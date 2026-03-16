Меняют правила выплаты единого пособия. 👪«Ночной бухгалтер» № 2135

Детские пособия

Минтруд разработал поправки в правила для единого пособия. Изменения, в частности, касаются детского пособия для многодетных семей. Если доход семьи незначительно превышает прожиточный минимум (не более 10%), то пособие все равно будут платить — в размере 50% прожиточного минимума на ребенка.

Решения об отказе, которые были с начала 2026 года, пересмотрят.