ИП прекратил деятельность: как подать декларации по НДС и УСН
После исключения ИП из ЕГРИП перестает действовать электронная подпись. Выпустить новую для ИП нельзя, так как он прекратил свою деятельность. В личном кабинете физлица также нельзя подать декларацию, так как эта опция доступна только при наличии статуса ИП.
В таком случае стоит сдать единую упрощенную декларацию на бумаге. Она заменит собой две декларации: по НДС и УСН.
ИП следует распечатать на бумаге два экземпляра заполненной декларации по форме, которая утверждена приказом ФНС от 26.12.2025 № ЕД-7-3/1276@. Их необходимо отнести в налоговую инспекцию. На одном экземпляре сотрудник ИФНС поставит отметку о принятии, его стоит оставить себе.
Вести учет доходов и расходов на УСН, уплачивать единый налог и сдавать декларацию научим на курсе профпереподготовки «Главный бухгалтер на УСН». Курс поможет уверенно работать на УСН, уплачивать НДС, подготовиться к проверкам налоговиков. После обучения вы получите удостоверение, которое внесем в ФИС ФРДО.
Цена
курса
со скидкой 70%: 9 583 рублей вместо
31 790 рублей. Срок акции
ограничен.
Читайте также по теме УСН:
Может ли ИП на УСН 15% учесть в расходах затраты на автомобиль.
Можно ли ИП на УСН сменить объект налогообложения в середине года.
Как определять доход на УСН при продаже на маркетплейсе: позиции ведомств
Можно ли организации на УСН с пониженной ставкой выборочно использовать НДС 22%.
Начать дискуссию