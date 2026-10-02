Штрафы за налоговые нарушения будут значительно выше. 🙆«Ночной бухгалтер» № 2276

Налоговые штрафы

Проект с поправками в НК, внесенный в Госдуму, в числе прочего содержит нормы о повышении штрафов.

Например, сейчас за неявку в ИФНС в качестве свидетеля оштрафуют на 1 тыс. руб., а с 2027 года штраф будет 14 тыс. За ложные показателя свидетеля штраф вырастет с 3 тыс. до 42 тыс.

Также вырастут штрафы:

за грубые нарушения в учете – с 40 до 111 тыс.;

за непредставление документа – с 200 до 560 руб.;

за несдачу декларации – минимум с 1 тыс. до 2,6 тыс.

Кроме того, в НК добавят два новых основания для штрафов: