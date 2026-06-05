Утренний бухгалтер № 6140. Минфин хочет принудительно перевести пенсионные накопления «молчунов» в ПДС

Власти планируют перевести пенсионные накопления «молчунов» в ПДС, чтобы повысить их доходность. Сейчас готовят новый законопроект.
Минфин напомнил, что закрытие и открытие ИП не обнуляет доход для лимита по НДС.
В Госдуме предложил ввести ежегодную 13-ю пенсию для поддержки пожилых россиян.
С 1 сентября 2026 работодатели начнут подавать уведомления о найме и увольнении иностранных сотрудников по обновленным формам.
Налоговики уточнили порядок формирования реестра выплат по сотрудникам по АУСН.
Возражение об исключении юрлица из ЕГРЮЛ, подписанное директором, можно отправить почтой. Нотариальное заверение не требуется.
ИФНС напомнила предпринимателям, что до 1 июля 2026 нужно заплатить страховые взносы с доходов свыше 300 тыс. рублей.
Минфин заявил, что государство не перегнуло палку с налогами в 2026 году — избыточного давления на бизнес не произошло.
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Разборы законов
— Ответы на требования ФНС – 2026: алгоритмы, сроки, защита клиента. Конспект вебинара с видео
Разобрали, какие типовые требования направляет ФНС в 2026 году, как не нарушить сроки, каких формулировок избегать в ответах.
— Как отнести суммы НДС в расходы по налогу на прибыль. Мини-курс
Обычно суммы входящего НДС нельзя списать в расходы. Но есть ситуации, когда НДС можно включить в расходы по налогу на прибыль. В мини-курсе расскажем, как это сделать.
— Какие операции организаций, ИП и физлиц попали под подозрение банков
С 20 мая банки усилили контроль за операциями с наличными денежными средствами — ЦБ выпустил методические рекомендации от 20.05.2026 № 1-МР. Разбираем, какие именно операции вызывают подозрения.
— Увольнение по собственному желанию: нужно ли платить выходное пособие
Выходное пособие — это компенсация работнику при увольнении тогда, когда он увольняться не собирался. Например, при ликвидации организации, сокращении штатов, призыва на военную службу и т. п. (см. 178 ТК). Однако возможны варианты.
— Когда ИП без НДС нужно выставлять счет-фактуру. Мини-курс
Некоторые ИП освобождены от уплаты НДС и не обязаны выставлять счета-фактуры. Но иногда даже при освобождении от налога ИП должен выставлять счет-фактуру. Подробнее разберем в мини-курсе.
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Работа бухгалтера с маркетплейсом в 2026 году
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-01-11/12984 от 28.02.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-11-06/2/12880 от 28.02.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-01-11/12980 от 28.02.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-05-03-04/12907 от 28.02.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/3/12899 от 28.02.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-01-11/12975 от 28.02.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/13112 от 28.02.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-07-14/13037 от 28.02.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-13-08/13481 от 01.03.2019
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