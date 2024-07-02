💟 Приняли два законопроекта с поправками в НК, зарплату директора запретили включать в расходы УСН. Топ новостей за неделю

Мы собрали для вас самые важные бухгалтерские новости недели, которые вы могли пропустить.

💘 Налоговая реформа-2025: обзор всех изменений для бухгалтера

При УСН будет НДС, но можно от него освободиться или выбрать пониженную ставку. По НДФЛ будет новая пятиступенчатая прогрессивная шкала. Ставку налога на прибыль увеличат. Налоговый кешбэк и амнистия по дроблению.

👉 Скоро внесут поправки в НК, разработанные еще до налоговой реформы-2025: обзор всех изменений для бухгалтера

Отменят свидетельства об ИНН, сдавать ЕУД надо будет 1 раз, а не ежеквартально, изменят минимальный срок владения для квартир после перепланировки.

➰ Хотят обнулить НДФЛ с МРОТ

С зарплаты в сумме МРОТ ставка НДФЛ должна быть 0%, считают профсоюзы.

🔥 Минфин: зарплату директора-единственного учредителя нельзя включать в расходы УСН

Вознаграждение директору-единственному учредителю не учитывается в составе расходов. Это выплата самому себе.

🙉 Через 7 лет налоговая обнаружила, что у ИП неправильная УСН

Для смены объекта ИП подал уведомление по форме 26.2-1 о переходе на УСН 6%, а надо было подать уведомление по форме 26.2-6. В итоге через 7 лет заявили, что смены объекта не было.

📅 Уточнили правила подсчета стажа для больничных

Исчисление страхового стажа для целей оплаты больничных идет в календарном порядке из расчета полного года (12 месяцев). При этом каждые 30 дней переводят в полные месяцы, а каждые 12 месяцев переводят в полные годы.

👰 Минфин хочет увеличить в 8 раз пошлину за развод. И не только ее

С 2025 года госпошлина за расторжения брака может вырасти в 8 раз — до 5 тыс. рублей. Также в три раза вырастет стоимость услуги по смене имени, а для бизнеса подорожают ходатайства в ФАС.

📄 Вышли новые бланки для оплаты больничных

Сведения о застрахованном лице, которые оформляют для оплаты больничных, теперь будут новой формы. А еще заявления на детское пособие и на замену лет.