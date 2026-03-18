ОК МП моб 8312
Утренний бухгалтер № 6086. Пояснения к бухгалтерской отчетности: таблицы не обязательны

Образец пояснений к бухотчетности за 2025 год есть в Приложении 8 к ФСБУ 4/2023.

Заполнять таблицы в пояснениях не обязательно – писать нужно только то, что касается конкретной организации. Поэтому могут быть только текстовые пояснения.

Россияне переходят на тарифы с СМС, пробуют новые мессенджеры и совмещают каналы связи.

Сотрудники могут в суде добиться компенсации от коллеги, который заразил их на рабочем месте.

Роскомнадзор: можно оформить одно согласие на передачу персданных нескольким третьим лицам.

Пошаговая инструкция от ФНС: что делать, если доход на УСН превысил лимит для НДС.

Глава комитета Госдумы по охране здоровья предлагает переводить работников с выраженными симптомами сезонной аллергии на удаленку.

В 2025 году власти сократили штат контрольных ведомств на 10%. Проверками бизнеса стали чаще заниматься дроны и нейросети.

Какие денежные переводы облагаются НДФЛ и как о них узнает ФНС. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, в каких случаях денежные переводы облагаются НДФЛ и когда ФНС может запросить объяснения по переводу.

Увольнение конфликтного сотрудника: как расстаться законно и с минимальными потерями

Конфликты не редкость даже в сплоченной команде. Важно разрешить ситуацию как можно скорее и без потерь для работодателя. Какие рабочие варианты действий? Что делать, если расстаться предстоит с генеральным директором или главным бухгалтером, с которым владельцы бизнеса оказались не в ладах?

Принудительная ликвидация: основания, порядок и последствия. Мини-курс

Какие последствия у принудительной ликвидации? Расскажем по порядку.

АУСН-2026: разбор полетов, ошибки, сверки с ФНС и алгоритмы спасения. Конспект вебинара с видео

Поговорили о новой проблеме для бухгалтеров — работе с режимом АУСН. Как интегрировать 1С и ЛК ФНС, как рассчитать зарплату и НДФЛ, как сверить данные и что делать, если обнаружили ошибки.

Какие налоги войдут в уведомление ЕНП в марте 2026

До 25 марта надо сдать уведомление об исчисленных суммах налогов, в котором будут НДФЛ и страховые взносы.

1 💲 Центробанк поднял курс доллара до 81 рубля

2 🙋 Женщины чаще ищут подработку в «неженских» профессиях

3 Миронов предлагает компенсировать нехватку мест в детском саду

4 🥛 Когда совместителю выдают молоко за вредность

5 Предприниматели из моногородов получили почти 300 млн рублей

6 Верховный суд: арбитражный управляющий должен получать сведения из транспортного реестра бесплатно

7 ❗ ФНС хочет больше свободы для проведения контрольных закупок

8 🛒 Почему нельзя объединять чеки коррекции. Выпуск № 40 подкаста «Налоговое утро»

9 Коэффициенты экосбора 2025 года сохранили на 2026 год

10 ❔ Где искать электронную подпись, если документ от налоговой не подписан

11 Роструд уточнил – можно ли пойти в отпуск, если сокращение штата

12 Облигации и акции всех типов будут торговаться в выходные на Мосбирже

13 ✅ Что делать, если доход на УСН превысил лимит для НДС: инструкция от налоговой

14 По основной работе учебный отпуск: нужно ли оформлять и на совмещении?

15 Россия и Кения заключат соглашение по трудовой миграции

16 РЭЦ: неправильные формулировки внешнеторгового контракта могут привести к финансовым потерям

17 СДМ Банк получил предупреждение от ФАС за нарушения на рынке вкладов

18 Wildberries выделит 1 млрд рублей на поддержку производителей обуви

19 Для клиентов разных банков на маркетплейсах могут уравнять условия

20 ❔ Имеет ли юридическую силу распечатанное из ЭДО и подписанное допсоглашение

21 😫 Аллергикам могут разрешить брать оплачиваемый отпуск в период цветения

22 Можно ли оформить одно согласие на передачу персданных нескольким третьим лицам

23 В мессенджере MAX появилась версия на английском языке

24 Участникам СВО будет проще получить кредитные каникулы

25 👩💻 Курсы, с которыми легко составлять квартальную и годовую отчетность, по 4 900 руб. Только до 19 марта

26 💬 Россияне переходят на тарифы с СМС из-за перебоев в работе мессенджеров

27 «Моё дело» закрывает партнерскую программу для вебмастеров с 20 марта 2026 года

28 😷 Если заразил коллега, можно отсудить у него компенсацию

29 Греф пообещал рекордные дивиденды за 2025 год

30 РАН: до 66% выросла доля россиян, которые испытывают тревогу при мысли о своих финансах

31 В пояснениях к бухгалтерской отчетности не обязательно будут таблицы

32 Как обновить локальные акты и избежать претензий + штрафов инспекторов: советы от эксперта

33 Число инспекторов сократилось из-за искусственного интеллекта и дронов

34 Лантратова просит ФАС проверить бизнес на «зарплатный сговор»

35 Григоренко: число проверок сократилось на 20 тысяч

36 Депутаты хотят уравнять доли всех детей в жилье, которое купили за счет маткапитала

37 ❕ Сокращен перечень продуктов для обложения по ставке НДС 10%

Офлайн-семинар с Эльвирой Митюковой. Декларация по налогу на прибыль и бухгалтерская отчетность за 2025 год

Дата проведения: 18 марта, среда

СОУТ, СИЗ, медосмотры: где сейчас чаще всего штрафуют и как закрыть риски

Дата проведения: 18 марта, среда

Как освоить бухгалтерию с нуля: встреча для новичков в профессии

Дата проведения: 19 марта, четверг

Как сократить сроки выполнения заказов без потери качества: лайфхаки для позаказного производства

Дата проведения: 19 марта, четверг

ИИ на службе ФНС и налоговое администрирование в 2026 году

Дата проведения: 23 марта, понедельник

Бухгалтер маркетплейса 2026: консультация с экспертом Еленой Шедис

Дата проведения: 23 марта, понедельник

Утренний бухгалтер № 6085. Блокировка Telegram уже началась

16 марта 2026 года пользователи стали активно жаловаться на сбои в работе мессенджера Telegram.

Какие доплаты к пенсии положены за ордена и награды в 2026 году

Получение государственных наград — это не только символ признания, но и право на значительную социальную поддержку. В 2026 году в России действует четкий регламент выплат и льгот, связанных с наградами, включая ордены, звания и медали.

Как правильно списать дебиторскую задолженность: проводки, документы, разъяснения Минфина

Если вы оплатили поставщику, а товар он вам так и не поставил, или вы отгрузили товар покупателю, но он его так и не оплатил, в учете образуется дебиторская задолженность. Рассказываем, как ее списать.

Заем: виды, отличия от кредита и порядок оформления

Заем — способ быстро привлечь дополнительные средства для решения финансовых вопросов. Рассказываем, чем займ отличается от кредита, как он оформляется и как подтверждают возврат средств.

Как компании на ОСНО признать задолженность доходом

Организация по соглашению с поставщиком решила списать задолженность. Рассказываем, как отразить ее в составе доходов.

Повышение пенсии с 1 апреля 2026 года: кому прибавят и насколько

С 1 января повысили страховые пенсии, с 1 февраля – социальные выплаты, а с 1 апреля будет повышение социальных пенсий. Рассказываем, кому и насколько.

Как отражать в учете аренду, если в договоре предусмотрены каникулы

Арендные каникулы — льготный период, в течение которого арендатора полностью или частично освобождают от платежей. Как отражать их в учете, если арендатором выступает ИП на ОСНО, а арендодателем — организация на УСН?

Цифровой налоговый анализ бизнеса: что нужно знать в 2026 году

Система налогового контроля в Российской Федерации с 2026 года функционирует в условиях цифровизации. Федеральная налоговая служба перешла к модели анализа, основанного на обработке данных примерно из 89 автоматизированных источников, включая социальные сети.

Как ИП избежать указания полного адреса в УПД

Юридические лица указывают в документах адрес из ЕГРЮЛ, тогда как ИП отражают место жительства из ЕГРИП. Можно ли избежать указания полного адреса и как это сделать — рассказываем в статье.

Переходы между системами налогообложения: практическая таблица для бухгалтеров

Материал поможет быстро ориентироваться в правилах перехода между налоговыми режимами, учитывать лимиты доходов и понимать порядок действий при утрате права на применение режима.

Категории помещений по пожарной и взрывопожарной опасности в 2026 году: виды и порядок расчета

Категории помещений — ключевой индикатор уровня пожарной опасности. Их расчет для производственных и складских объектов помогает установить оптимальные меры противопожарной защиты. Какие категории и классы пожароопасности помещений предусмотрены законодательством и как проходит процесс категорирования.

Кадровые отчеты 2026: ставим напоминалки

Каждый год кадровики сдают отчеты, а чтобы было веселее, то с каждым годом их становится все больше, а их заполнение все разнообразнее. Чтобы не забыть куда и когда отчитываться в 2026 году собрали для вас всю информацию.

18 марта — какой праздник отмечают в России и мире

18 марта — чем примечателен этот день? Какие праздники отмечают в России и мире, какие церковные даты приходятся на день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 18 марта.

Международный день счастья 20 марта — история, традиции и интересные факты

20 марта 2026 года отмечается Международный день счастья — праздник, инициированный Бутаном и закрепленный резолюцией ООН. Дата символизирует равенство всех людей в праве на благополучие.

ВТБ Шанхай и переводы в Китай в 2026: почему платежи идут месяцами и как оплатить поставщику за 1 день

Инвестиционные стратегии на фондовом рынке в 2026 году: как выбрать правильную

Как выбрать классы МКТУ для товарного знака и не потерять защиту бренда

Пенсионная реформа 2026 года: что изменится и как повлияет на будущих пенсионеров

Счет в иностранном банке для граждан РФ в 2026 году: уведомление налоговой, валютный контроль и отчетность

Что изменилось в составе и формах годовой отчетности 2025: обзор для бухгалтера

Как разработать или скорректировать учетную политику, чтобы не попасть на штрафы в 2026 году. Получите бесплатный сборник материалов и образцов

Как составить инвестиционный портфель для новичков: 5 ключевых шагов

Как открыть ООО в 2026 году: пошаговая инструкция

Шенген для россиян: как получить визу и расплачиваться в поездках по Европе

Как создать ИИ видео бесплатно: нейросеть для генерации видео онлайн

Обработка фото нейросетью бесплатно: как обработать фото ИИ онлайн и получить качественный результат

ТОП-15 дизайн‑студий интерьера Уфы: лучшие студии дизайна интерьера

Безопасные переводы с расчетного счета ИП на личную карту в 2026 году

Министерство здравоохранения республики Мордовия планирует финансовую деятельность разумно и качественно

Товарный знак и логотип: в чем разница и что регистрировать

Куда платить и сдавать НДФЛ для ИП на УСН/патенте

Пошаговая инструкция: как оформить командировку в 1С:ЗУП и 1С:БП

Как оплатить Suno из России в 2026 году - выгодные способы купить подписку

Аудиторское заключение: структура, виды и значение для компании

140 млн за фиктивные договоры и 18 млн за раздельный учет: реальные кейсы по НДС-2026

Роскомнадзор штрафует за отзывы клиентов

Разбор эмитента: Яндекс

💥Обзор новостей: количество проверок бизнеса снизилось, ФАС проверит бизнес на «зарплатный сговор», в России хотят ужесточить миграционную политику

Игра в монополию: новый закон о такси вытеснит с рынка самозанятых водителей

Старые проблемы никуда не делись: почему приток денег не спасает рынок от коррекции

Альтернативные сделки в недвижимости

🏥 Роль медицинской коммерции как «точки притяжения» для объекта

Маркировка строительных материалов в «Честном Знаке»: что нужно знать бизнесу с 2026 года

НДС-2026: что делать, если доход «подскочил» в середине года

Как вас заставят уволиться: 10 методов, которые используют работодатели

Закон о запрете иностранных слов: как 168‑ФЗ заденет сайты и цифровые сервисы

⚠️ Дарение недвижимости между близкими родственниками может облагаться налогом

Повторные налоговые проверки: что изменил Верховный суд и почему в это трудно поверить

Важное изменение для всех импортеров: с 1 апреля 2026 года правила ввоза товаров кардинально меняются

Нефть колбасит из-за иранского пролива, а также чебурнетизация интернета в Москве

Налог заплатить нужно, а денег сейчас нет? У НК РФ есть решение — рассрочка

Рассрочка по налогам: как подать заявление и реально получить одобрение ФНС ?

Самая частая ошибка в контрактах по 44-ФЗ — попытка «договориться и изменить условия»

С 2022 года можно получить вычет по НДФЛ на фитнес

