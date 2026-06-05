Утренний бухгалтер № 6140. Минфин хочет принудительно перевести пенсионные накопления «молчунов» в ПДС

Разборы законов

— Ответы на требования ФНС – 2026: алгоритмы, сроки, защита клиента. Конспект вебинара с видео

Разобрали, какие типовые требования направляет ФНС в 2026 году, как не нарушить сроки, каких формулировок избегать в ответах.

— Как отнести суммы НДС в расходы по налогу на прибыль. Мини-курс

Обычно суммы входящего НДС нельзя списать в расходы. Но есть ситуации, когда НДС можно включить в расходы по налогу на прибыль. В мини-курсе расскажем, как это сделать.

— Какие операции организаций, ИП и физлиц попали под подозрение банков

С 20 мая банки усилили контроль за операциями с наличными денежными средствами — ЦБ выпустил методические рекомендации от 20.05.2026 № 1-МР. Разбираем, какие именно операции вызывают подозрения.

— Увольнение по собственному желанию: нужно ли платить выходное пособие

Выходное пособие — это компенсация работнику при увольнении тогда, когда он увольняться не собирался. Например, при ликвидации организации, сокращении штатов, призыва на военную службу и т. п. (см. 178 ТК). Однако возможны варианты.

— Когда ИП без НДС нужно выставлять счет-фактуру. Мини-курс

Некоторые ИП освобождены от уплаты НДС и не обязаны выставлять счета-фактуры. Но иногда даже при освобождении от налога ИП должен выставлять счет-фактуру. Подробнее разберем в мини-курсе.