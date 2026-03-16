🔴 Вебинар: Как бухгалтеру перейти на аутсорс и зарабатывать больше в 2026 году →
Обзоры для бухгалтера
Меняют правила выплаты единого пособия. 👪«Ночной бухгалтер» № 2135

При превышении лимита дохода на 10% многодетные будут получать пособие в размере 50% прожиточного минимума.

Сегодня в выпуске:

  • Меняют правила для детских пособий.

  • Налоговый вычет по ИИС-3 хотят увеличить с 400 тыс. до 1 млн рублей.

  • Предложили ввести папин капитал при рождении второго ребенка – 500 тыс. рублей.

  • Скоро для импортеров запустят СПОТ.

  • Могут ввести самозапрет на покупки в маркетплейсах.

  • Главред рекомендует.

  • Мем дня.

Детские пособия

Минтруд разработал поправки в правила для единого пособия. Изменения, в частности, касаются детского пособия для многодетных семей. Если доход семьи незначительно превышает прожиточный минимум (не более 10%), то пособие все равно будут платить — в размере 50% прожиточного минимума на ребенка.

Решения об отказе, которые были с начала 2026 года, пересмотрят.

Вычет по ИИС

Люди, которые открыли индивидуальный инвестиционный счет (ИИС-3), могут получить вычет по НДФЛ. Но его размер ограничен суммой в 400 тыс. рублей.

Предложили увеличить этот вычет до 1 млн рублей.

Напомним, для права на вычет разрешено открывать до 3 ИИС-3 на сумму до 1 млн рублей, срок вложений в 2026 – 5 лет. Все про ИИС-3 в 2026 году читайте тут.

Как защищать персональные данные работников

Пройдите курс повышения квалификации Защита персональных данных-2026. Расскажем, а главное, дадим более 20 шаблонов документов, которые должны быть у оператора персональных данных, а также шаблоны и образцы заполнения уведомлений, которые надо подавать в Роскомнадзор.

Цена курса со скидкой 60%: 7 900 вместо 19 900 рублей.

После курса получите удостоверение ФИС ФРДО на 16 ак. часов.

Записаться

Папин капитал

За рождение детей положен материнский капитал. Предложили ввести еще и выплату для отцов – папин капитал.

Сертификат на сумму 500 тыс. рублей хотят выдавать отцам при рождении второго или последующего ребенка.

Условие для выплаты: папа принимал участие в уходе за малышом – оформил отпуск по уходу за ребенком что сможет подтвердить СФР и работодатель.

СПОТ

В Госдуму внесли законопроект о запуске национальной системы подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ). Оператором этой системы будет ФНС.

Импортеры из стран ЕАЭС будут сообщать о планируемой поставке через СПОТ и вносить обеспечительный платеж до ввоза товара.

Обеспечительный платеж по СПОТ будут учитывать в декларации по косвенным налогам.

Большой БухСтрим-2026

ХI Всероссийская бухгалтерская онлайн-конференция

Не пропустите главное событие года для бухгалтеров и бизнеса — 5 июня 2026.

25+ экспертов. 3 потока выступлений. Все про учет и налоги после реформы в 2026 году.

Практика работы с НДС на ОСНО и УСН, выездные проверки, работа бухгалтера с маркетплейсами, особенности учета в рознице, общепите, строительстве, ИИ в работе ФНС и новые риски для бизнеса.

Бесплатная регистрация

Покупки в маркетплейсах

В Думе поддержали идею ввести самозапрет на покупки на маркетплейсах по аналогии с самозапретом на кредиты.

Это нужно для защиты от мошенников, заявляют эксперты.

Главред рекомендует

Мем дня

Ваша не запрещает сама себе отовариваться на маркетплейсах редакция

