Штрафы за налоговые нарушения будут значительно выше. 🙆«Ночной бухгалтер» № 2276

Сегодня в выпуске:
С 2027 года некоторые штрафы по НК вырастут в 14 раз.
Уменьшать ПСН на страховые взносы можно будет без уведомлений.
Из-за укрупнения ИФНС налоговых инспекторов увольняют без всяких пособий, но это неправильно.
Предприниматели мало отдыхают и много работают.
Коллеги доверяют друг другу больше, чем начальству.
Главред рекомендует.
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Налоговые штрафы
Проект с поправками в НК, внесенный в Госдуму, в числе прочего содержит нормы о повышении штрафов.
Например, сейчас за неявку в ИФНС в качестве свидетеля оштрафуют на 1 тыс. руб., а с 2027 года штраф будет 14 тыс. За ложные показателя свидетеля штраф вырастет с 3 тыс. до 42 тыс.
Также вырастут штрафы:
за грубые нарушения в учете – с 40 до 111 тыс.;
за непредставление документа – с 200 до 560 руб.;
за несдачу декларации – минимум с 1 тыс. до 2,6 тыс.
Кроме того, в НК добавят два новых основания для штрафов:
несообщение о создании обособки;
для маркетплейсов.
Уменьшение ПСН на взносы
Для уменьшения налога по ПСН на фиксированные взносы можно будет сдавать не уведомления, а одно согласие.
По этому согласию налоговики будут сами в автоматическом порядке уменьшать налог на взносы.
Такая поправка заработает с 2028 года. Первое согласие можно будет подать до конца 2027 года, чтобы с 2028 года уменьшение было в автоматическом порядке.
Новые бланки утвердит ФНС.
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Увольнение налоговиков
Налоговые органы укрупняют, закрывают инспекции в небольших городах.
За 16 лет численность работников налоговых органов сократилась с 167 тыс. человек до 92 тыс., рассказал глава ФНС.
Недавно Конституционный суд вступился за налоговых инспекторов, уволенных из-за того, что они отказались ездить на работу в другой город за 100 км от дома после того, как подразделение в их городе закрыли.
КС решил, что это аналогично ликвидации подразделения и сокращению штата, а значит увольнение должно идти с выплатой компенсации. То есть инспекторы должны получать выходное пособие, если перевод в другой город их не утраивает.
Бизнесмены
26% ИП и руководителей компаний работают более 80 часов в неделю. Еще 34% – от 60 до 80 часов.
Более того, как показал опрос, большинство бизнесменов редко или почти никогда не отдыхают. Они не могут даже временно перестать контролировать бизнес.
Доверие коллег
77% россиян доверяют своим коллегам. А руководителей, доверяющих коллективу, еще больше – 84%.
А вот у подчиненных уровень доверия к руководству несколько ниже. Своему непосредственному руководителю доверяют 68% опрошенных. Причем чаще руководству доверяют женщины, чем мужчины.
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