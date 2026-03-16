Меняют правила выплаты единого пособия. 👪«Ночной бухгалтер» № 2135

Сегодня в выпуске:
Меняют правила для детских пособий.
Налоговый вычет по ИИС-3 хотят увеличить с 400 тыс. до 1 млн рублей.
Предложили ввести папин капитал при рождении второго ребенка – 500 тыс. рублей.
Скоро для импортеров запустят СПОТ.
Могут ввести самозапрет на покупки в маркетплейсах.


Детские пособия
Минтруд разработал поправки в правила для единого пособия. Изменения, в частности, касаются детского пособия для многодетных семей. Если доход семьи незначительно превышает прожиточный минимум (не более 10%), то пособие все равно будут платить — в размере 50% прожиточного минимума на ребенка.
Решения об отказе, которые были с начала 2026 года, пересмотрят.
Вычет по ИИС
Люди, которые открыли индивидуальный инвестиционный счет (ИИС-3), могут получить вычет по НДФЛ. Но его размер ограничен суммой в 400 тыс. рублей.
Предложили увеличить этот вычет до 1 млн рублей.
Напомним, для права на вычет разрешено открывать до 3 ИИС-3 на сумму до 1 млн рублей, срок вложений в 2026 – 5 лет. Все про ИИС-3 в 2026 году читайте тут.
Папин капитал
За рождение детей положен материнский капитал. Предложили ввести еще и выплату для отцов – папин капитал.
Сертификат на сумму 500 тыс. рублей хотят выдавать отцам при рождении второго или последующего ребенка.
Условие для выплаты: папа принимал участие в уходе за малышом – оформил отпуск по уходу за ребенком что сможет подтвердить СФР и работодатель.
СПОТ
В Госдуму внесли законопроект о запуске национальной системы подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ). Оператором этой системы будет ФНС.
Импортеры из стран ЕАЭС будут сообщать о планируемой поставке через СПОТ и вносить обеспечительный платеж до ввоза товара.
Обеспечительный платеж по СПОТ будут учитывать в декларации по косвенным налогам.
Покупки в маркетплейсах
В Думе поддержали идею ввести самозапрет на покупки на маркетплейсах по аналогии с самозапретом на кредиты.
Это нужно для защиты от мошенников, заявляют эксперты.
