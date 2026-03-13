КПП ОСНО моб
При переходе на АУСН можно учесть в расходах прошлогоднюю зарплату и взносы. «Ночной бухгалтер» № 2134

Зарплата и взносы при АУСН идут в расходы датой оплаты, даже если начисление было в период применения УСН.

Сегодня в выпуске:

  • На АУСН можно включить в расходы зарплату за декабрь 2025 года, даже если переход на АУСН был с 01.01.2026.

  • Предложили ввести минимальные алименты в размере прожиточного минимума.

  • В ПВЗ открывают кофейни и салоны красоты.

  • Выговоры без разрешения профсоюза хотят запретить.

  • Предлагают не увеличивать штрафы за кассовые нарушения.

  • Главред рекомендует.

  • Мем дня.

Расходы при АУСН

При переходе с УСН на АУСН с 2026 года учесть в расходах на УСН зарплату за декабрь 2025 года нельзя, потому что она выплачена уже при АУСН. А можно ли эту зарплату учесть при АУСН?

ФНС ответила, что можно. Данная позиция согласована с Минфином.

Кстати, в течение года при утрате права на АУСН можно вернуться на УСН, а потом снова перейти на АУСН.

Алименты

Отец должен платить алименты не ниже прожиточного минимума на ребенка. Если по какой-то веской причине он пока платит меньше, государство будет доплачивать. Но потом мужчина должен будет компенсировать государству эти деньги, причем с процентами.

Такой законопроект собираются внести в Госдуму.

ПВЗ

Владельцы пунктов выдачи заказов маркетплейсов (ПВЗ) в своих помещениях организуют параллельный бизнес – салоны красоты, кофейни, продуктовые магазины.

Это выгодно. Клиенты такого дополнительного бизнеса – люди, которые пришли за заказом с маркетплейса.

В малых населенных пунктах у такого бизнеса практически нет конкурентов.

Дисциплинарное взыскание

Работникам, которые входят в профсоюз, хотят дать дополнительные гарантии защиты от необоснованных дисциплинарных взысканий. Объявить замечание, выговор или уволить по инициативе работодателя (например, а прогул) можно будет только с разрешения профсоюза.

Такой законопроект внесли в Госдуму.

Штрафы за ККТ

Ко второму чтению законопроекта с кратным увеличением штрафов за нарушения с ККТ внесли предложение — сохранить текущий размер штрафов для малого и среднего бизнеса, а для крупного бизнеса смягчить увеличение санкций.

Напомним, штраф хотят повысить с 30 до 150 тыс. рублей.

Еще Торгово-промышленная палата предлагает не вводить дополнительные санкции за многократные нарушения.

