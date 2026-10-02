фин мен мобилка
Купить подписку
Обзоры для бухгалтера
Читать 2 мин
Штрафы за налоговые нарушения будут значительно выше. 🙆«Ночной бухгалтер» № 2276

Штрафы за налоговые нарушения будут значительно выше. 🙆«Ночной бухгалтер» № 2276

Увеличат действующие штрафы по НК и введут новые.

110 просмотров9 открытий

Сегодня в выпуске:

  • С 2027 года некоторые штрафы по НК вырастут в 14 раз.

  • Уменьшать ПСН на страховые взносы можно будет без уведомлений.

  • Из-за укрупнения ИФНС налоговых инспекторов увольняют без всяких пособий, но это неправильно.

  • Предприниматели мало отдыхают и много работают.

  • Коллеги доверяют друг другу больше, чем начальству.

  • Главред рекомендует.

  • Мем дня.

Подпишись на рассылку «Ночной бухгалтер»

Нажимая кнопку, я соглашаюсь с пользовательским соглашением, обработкой персональных данных и получением информационных и рекламных рассылок

Налоговые штрафы

Проект с поправками в НК, внесенный в Госдуму, в числе прочего содержит нормы о повышении штрафов.

Например, сейчас за неявку в ИФНС в качестве свидетеля оштрафуют на 1 тыс. руб., а с 2027 года штраф будет 14 тыс. За ложные показателя свидетеля штраф вырастет с 3 тыс. до 42 тыс.

Также вырастут штрафы:

  • за грубые нарушения в учете – с 40 до 111 тыс.;

  • за непредставление документа – с 200 до 560 руб.;

  • за несдачу декларации – минимум с 1 тыс. до 2,6 тыс.

Кроме того, в НК добавят два новых основания для штрафов:

  • несообщение о создании обособки;

  • для маркетплейсов.

Уменьшение ПСН на взносы

Для уменьшения налога по ПСН на фиксированные взносы можно будет сдавать не уведомления, а одно согласие.

По этому согласию налоговики будут сами в автоматическом порядке уменьшать налог на взносы.

Такая поправка заработает с 2028 года. Первое согласие можно будет подать до конца 2027 года, чтобы с 2028 года уменьшение было в автоматическом порядке.

Новые бланки утвердит ФНС.

🔥 БУХ.СОВЕТ 2027

XII Всероссийская бухгалтерская онлайн-конференция

Не пропустите главное событие декабря для бухгалтеров — 10–11 декабря 2026 года.

За два дня разберём все важные изменения 2027 года в учёте, налогах и работе бухгалтера. Вместо того, чтобы тратить недели на поиск информации о новых правилах — просто регистрируйтесь на бесплатный эфир.

Практикующие эксперты расскажут о реальных спорах, проверках и сложных вопросах учёта. Вы сможете задать им вопросы прямо во время эфира.

Бесплатная регистрация

Увольнение налоговиков

Налоговые органы укрупняют, закрывают инспекции в небольших городах.

За 16 лет численность работников налоговых органов сократилась с 167 тыс. человек до 92 тыс., рассказал глава ФНС.

Недавно Конституционный суд вступился за налоговых инспекторов, уволенных из-за того, что они отказались ездить на работу в другой город за 100 км от дома после того, как подразделение в их городе закрыли.

КС решил, что это аналогично ликвидации подразделения и сокращению штата, а значит увольнение должно идти с выплатой компенсации. То есть инспекторы должны получать выходное пособие, если перевод в другой город их не утраивает.

Бизнесмены

26% ИП и руководителей компаний работают более 80 часов в неделю. Еще 34% ­– от 60 до 80 часов.

Более того, как показал опрос, большинство бизнесменов редко или почти никогда не отдыхают. Они не могут даже временно перестать контролировать бизнес.

Доверие коллег

77% россиян доверяют своим коллегам. А руководителей, доверяющих коллективу, еще больше – 84%.

А вот у подчиненных уровень доверия к руководству несколько ниже. Своему непосредственному руководителю доверяют 68% опрошенных. Причем чаще руководству доверяют женщины, чем мужчины.

Главред рекомендует

Пятничный «Клерк»:

Мем дня

Штрафы за налоговые нарушения будут значительно выше. 🙆«Ночной бухгалтер» № 2276

Ваша полностью доверяет своим коллегам редакция

Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка