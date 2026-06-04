Июньские изменения, платежки, архивы, 1С, уменьшение НДФЛ, СПОТ и договоры: дайджест лучших материалов «Клерка» за 3 июня № 10

На форуме разбирают, нужна ли касса организации, которая получает от спортсмена-физлица безналичное вознаграждение по менеджерскому контракту. Вопрос упирается в статус плательщика и характер расчета, поэтому тема про ККТ при оплате на расчетный счет может быть полезна тем, кто работает с физлицами без привычной розницы.

Бухгалтерия спорит с руководством, какие регистры реально включать в номенклатуру дел и хранить пять лет, а какие в электронном учете превращаются в лишнюю бумагу. Коллег зовут сравнить практику по архивному хранению бухгалтерских регистров.

Есть прикладная задача для специалиста по СНТ: восстановить реестр собственников примерно по 350 участкам и занести поступления за несколько лет. Тема про восстановление учета в 1С для садоводства больше похожа на поиск исполнителя с узкой экспертизой по НКО и товариществам.

В непрофильной ветке участники обсуждают, где брать политическую картину мира и можно ли доверять телевизионным источникам. Это живая дискуссия про новости из интернета и телевизора, а не бухгалтерский кейс.

Предприниматель на АУСН хочет поставить в продуктовом магазине кофейный аппарат самообслуживания и не понимает, считать ли это общепитом, как добавить деятельность и нужна ли отдельная касса. В теме про АУСН для розницы и мини-общепита много практических развилок: ОКВЭД, помещение, кассовая техника и налоговый режим.