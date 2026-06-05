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Прекращение деятельности ИП

ИП прекратил деятельность: как подать декларации по НДС и УСН

ИП закрылся, и не успел подать нулевые декларации по НДС и по УСН. Что делать?
ИП прекратил деятельность: как подать декларации по НДС и УСН
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

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После исключения ИП из ЕГРИП перестает действовать электронная подпись. Выпустить новую для ИП нельзя, так как он прекратил свою деятельность. В личном кабинете физлица также нельзя подать декларацию, так как эта опция доступна только при наличии статуса ИП.

В таком случае стоит сдать единую упрощенную декларацию на бумаге. Она заменит собой две декларации: по НДС и УСН.

ИП следует распечатать на бумаге два экземпляра заполненной декларации по форме, которая утверждена приказом ФНС от 26.12.2025 № ЕД-7-3/1276@. Их необходимо отнести в налоговую инспекцию. На одном экземпляре сотрудник ИФНС поставит отметку о принятии, его стоит оставить себе.

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