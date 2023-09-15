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Обзоры для бухгалтера

🌵 Бухгалтеры изучают новую ЕФС-1 с кучей кодов, ФНС начисляет пени на погашенные налоги, Роструд отрицает правила математики. Топ новостей за неделю

Мы собрали для вас самые важные новости уходящей недели, которые вы могли пропустить.
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😱 Будет новая форма ЕФС-1

Не столько меняется сама форма, сколько порядок ее заполнения. Будет еще больше кодов – для дистанционщиков, полставочников, совместителей, договоров ГПХ. И сдавать отчет придется чаще.

Не обошлось и без курьезов. В комментариях – шквал «восторгов» от бухгалтеров.

💰 Резерв доначисленных по проверке налогов не спасет от начисления пеней

Можно заранее отложить деньги на уплату доначисленных налогов, но начисление пеней не остановится. Почему так происходит, не понимают даже сами налоговики. ФНС объяснилась в духе «ничего не понятно, но очень интересно».

🤬 ФНС отказывается уменьшать ПСН на неоплаченные фиксированные взносы

Чтобы уменьшить налог по ПСН на фиксированные взносы, платить их не надо. Но программа ФНС, видимо, не в курсе нововведений. ИП в тихом шоке…

На одну ставку нельзя принять на работу двух полставочников

У Роструда 0,5 + 0,5 = 2. Забудьте все, чему вас учили в школе на уроках математики.

📢 Налоговики не будут начислять фиксированные взносы нелегальным бизнесменам

Если человека поймали за руку на подпольном предпринимательстве, ему доначислят налоги. Но фиксированные взносы нелегалу платить не придется.

🤷‍♀️ ФНС пока не определилась с датой освобождения ИП-военных пенсионеров от взносов на ОПС

Льгота есть, но никто не знает, как ей пользоваться.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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