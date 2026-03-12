Утренний бухгалтер № 6082. Полным людям и курильщикам хотят поднять взносы на ОМС

Базовый пакет медицинских услуг должен оставаться бесплатным, но тем, кто сознательно вредит своему здоровью, нужно устанавливать повышенные взносы на ОМС.
ЦБ запускает единый реестр банковских карт: банки смогут видеть, сколько карт уже оформлено на клиента в других кредитных организациях.
Минфин: для всех товаров при импорте из ЕАЭС понадобится документ о предстоящей поставке и обеспечительный платеж.
Предприниматели могут онлайн подать заявление на получение патента, а через пять дней получить сам патент в личном кабинете на сайте ФНС.
Топ–8 ошибок при работе на АУСН в 2026 году и как их избежать, узнаете из статьи.
Роструд: за компенсацией расходов на проезд в отпуск нужно обращаться вовремя, иначе отказ.
Минфин разъяснил порядок учета в целях налога на прибыль расходов на страхование предпринимательских рисков.
⭐ Совет от редакции: Налоговое администрирование 2026. Практическая консультация с преподавателем курса — 13 марта в 11:00 мск. Записаться.
👛Знаете ли вы, как правильно считать зарплату в бюджетном учреждении после всех изменений 2026 года?
На практическом семинаре «Учет и налогообложение зарплаты работников бюджетной сферы в 2026 году» эксперты «ИнфоСофт» разберут:
Пятиступенчатую шкалу НДФЛ и новые КБК — как не допустить ошибок.
Районный коэффициент из отпускных и командировочных — новый порядок расчета.
Выплаты при увольнении — что изменилось в методике расчета лимита.
Практику в 1С:ЗГУ — настройка индексации, доплаты до МРОТ, прогрессивной шкалы.
Участники получат методическое пособие, презентации спикеров и запись семинара.
26 марта, 11:00–17:00 (НСК). Очно в Новосибирске или онлайн через ZOOM.
Реклама: ИП Пясковский Михаил Владимирович, ИНН 540444522826, erid 2W5zFG7poR3
Разборы законов
— Раздел доли в ООО при разводе
Если в общем имуществе супругов есть доля в ООО, то возникают отношения на стыке семейного и корпоративного права. Рассмотрим основные правила и подводные камни.
— Как обезопасить себя от компрометации УКЭП
Что не стоит делать при использовании УКЭП? Расскажем по порядку.
— Какие расходы для налога на прибыль можно учесть с повышающим коэффициентом 2
С 2025 года компании на ОСНО некоторые расходы могут учитывать в двойном размере. В 2026 году условия для применения повышающего коэффициента 2 изменили.
— УСН-2026: как отчитаться за 2025 год и работать без ошибок в новом году. Конспект вебинара с видео
Разбираем важные аспекты и особенности учета на УСН: правила, которые нужно учесть при подготовке отчетности за 2025 год, изменения 2026 года, возможности и варианты применения спецрежимов в текущем году, нюансы работы с НДС.
— Можно ли отправить работников в отпуск вместо простоя. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как оплачивается вынужденный простой и может ли работодатель отправить работников в отпуск за свой счет вместо простоя.
✅Как сдать годовую отчетность без ошибок
Пройдите курс повышения квалификации Годовая бухгалтерская отчетность: практикум по всем формам.
Узнаете все новые правила составления и сдачи отчетности по новым правилам.
Получите практические навыки и рекомендации экспертов по заполнению отчетности.
Минимизируете риск ошибок и штрафов при составлении годовой бухгалтерской отчетности.
По окончании курса получите удостоверение о повышении квалификации ФИС ФРДО на 72 ак. ч.
Цена курса со скидкой 60%: 6 900 ₽ вместо
17 600 ₽.
Новости
1 💳 В России создадут единый реестр банковских карт к 2027 году
2 💲 Курс доллара, евро и юаня на 11 марта 2026 года
3 В 2026 году уходят на пенсию до 30 лет: СФР назвал профессии
4 💢 Программу развития малого агробизнеса могут расширить
5 Правительство собирается повышать акцизы на вредные продукты
6 Налоговики ищут серую зарплату в автошколах
7 Нужно ли декларировать доход от переуступки прав на строящееся жилье
8 Для ряда льготников предлагают ввести кешбэк на бензин
9 📄 Утверждены правила обращения с электронными документами для служебного пользования
10 ⌛ За компенсацией расходов на проезд в отпуск нужно обращаться вовремя, иначе отказ
11 Ассоциация менеджеров: увеличились закупки в сфере кибербезопасности
12 Средний размер вклада превысил 440 тысяч рублей
13 Продвижение в MAX стали закупать в два раза чаще
14 ⌛ До 25 марта 2026 компаниям нужно сдать УСН-декларацию за 2025 год
15 Госдума рассмотрит проекты, которые наведут порядок в ЖКХ
16 Мосбиржа отменит вечерние торги на срочном рынке 20 марта 2026 года
17 👋 Приглашайте коллег учиться в «Клерке» и получайте вознаграждение
18 👀 Всего одна буква может лишить единого пособия
19 ФНС: льготный кредит не всегда облагается НДФЛ + примеры
20 ФАС просят разъяснить позицию по рекламе в Telegram
21 ✅ У «Клерка» новый сервис — бесплатная онлайн-бухгалтерия
22 ⏳ До 31 марта 2026 нужно сдать годовую бухгалтерскую отчетность за 2025 год
23 💥 Новое онлайн-событие в мире бухгалтерии и налогов — Большой БухСтрим-2026 от «Клерка»!
24 🚬 Для курильщиков и полных людей хотят поднять взносы на ОМС + опрос «Клерка»
25 Безнадежные долги заемщиков выросли на треть в 2025 году
26 ❗ Для всех товаров при импорте из ЕАЭС понадобится документ о предстоящей поставке и обеспечительный платеж
27 Как собирать баланс, который отражает правду: эксперт поможет бухгалтеру стать финансовым стратегом
28 👉 «Клерк» поможет быстро найти нужного специалиста — даем небывалые скидки на размещение вакансий!
29 🧯 Пожарная безопасность: обязанности работодателя, виды инструктажей, штрафы МЧС 2026. Выпуск № 37 подкаста «Налоговое утро»
30 💰 Инвесторы внесли на брокерские счета рекордную сумму — 2,5 трлн рублей в 2025 году
31 27% россиян регулярно используют в работе ИИ: в каких задачах
32 Первая неделя работы нового сотрудника должна быть вдохновляющей, а не стрессовой: как это сделать
33 Высококвалифицированные мигранты в 2025 году получили больше 75 тысяч разрешений на работу в РФ
34 Больше 500 тысяч россиян закрыли больничные через MAX
35 В Вологодской области собираются уничтожить все «наливайки» и точки продажи вейпов к 1 мая 2026 года
36 💫 До 17 марта размещение вакансии по специальной цене 300 руб. Нанимайте специалистов прямо на «Клерке»!
37 Налоговики: профилактический визит по инициативе пользователя ККТ – это не контрольное мероприятие
38 Кабмин утвердил методику расчета финансового суверенитета России
39 Минфин: расходы на страхование предпринимательских рисков уменьшают налог на прибыль
40 ❔ Нужен ли медосмотр совместителю, который прошел его по основному месту работы
41 34% КИК в Амурской области зарегистрированы в Китае
42 ФНС: патент можно получить онлайн в личном кабинете
43 Можно ли получить вычет за обучение у самозанятого репетитора
44 💥 Весенние скидки до 75% на профкурсы «Клерка»! Старт обучения 15 марта
45 Больше 240 тысяч МСП появилось с начала 2026 года. Рост есть
Мероприятия
Управленческий баланс: как бухгалтер может помочь собственнику увидеть реальную картину бизнеса
Дата проведения: 12 марта, четверг
Налоговое администрирование 2026. Практическая консультация с преподавателем курса
Дата проведения: 13 марта, пятница
Как бухгалтеру перейти на аутсорс и зарабатывать больше в 2026 году
Дата проведения: 17 марта, вторник
Кадры, воинский учет и персональные данные – 2026: практическая консультация с экспертом Еленой Пономаревой
Дата проведения: 17 марта, вторник
Статьи
— Утренний бухгалтер № 6081. С 1 сентября 2026 снова изменятся правила зачета и возврата денег с ЕНС
Ранее, с 1 января 2026 запретили зачет и возврат средств, учтенных в счет возмещения ущерба, причиненного бюджетной системе в результате налоговых преступлений.
— Как создать печатную форму в 1С 8.3 с нуля
Довольно часто компании используют шаблоны документов, которые отсутствуют в списке типовых печатных форм системы 1С:Бухгалтерия 3.0. Создать новую печатную форму можно через конфигуратор системы 1С, а также с помощью внешней обработки, но для этого нужно иметь знания программиста.
— Что такое тарифная ставка, чем отличается от оклада и как посчитать
Вознаграждение за выполненную работу — вопрос, который волнует и сотрудников, и самих работодателей, тем более что расчет заработной платы может происходить в различных форматах. Один из них — тарифная ставка (ТС). Рассказываем, что представляет собой ТС, чем она отличается от оклада и как происходит расчет зарплаты по тарифной ставке.
— Как проходит валютный контроль при заключении договора с иностранным контрагентом
Организация сотрудничает с контрагентом из Узбекистана. Как и когда нужно ставить договор на валютный контроль?
— Можно ли не применять ФСБУ 25/2018, если организация имеет право вести упрощенный бухгалтерский учет
Организация относится к субъектам МСП и бухгалтерская отчетность не подлежит аудиту. Но по решению учредителя она сдает полную отчетность. Можно ли вести учет аренды земельного участка упрощенным способом?
— Как выгодно взять отпуск в мае 2026 года: наглядный пример
Рассказываем, как в мае пойти в отпуск и не потерять в деньгах.
— 12 марта — какой праздник отмечают в России и мире
12 марта — чем примечателен этот день? Какие праздники отмечают в России и мире, какие церковные даты приходятся на сегодня, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 12 марта.
— Командировка и гостиница: как правильно организовать проживание и оформление документов
При отправлении в командировку работодатели оплачивают проживание в гостинице. Какие документы помогут подтвердить обоснованность затрат — рассказываем в статье.
— Субсидия на покупку жилья: кому положена и как получить
Кто может получить субсидию на покупку жилья в 2026 году, какие существуют программы поддержки — от материнского капитала до льготной ипотеки, и как правильно оформить выплату.
— Лизинг без ошибок: замена лизингополучателя, налоговые последствия и «копейки» в 1С
«Клерк» регулярно получает вопросы по лизингу — от замены стороны в договоре до отражения операций в 1С и налоговых последствий при продаже авто после выкупа. Разберем одни из самых сложных и частых кейсов ниже.
— Льготные кредиты от банка не облагаются НДФЛ. 🚗«Ночной бухгалтер» № 2132
Если вы оформили льготный автокредит на покупку машины, такая матвыгода не облагается налогом, если вы не сотрудник банка.
Блоги компаний
Как не потерять льготы при переходе на новый налоговый режим
Государственная регистрация товарного знака: как пройти процедуру в 2026 году
Дискриминация при поиске работы: что делать бухгалтеру при незаконном отказе
Инструменты и функции электронных таблиц, которые упрощают работу бухгалтера
Маркетплейсы в 2026 году: почему продавцам становится сложнее зарабатывать
ИИ-помощник от Консультант Плюс: что умеет и как получить доступ
Как получить банковскую гарантию если есть налоговые долги, просрочки или арбитражи
DeFi: финансы без банков и посредников
Звездные адвокаты Москвы: рейтинг 2026
Как ФНС выявляет серую занятость через кассы и отчетность в 2026 году: новые контрольные соотношения РСВ
Как ИП самостоятельно заполнить и сдать декларацию по УСН за 2025 год
Как зарегистрировать товарный знак в России в 2026 году: пошаговая инструкция, сроки и стоимость
Как оплатить Cursor из России в 2026 году: проверенные способы
Криптовалюта простыми словами: как устроен новый мир цифровых денег
iHerb промокод 2026 на первый и второй заказ
Как сделать деловое фото с помощью ИИ: нейросеть, промты и деловой стиль
Юристы по перегрузу в Москве: рейтинг 2026
Риски и выгоды инвестирования в акции высокотехнологичных компаний
ИИ фото с парнем: готовые промты, идеи и способы создать фото бесплатно
Топ–8 ошибок при работе на АУСН в 2026 году и как их избежать
Консультации
Налогообложение прибыли КИК налогом на прибыль у российского юридического лица (участие в УК 100% )
Оформление договора поставки газа (коммунальные платежи) (оплата за контрагента)
Возмещение коммуналки на УСН 6%
Кассовый аппарат для автосервиса
заполнение декларации по УСН при прекращении деятельности ИП в 1 квартале 2026 г.
по решению суда отгрузку поставщика признали мнимой- уточненка по НДС
Вакансии
Каких специалистов ищут сегодня:
— Экономист ГОЗ Зарплата от 121000 до 121000 ₽, Москва, Полный день
— Бухгалтер для консультации Зарплата от 1000 до 1500 ₽, , Сменный график
— Главный бухгалтер с функцией финансового директора (Производство + E-commerce) Зарплата от 150000 до 230000 ₽, Казань, Полный день
— Бухгалтер Зарплата не указана, Москва, Полный день
— Главный бухгалтер Зарплата от 170000 до 230000 ₽, Санкт-Петербург, Полный день
Резюме
Какие специалисты ищут работу сегодня:
— Бухгалтер - учет без переплат
Трибуна
Почему 80% автоматизации бизнеса в итоге заканчивается Excel
Я посмотрел базы 1С у разных компаний. Почти везде одна и та же ошибка!
💰 5 марта погашены сразу два выпуска облигаций, находящихся в моем портфеле
«Почему мне пришло меньше?» — новый кошмар бухгалтерии в 2026 году
ККТ в 2026 году — по каким признакам бизнес попадает в зону риска
Облигации Автоассистанс с доходностью 28% к погашению
⚡️Налоговая ответила на вопросы по АУСН
💥Обзор новостей: маркетплейсы могут задействовать на выборах в Госдуму, уменьшилось число удаленщиков, компанию Бакальчука признали банкротом
Индекс удержал 2850: что движет рынком и каков новый диапазон для торговли
Какая национальность объединяет всех людей?
Срочная дилемма 2026: УСН «Без НДС», а клиент требует счет-фактуру с НДС. Как быть и не потерять заказ?
Солнцезащитная косметика: как подтвердить эффективность и пройти сертификацию и маркировку Честный Знак
Майские праздники в 2026 году: когда и сколько отдыхаем
Почему часть инвесторов боится регионов — и правы ли они
Как вывести товар из оборота в «Честном Знаке»: пошаговая инструкция и разбор ошибок
Встречное исполнение обязательств: что делать, если контрагент подводит
Что делать простому инвестору, который не знает ни технического, ни фундаментального анализа и не может подсчитать справедливую стоимость акций
Выиграл дело по взаимозависимости. Но радоваться пока рано
Почему крупные франшизы доставки проигрывают локальной экспресс-доставке по прибыли в процентах
Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/36732 от 22.05.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/36701 от 22.05.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-07-13/1/36673 от 22.05.2019
ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/9551 от 22.05.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-15-05/36952 от 22.05.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-12-10/36774 от 22.05.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-05-06-01/36788 от 22.05.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/36999 от 22.05.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/37012 от 22.05.2019
Последние темы форума
Как упростить себе жизнь и избежать ошибок
Вместо того чтобы разбираться во всех нюансах в одиночку, попробуйте подписку Клерк.Премиум.
Она закрывает сразу несколько задач:
-
Персональные консультации с аттестованными экспертами. Задайте вопрос и получите развернутый ответ — от налогообложения УСН и ПСН до настройки 1С.
-
ИИ-помощник бухгалтера. Быстро отвечает на простые вопросы и помогает ориентироваться в нормативке, экономя время на поиске.
-
Доступ к ChatGPT без VPN (ai.klerk.ru). Можно использовать привычный чат прямо из Клерка, не тратя время на обходные пути.
-
Проверка контрагентов. Можно по ИНН мгновенно проверить поставщиков и клиентов, чтобы не нарваться на проблемные сделки.
-
Ежедневные «Разборы» изменений в учёте и налогах, конспекты вебинаров и мини-курсы. Все это готовит редакция Клерка, переводя сложные документы Минфина и ФНС на понятный язык и дополняя практическими примерами.
-
Обучение и развитие. Онлайн-курсы, вебинары и мини-курсы, чтобы бухгалтер рос профессионально и чувствовал уверенность.
С такой подпиской вы разберетесь с учетом, налогообложением и будете уверены, что всегда на шаг впереди налоговых изменений. Не откладывайте — подключите «Клерк.Премиум» и работайте уверенно:
И это не реклама!
Начать дискуссию