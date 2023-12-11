💝 Бухгалтеры встретились на конференции, получили новую 6-НДФЛ и ее пробник, новую книгу по УСН, новые справки для вычета по НДФЛ. Топ новостей за неделю

🙋 Завершилась II всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка»
Этот день продуктивно провели все – и организаторы, и участники, и спикеры. Всем было очень интересно пообщаться и получить массу полезных знаний. И, конечно, участники делились классными фотография.
🔥 Собрали самые важные темы со II всероссийской конференции «Клерка»
Как теперь платить сотрудникам, что нужно для подтверждения нулевой ставки НДС и как не попасть под ВНП, — это и многое другое узнали бухгалтеры на II всероссийской конференции «Клерка» 5 декабря в Москве.
📓 Поменялись книги учета доходов по ПСН, УСН, ЕСХН
На титульном листе не надо будет указывать адрес организации и ИП. В книге доходов по УСН не будет раздела IV по страховым взносам, уменьшающим налог.
Книгу по ПСН надо будет вести на каждый патент отдельно.
👊 Налоговики грозятся штрафом за уведомления по ЕНП
В 2023 году за несдачу уведомлений по ЕНП не штрафуют. Но вообще-то есть штраф по НК и КоАП (200 руб. на организацию и 500 руб. на директора).
⚡⚡⚡ Разработали новую форму 6-НДФЛ
С 1 квартала 2024 года надо будет сдавать новую форму 6-НДФЛ, где в 1 разделе будет 6 сроков уплаты в квартал, а не 3, как сейчас. Эта форма сейчас в проекте. Та, что утвердили недавно, не годится.
🔃 Готова новая рекомендованная форма 6-НДФЛ
Пока новая форма 6-НДФЛ еще только обрела форму проекта, готова другая – точно такая же, но рекомендованная.
То есть новая, еще более новая, и временная.
✂ Компании начнут штрафовать за нарушение воинского учета, когда запустят цифровой реестр
Военкоматы смогут получать информацию о военнообязанных у других государственных ведомств через реестр. Если работодатель не подал вовремя информацию о своих сотрудников, то это станет поводом для проверок и штрафов.
😳 Бизнес на УСН, у которого изъяли недвижимость для госнужд, должен платить за это налог
С компенсации за изъятую недвижимость будет налог. Более того, этот доход учитывают для лимита по УСН. Если он превысится, компания слетит с УСН на ОСНО. То есть, лишившись имущества, компания лишиться еще и права на УСН.
📄 Утвердили пять новых справок для социального вычета по НДФЛ на лечение, обучение, фитнес
Для получения социального налогового вычета, в том числе, по расходам на лечение, надо будет предоставлять в ИФНС справку новой формы. Она заменит комплект документов (договоры, чеки, лицензии).
📋 Социальный вычет по НДФЛ за 2023 год оформляют по старым правилам без справок. Новые справки заработают с 2024 года
Новые справки для соцвычета по НДФЛ применяются только по расходам, которые будут с 2024 года. Если вы оплатили обучение или фитнес в 2023 году, оформлять вычет надо по-старому, без справки, а с чеком и договором.
🙏 В декабре надо сдать два или три уведомления по ЕНП. Можно четыре
В декабре будет два обязательных уведомления и два добровольных. Одно добровольное – на НДФЛ до 12.12, второе добровольное – на страховые взносы за декабрь. У него нет срока сдачи, но сдать надо до конца декабря.
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