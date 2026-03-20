Утренний бухгалтер № 6088. Какие токены не нужно менять с 1 апреля 2026

— ФНС усилила контроль за зарубежными счетами россиян: когда нужен отчет по иностранному счету и 3-НДФЛ

ФНС усилила контроль за доходами россиян на зарубежных счетах в рамках автообмена между странами. Ведомство взялось за налогоплательщиков с относительно небольшими доходами, до которых раньше не доходили руки.

— Утренний бухгалтер № 6087. Налоговая служба разработала формат электронной грузовой накладной

17 марта 2026 года на портале проектов нормативных актов появился документ, который утвердит формат электронной грузовой накладной.

— Факторный анализ прибыли от продаж: пример расчета

Как провести факторный анализ прибыли от продаж: разложить прибыль на влияние объема, цены, себестоимости и расходов и сделать управленческие выводы.

— Как закон регулирует размещение автомобильных стоянок рядом с жилыми домами

Вопрос о размещении стоянок возле многоквартирных домов вызывает много споров среди жителей. Разбираемся, что именно говорится по этому поводу в законодательстве.

— Какие бывают удержания из заработной платы и как их оформляют

Из зарплаты сотрудников удерживают не только НДФЛ, но еще и алименты, материальный ущерб и другие платежи. Рассказываем, какие бывают удержания и как их оформляют.

— Что нужно знать ИП на НПД

ИП может выбрать НПД в качестве налогового режима. Тогда не придется сдавать отчетность и уплачивать фиксированные взносы. Рассказываем, какие риски есть у такого режима.

— Сотрудник сменил паспорт по возрасту: нужно ли уведомлять военкомат

Работодатель обязан сообщать в военкомат об изменении данных сотрудника. Касается ли это ситуации, когда меняется номер и серия паспорта работника?

— Как оформить на работу гражданина Казахстана с ВНЖ

При трудоустройстве иностранца важно учесть множество нюансов: уведомление МВД, постановку на миграционный учет, а также налогообложение зарплаты. Рассказываем, что нужно иметь в виду при трудоустройстве гражданина Казахстана с ВНЖ.

— Как бизнес теряет деньги на маркетплейсах: три ключевые ошибки

За последние несколько лет маркетплейсы прошли путь от дополнительного канала сбыта до полноценной коммерческой среды со своей экономикой, конкуренцией и правилами игры. Одного сильного продукта уже недостаточно — ключевую роль начинает играть качество управления продажами внутри площадки.

— Как изменить сумму НДС в счете-фактуре

Компания купила товар с НДС у поставщика в конце 2025 года. Однако в феврале 2026 года продавец выставил счет-фактуру с увеличенной стоимостью. Как откорректировать сумму НДС?

— Изменения в порядке обучения по пожарной безопасности 2026: как обучать по новым правилам

Разобрали все изменения НПА с 1 марта 2026 года, касающиеся обучения по пожарной безопасности, рассмотрели какие требования предъявляются к ответственным за пожарную безопасность и какие категории лиц теперь обязаны проходить обучение.

— Рейтинг компаний в области консультирования: итоги II половины 2025 года

В рейтинг вошли компании, которые оказывают консультации и помощь бизнесу, частным лицам — по военному призыву, оптимизации налогов, восстановлению репутации в интернете, поиску мер господдержки. Рассказали об услугах компаний, выгодах для клиентов и достижениях на портале Клерка.

— 20 марта — какой праздник отмечают в России и мире

20 марта — чем примечателен этот день? Какие праздники отмечают в России и мире, какие церковные даты приходятся на это день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 20 марта.

— Как в бухучете отражают долгосрочные кредиты и займы

Для учета обязательств организации перед кредиторами по займам и кредитам, срок погашения которых превышает 12 месяцев, используют счет 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам».