Как физическому лицу легально сдавать нежилое помещение в аренду

Можно ли сдавать помещение без регистрации ИП

ФНС ранее отмечала, что физическое лицо не может сдавать в аренду нежилое помещение без регистрации в качестве ИП.

Сдача в аренду недвижимости относится к предпринимательской деятельности. Самозанятость позволяет сдавать в аренду только жилые помещения.