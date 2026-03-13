При переходе на АУСН можно учесть в расходах прошлогоднюю зарплату и взносы. 👉👍«Ночной бухгалтер» № 2134

Расходы при АУСН

При переходе с УСН на АУСН с 2026 года учесть в расходах на УСН зарплату за декабрь 2025 года нельзя, потому что она выплачена уже при АУСН. А можно ли эту зарплату учесть при АУСН?

ФНС ответила, что можно. Данная позиция согласована с Минфином.

Кстати, в течение года при утрате права на АУСН можно вернуться на УСН, а потом снова перейти на АУСН.