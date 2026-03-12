Утренний бухгалтер № 6082. Полным людям и курильщикам хотят поднять взносы на ОМС

Базовый пакет медицинских услуг должен оставаться бесплатным, но тем, кто сознательно вредит своему здоровью, нужно устанавливать повышенные взносы на ОМС.

ЦБ запускает единый реестр банковских карт: банки смогут видеть, сколько карт уже оформлено на клиента в других кредитных организациях.

Минфин: для всех товаров при импорте из ЕАЭС понадобится документ о предстоящей поставке и обеспечительный платеж.

Предприниматели могут онлайн подать заявление на получение патента, а через пять дней получить сам патент в личном кабинете на сайте ФНС.

Топ–8 ошибок при работе на АУСН в 2026 году и как их избежать, узнаете из статьи.

Роструд: за компенсацией расходов на проезд в отпуск нужно обращаться вовремя, иначе отказ.

Минфин разъяснил порядок учета в целях налога на прибыль расходов на страхование предпринимательских рисков.