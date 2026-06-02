Как физическому лицу легально сдавать нежилое помещение в аренду

Можно ли сдавать помещение без регистрации ИП
ФНС ранее отмечала, что физическое лицо не может сдавать в аренду нежилое помещение без регистрации в качестве ИП.
Сдача в аренду недвижимости относится к предпринимательской деятельности. Самозанятость позволяет сдавать в аренду только жилые помещения.
Большой БухСтрим-2026
ХI Всероссийская бухгалтерская онлайн-конференция
Не пропустите главное событие года для бухгалтеров и бизнеса — 5 июня 2026.
25+ экспертов. 3 потока выступлений. Все про учет и налоги после реформы в 2026 году.
Практика работы с НДС на ОСНО и УСН, выездные проверки, работа бухгалтера с маркетплейсами, особенности учета в рознице, общепите, строительстве, ИИ в работе ФНС и новые риски для бизнеса.
Обязанности организации по удержанию НДФЛ
Если нежилое помещение у физлица без статуса ИП арендует организация, то она будет выступать налоговым агентом.
Тогда организации нужно будет удерживать НДФЛ с суммы аренды и перечислять его в бюджет.
Читайте также по теме аренды:
Как арендатору отражать в бухгалтерском учете обязательство, если его срок регулярно продляют.
Арендаторы компенсируют оплату коммунальных услуг за помещения: нужно ли начислять НДС.
Организация арендует жилье у физлица для директора: как отражать в учете.
Как арендодателю отражать в учете неотделимые улучшения помещений.
Начать дискуссию