Июньские изменения, платежки, архивы, 1С, уменьшение НДФЛ, СПОТ и договоры: дайджест лучших материалов «Клерка» за 3 июня № 10

НДС, НДФЛ, июньские изменения, платежки и льготы: лучшие статьи Трибуны
В большом новостном обзоре собрали сразу несколько сигналов для бизнеса: ФНС разрешила общепиту не исправлять чеки с НДС за апрель, предприниматели снова думают о дроблении, а депутаты предлагают смягчить штрафы за отчетность при технических сбоях. Полезная точка входа в налоговые и регуляторные новости недели.
Разбор по дивидендам помогает сверить, кто удерживает налог, когда физлицу придется платить самому и почему такие доходы считают отдельно от зарплаты и иных выплат. В материале есть удобная шпаргалка по НДФЛ с дивидендов в 2026 году — со ставками, агентами и отчетностью.
Июнь принес бухгалтерам сразу несколько практических рисков: запуск СПОТ для импорта из ЕАЭС, новые нюансы отпускных и подготовку к отчетности за полугодие. Подборка про изменения для бухгалтеров и кадровиков с 1 июня помогает быстро понять, где стоит проверить процессы до июльской сдачи.
С сентября платежки по зарплате сотрудникам-должникам становятся зоной повышенного внимания: ошибка в коде дохода или сумме удержания может обернуться административным штрафом. Автор разбирает, почему стоит заранее проверить настройки и инструкции для платежей по исполнительным документам.
История о ветеранах труда напоминает, что заявительный порядок льгот не всегда закрывает путь к выплатам за прошлые годы. Если фонд или соцзащита не разъяснили право на поддержку, судебная практика может помочь взыскать недополученные доплаты пенсионерам и льготникам.
Налоговая реформа 2026 года снова ставит бухгалтеров перед ростом нагрузки, новыми требованиями и угрозой ошибок на фоне меняющихся правил. Материал про выживание бухгалтера в налоговой реформе обозначает, почему одиночная работа без системной поддержки становится все рискованнее.
ККТ, архивы, 1С, АУСН и кассы: лучшие темы на forumklerk.ru
На форуме разбирают, нужна ли касса организации, которая получает от спортсмена-физлица безналичное вознаграждение по менеджерскому контракту. Вопрос упирается в статус плательщика и характер расчета, поэтому тема про ККТ при оплате на расчетный счет может быть полезна тем, кто работает с физлицами без привычной розницы.
Бухгалтерия спорит с руководством, какие регистры реально включать в номенклатуру дел и хранить пять лет, а какие в электронном учете превращаются в лишнюю бумагу. Коллег зовут сравнить практику по архивному хранению бухгалтерских регистров.
Есть прикладная задача для специалиста по СНТ: восстановить реестр собственников примерно по 350 участкам и занести поступления за несколько лет. Тема про восстановление учета в 1С для садоводства больше похожа на поиск исполнителя с узкой экспертизой по НКО и товариществам.
В непрофильной ветке участники обсуждают, где брать политическую картину мира и можно ли доверять телевизионным источникам. Это живая дискуссия про новости из интернета и телевизора, а не бухгалтерский кейс.
Предприниматель на АУСН хочет поставить в продуктовом магазине кофейный аппарат самообслуживания и не понимает, считать ли это общепитом, как добавить деятельность и нужна ли отдельная касса. В теме про АУСН для розницы и мини-общепита много практических развилок: ОКВЭД, помещение, кассовая техника и налоговый режим.
Для короткой разгрузки на форуме подняли старую развлекательную ветку с картинками. Если нужен перерыв между ККТ, АУСН и архивами, можно заглянуть в форумную подборку веселых картинок.
Патент, ЕФС-1, 3-НДФЛ, СПОТ и договоры: лучшие темы на club.klerk.ru
В Клубе ИП на патенте уточняет, как отражать оплату картой, если банк удержал комиссию и показал НДС, а на счет пришла сумма за вычетом комиссии. Вопрос про доходы ИП при банковской комиссии важен тем, кто сверяет эквайринг с книгой доходов.
Кадровый учет столкнулся с требованием указывать код «ОСОБ» в ЕФС-1 по полицейским, иначе фонд просит отменять кадровые мероприятия и подавать заново. Коллеги ищут настройку в ЗУП для добавления особого кода в отчетность.
Пользователи обсуждают удобство древовидных комментариев и вспоминают старую механику форумов, где цепочку разговора восстанавливали через цитаты и переход к исходному сообщению. Тема про структуру комментариев в Клубе скорее про навигацию и UX общения.
Физлицо сдает квартиру в аренду и хочет понять, можно ли уменьшить НДФЛ за 2025 год социальными или имущественными вычетами, как раньше разъясняла ФНС. Вопрос про вычеты в 3-НДФЛ по доходам от аренды полезен арендодателям на общей системе НДФЛ.
Участники делятся новостью о переходном периоде по СПОТ: для части поставок из ЕАЭС обеспечительный платеж временно не нужен, но документы о предстоящем ввозе и QR-коды остаются. Обсуждение про СПОТ и обязанности импортера помогает отделить отсрочку по платежам от остальных процедур.
В ЭДО договор поставки датирован первым числом, а контрагент подписал его только десятого — отсюда вопрос, с какой даты считать документ действующим. Короткий кейс про дату и силу подписанного договора пригодится тем, кто сверяет условия поставки с фактическим подписанием.
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