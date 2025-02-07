🐣 Правила по командировкам меняют, но они не изменятся. Нулевые фирмы избавили от лишних деклараций. Топ новостей за неделю

Собрали для вас самые важные бухгалтерские новости недели, которые вы могли пропустить.

📌 Новое и изменения с февраля: обзор для бухгалтера

Будет новая декларация по НДС, отменяются квитанции о приеме электронных требований, применяется новая справка о сальдо ЕНС, расширяется география АУСН и многое другое.

💼 Будет новое положение о командировках

Сами нормы о командировках не изменились. Но нормативный акт будет новый.

📄 Поменяли форму справки о среднем заработке уволенных сотрудников

Справку для ЦЗН (для пособий по безработице) надо будет заполнять по новой форме.

👌 Нулевые компании могут не сдавать единую упрощенную декларацию за 1 квартал 2025 года

Если компания на 01.01.2025 – нулевая и до 20.01.2025 за 4 квартала сдала единую упрощенную декларацию, то в дальнейшем сдавать этот отчет каждый квартал не надо.

❗ До 20 тысяч рублей вырастут штрафы, если не сообщить военкомату о смене места жительства

За неисполнение обязанностей по воинскому учету повысят штрафы с 5 до 20 тысяч рублей. К ответственности привлекут тех, кто не сообщает о смене места жительства.

📚 Организации будут сдавать не только годовую, но и промежуточную бухотчетность. Но не все

С отчетных периодов 2025 года планируют ввести обязанность сдавать промежуточную бухотчетность.

📤 Сотрудники могут вернуть налог на профдоход, если их отношения с «заказчиком» признали трудовыми

Самозанятые могут обратиться в налоговую, чтобы на уплаченный ими НПД уменьшили размер доначислений НДФЛ, которые сделали работодателю за маскировку трудовых отношений.

😲 Самозанятым предложили платить фиксированные взносы по аналогии с ИП

В НК могут внести изменения, которые обяжут самозанятых платить фиксированные взносы на пенсионное и медицинское страхование