения: 9 марта, понедельник
АУСН и маркетплейсы — 2026: точка боли. Проблемы и пути решения
Дата проведения: 10 марта, вторник
Мастер-класс. Заполняем декларацию по УСН за 2025 год в 1С: Предприятие 8.3
Дата проведения: 11 марта, среда
Дата проведения: 11 марта, среда
Управленческий баланс: как бухгалтер может помочь собственнику увидеть реальную картину бизнеса
Дата проведения: 12 марта, четверг
Дата проведения: 12 марта, четверг
Статьи
— Утренний бухгалтер № 6079. Подготовлены контрольные соотношения для новой формы декларации по НДС
Отчитаться по НДС за I квартал 2026 года нужно будет уже по обновленной форме.
— Сотрудник-инвалид: как принять на работу, что делать, если работнику дали инвалидность, условия труда, льготы
Инвалидность — не помеха нормальному труду. Но игнорировать наличие инвалидности у сотрудника, тем более не предоставлять ему положенных гарантий — значит, тратиться на штрафы. Рассказываем почти обо всем, что надо знать о работниках с инвалидностью.
— Как рассчитываются отпускные после декрета
Женщина может взять ежегодный отпуск до или после декрета, или после выхода из отпуска по уходу за ребенком. Разбираем нюансы расчета отпускных в таких ситуациях.
— Доверенность на представление интересов юридического лица: что важно знать
Доверенность служит документом, который позволяет представлять интересы другого лица. Рассказываем, какие виды доверенностей бывают и как ее оформить.
— Сколько человек должно быть в инвентаризационной комиссии
Организация решила провести инвентаризацию. Сколько человек должно быть в инвентаризационной комиссии?
— Рейтинг интеграторов аналитических платформ для B2B-бизнеса
Российский рынок BI-систем в 2022–2026 годах перешел к стадии зрелого импортозамещения. Для компаний из сегмента B2B выбор интегратора теперь связан не столько с лицензиями, сколько с умением партнера работать внутри сложной ИТ-инфраструктуры: интегрировать данные из учетных систем, обеспечивать их безопасность и строить понятную управленческую отчетность.
— Можно ли отказаться от 0% ставки НДС при экспорте
При экспорте в ЕАЭС организации и ИП применяют 0% ставку НДС. Для этого они собирают подтверждающие документы. Рассказываем, можно ли отказаться от этой ставки.
— Рейтинг компаний по автоматизации бизнеса: итоги II половины 2025 года
Автоматизация используется на разных этапах бизнеса: для обмена документами с контрагентами, управления проектами, постановки задач, учета продаж и т. д. На рынке огромное количество сервисов ЭДО, CRM-систем, конструкторов документов и ИТ-решений «под ключ». В рейтинге собраны компании — лидеры в категории «Автоматизация бизнеса» на портале Клерка.
— Взыскание налоговой недоимки инструментами гражданского и уголовного законодательства: к чему быть готовым бизнесу
Налоговая безопасность бизнеса сегодня становится одним из ключевых факторов успешного развития компании. Особенно остро этот вопрос встает, когда к делу подключаются механизмы не только налогового, но и гражданского, а порой и уголовного законодательства.
— Лучшие идеи для бизнеса дома в 2026 году
Формат бизнеса на дому кажется простым и доступным, но на самом деле требует осознанного подхода. Важно правильно выбрать направление, которое будет соответствовать вашему опыту и интересам, и при этом станет приносить доход. Рассмотрим, какие варианты домашнего бизнеса существуют в 2026 году и что нужно для запуска.
— Ваши данные на кону: полное руководство по выбору подрядчика для управления ИТ-инфраструктурой
Передача управления данными на аутсорсинг — решение, сравнимое с вручением ключей от сейфа незнакомцу. В цифровую эпоху данные — это самый ценный ресурс. Это клиентские базы, бухгалтерия, аналитика. Решиться отдать это на сторону — шаг, который сопровождают страхи, сомнения и тревога.
— Самые важные письма Минфина и ФНС за февраль, поправки в закон о защите прав потребителей и новые правила рассрочки с 1 апреля: обзор для бухгалтера
ФНС и Минфин регулярно выпускают разъяснения для налогоплательщиков. А мы собираем их в одном месте для удобства бухгалтеров.
— Как проводится финансовый анализ: виды, методы и ключевые показатели
Финансовый анализ предприятия помогает оценить его стабильность и выявить слабые места. Какие показатели рассчитывают, откуда берут данные и что при этом стоит учесть.
— Лицензирование продажи табачной и никотинсодержащей продукции с 1 сентября 2026 года: что известно уже сейчас
Сейчас продавать без лицензии можно табачную и никотинсодержащую продукцию. Но уже с 1 сентября все изменится: для реализации такой продукции нужно будет получать лицензию. Рассказываем, что изменится в соответствии с новым законопроектом.
— 7 марта — какой праздник отмечают в России и мире
7 марта — чем примечателен этот день? Какие праздники отмечают в России и мире, какие церковные даты приходятся на этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 7 марта.
— Рейтинг сервисов КЭДО в 2026 году. ТОП лучших систем для кадрового электронного документооборота
Публикуем сравнение популярных сервисов КЭДО с оценкой, насколько они закрывают реальные сценарии работы HR-служб. Рейтинг поможет выбрать рабочее решение под задачи бизнеса.
Консультации
Суммированный учет рабочего времени
Нужно ли пробивать чек с суммой ноль, если товар или услуга в чеке по акции "9 покупаешь - 10ая в подарок"
Корректировка бухгалтерской отчетности
Трибуна
Весенний авитаминоз налоговой логики 🌷
⚡️Новые базы расчета индексов Московской Биржи
Народный портфель в феврале 2026 года
Счет заблокировали? Разблокируем за 24 часа. Инструкция для тех, кто не хочет терять деньги и нервы
ФНС усилила контроль за реквизитами в налоговых платежках в 2026 году
💥Обзор новостей: ограничения банковских карт введут поэтапно, запретят увольнять женщин в течение года после декрета, Max не следит за VPN
ИП переводила деньги себе со счета, а налоговая заподозрила скрытых сотрудников — разбор дела
Рынок зажат в коридоре 2800–2850: геополитика и ставка ЦБ решат судьбу индекса
Международные платежи для бизнеса: риски и решения 2026 года
💓 Викторина на «Клерке» к 8 Марта! Проверьте свои знания и весело проведите время
О праве организации выбрать налоговый орган для постановки на учет единственного обособленного подразделения
Отучились на финдира, но все еще бухгалтер?
О обязательных реквизитах путевого листа, оформляемого в целях признания расходов на ГСМ
Может ли заявитель указывать свой товарный знак в Cертификате соответствия? Разбираем правила
Внедрение КЭДО: четыре юридические и налоговые ловушки при переходе на кадровый электронный документооборот
КС РФ: нельзя вызывать налогоплательщика свидетелем по своей же выездной проверке
Портфель для «бедных»! Список дивидендных акций РФ всего на 50 000р
💰 Где бизнесу брать деньги в 2026 году, когда кредиты все еще дорогие?
Как госучреждение деньги налогоплательщиков через однодневки отмывало
Документы
Президент РФ: Указ № от 03.03.2026
ФНС РФ: Письмо № БС-36-11/1670@ от 04.03.2026
Подробнее о документе мы писали в новости 🌾 Минфин подумал и решил, что за главу КФХ не надо платить взносы с МРОТ, даже если КФХ – юрлицо
Минфин РФ: Письмо № 03-13-11/38181 от 27.05.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-11-06/2/37738 от 24.05.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/37795 от 24.05.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-07-13/1/38177 от 27.05.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-12-13/38256 от 27.05.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-15-05/38333 от 27.05.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-01-11/38162 от 27.05.2019
Начать дискуссию