Утренний бухгалтер № 6080. В России хотят установить минимальный размер почасовой оплаты труда

— Утренний бухгалтер № 6079. Подготовлены контрольные соотношения для новой формы декларации по НДС

Отчитаться по НДС за I квартал 2026 года нужно будет уже по обновленной форме.

— Сотрудник-инвалид: как принять на работу, что делать, если работнику дали инвалидность, условия труда, льготы

Инвалидность — не помеха нормальному труду. Но игнорировать наличие инвалидности у сотрудника, тем более не предоставлять ему положенных гарантий — значит, тратиться на штрафы. Рассказываем почти обо всем, что надо знать о работниках с инвалидностью.

— Как рассчитываются отпускные после декрета

Женщина может взять ежегодный отпуск до или после декрета, или после выхода из отпуска по уходу за ребенком. Разбираем нюансы расчета отпускных в таких ситуациях.

— Доверенность на представление интересов юридического лица: что важно знать

Доверенность служит документом, который позволяет представлять интересы другого лица. Рассказываем, какие виды доверенностей бывают и как ее оформить.

— Сколько человек должно быть в инвентаризационной комиссии

Организация решила провести инвентаризацию. Сколько человек должно быть в инвентаризационной комиссии?

— Рейтинг интеграторов аналитических платформ для B2B-бизнеса

Российский рынок BI-систем в 2022–2026 годах перешел к стадии зрелого импортозамещения. Для компаний из сегмента B2B выбор интегратора теперь связан не столько с лицензиями, сколько с умением партнера работать внутри сложной ИТ-инфраструктуры: интегрировать данные из учетных систем, обеспечивать их безопасность и строить понятную управленческую отчетность.

— Можно ли отказаться от 0% ставки НДС при экспорте

При экспорте в ЕАЭС организации и ИП применяют 0% ставку НДС. Для этого они собирают подтверждающие документы. Рассказываем, можно ли отказаться от этой ставки.

— Рейтинг компаний по автоматизации бизнеса: итоги II половины 2025 года

Автоматизация используется на разных этапах бизнеса: для обмена документами с контрагентами, управления проектами, постановки задач, учета продаж и т. д. На рынке огромное количество сервисов ЭДО, CRM-систем, конструкторов документов и ИТ-решений «под ключ». В рейтинге собраны компании — лидеры в категории «Автоматизация бизнеса» на портале Клерка.

— Взыскание налоговой недоимки инструментами гражданского и уголовного законодательства: к чему быть готовым бизнесу

Налоговая безопасность бизнеса сегодня становится одним из ключевых факторов успешного развития компании. Особенно остро этот вопрос встает, когда к делу подключаются механизмы не только налогового, но и гражданского, а порой и уголовного законодательства.

— Лучшие идеи для бизнеса дома в 2026 году

Формат бизнеса на дому кажется простым и доступным, но на самом деле требует осознанного подхода. Важно правильно выбрать направление, которое будет соответствовать вашему опыту и интересам, и при этом станет приносить доход. Рассмотрим, какие варианты домашнего бизнеса существуют в 2026 году и что нужно для запуска.

— Ваши данные на кону: полное руководство по выбору подрядчика для управления ИТ-инфраструктурой

Передача управления данными на аутсорсинг — решение, сравнимое с вручением ключей от сейфа незнакомцу. В цифровую эпоху данные — это самый ценный ресурс. Это клиентские базы, бухгалтерия, аналитика. Решиться отдать это на сторону — шаг, который сопровождают страхи, сомнения и тревога.

— Самые важные письма Минфина и ФНС за февраль, поправки в закон о защите прав потребителей и новые правила рассрочки с 1 апреля: обзор для бухгалтера

ФНС и Минфин регулярно выпускают разъяснения для налогоплательщиков. А мы собираем их в одном месте для удобства бухгалтеров.

— Как проводится финансовый анализ: виды, методы и ключевые показатели

Финансовый анализ предприятия помогает оценить его стабильность и выявить слабые места. Какие показатели рассчитывают, откуда берут данные и что при этом стоит учесть.

— Лицензирование продажи табачной и никотинсодержащей продукции с 1 сентября 2026 года: что известно уже сейчас

Сейчас продавать без лицензии можно табачную и никотинсодержащую продукцию. Но уже с 1 сентября все изменится: для реализации такой продукции нужно будет получать лицензию. Рассказываем, что изменится в соответствии с новым законопроектом.

— 7 марта — какой праздник отмечают в России и мире

7 марта — чем примечателен этот день? Какие праздники отмечают в России и мире, какие церковные даты приходятся на этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 7 марта.

— Рейтинг сервисов КЭДО в 2026 году. ТОП лучших систем для кадрового электронного документооборота

Публикуем сравнение популярных сервисов КЭДО с оценкой, насколько они закрывают реальные сценарии работы HR-служб. Рейтинг поможет выбрать рабочее решение под задачи бизнеса.