При переходе на АУСН можно учесть в расходах прошлогоднюю зарплату и взносы. 👉👍«Ночной бухгалтер» № 2134

На АУСН можно включить в расходы зарплату за декабрь 2025 года, даже если переход на АУСН был с 01.01.2026.
Предложили ввести минимальные алименты в размере прожиточного минимума.
В ПВЗ открывают кофейни и салоны красоты.
Выговоры без разрешения профсоюза хотят запретить.
Предлагают не увеличивать штрафы за кассовые нарушения.
Расходы при АУСН
При переходе с УСН на АУСН с 2026 года учесть в расходах на УСН зарплату за декабрь 2025 года нельзя, потому что она выплачена уже при АУСН. А можно ли эту зарплату учесть при АУСН?
ФНС ответила, что можно. Данная позиция согласована с Минфином.
Кстати, в течение года при утрате права на АУСН можно вернуться на УСН, а потом снова перейти на АУСН.
Алименты
Отец должен платить алименты не ниже прожиточного минимума на ребенка. Если по какой-то веской причине он пока платит меньше, государство будет доплачивать. Но потом мужчина должен будет компенсировать государству эти деньги, причем с процентами.
Такой законопроект собираются внести в Госдуму.
ПВЗ
Владельцы пунктов выдачи заказов маркетплейсов (ПВЗ) в своих помещениях организуют параллельный бизнес – салоны красоты, кофейни, продуктовые магазины.
Это выгодно. Клиенты такого дополнительного бизнеса – люди, которые пришли за заказом с маркетплейса.
В малых населенных пунктах у такого бизнеса практически нет конкурентов.
Дисциплинарное взыскание
Работникам, которые входят в профсоюз, хотят дать дополнительные гарантии защиты от необоснованных дисциплинарных взысканий. Объявить замечание, выговор или уволить по инициативе работодателя (например, а прогул) можно будет только с разрешения профсоюза.
Такой законопроект внесли в Госдуму.
Штрафы за ККТ
Ко второму чтению законопроекта с кратным увеличением штрафов за нарушения с ККТ внесли предложение — сохранить текущий размер штрафов для малого и среднего бизнеса, а для крупного бизнеса смягчить увеличение санкций.
Напомним, штраф хотят повысить с 30 до 150 тыс. рублей.
Еще Торгово-промышленная палата предлагает не вводить дополнительные санкции за многократные нарушения.
