Самые большие зарплаты на удаленке в 2025 году: суммы

Удаленный формат работы перестал быть бонусом от работодателя и стал обязательным требованием соискателей. В 2025 году каждая десятая вакансия в России — удаленная работа дома.

Несмотря на сокращение числа вакансий на рынке труда, дистанционный формат занятости продолжает усиливать позиции. С января по сентябрь 2025 года работодатели разместили на 12% меньше, чем годом ранее. При этом число предложений с удаленкой, напротив, выросло на 17% (9% от общего объема). Для сравнения: в 2024 году их было 7%. Это результаты опроса hh.ru, они в распоряжении «Клерка».

Лишь 16% работающих готовы полностью вернуться в офис. 23% заявили, что хотят трудиться исключительно из дома, еще 26% выбирают гибрид, 35% при необходимости готовы сменить офис на удаленку.

Таким образом, для соискателей дистанционная занятость уже не воспринимается как бонус, а стала обязательным требованием: почти половина кандидатов (48%) учитывают ее наличие при выборе работодателя.

При этом на первом месте по значимости остается высокий доход (79%), на втором — гибкий график (53%).

В топ-10 профессий с самыми высокими зарплатами на удаленке вошли преимущественно специалисты в сфере IT, аналитики и консалтинга, а также смежных направлений. Лидирует дата-сайентист с медианной зарплатой 251,4 тыс. рублей, на втором месте — DevOps-инженер (250,9 тыс.).

Далее идут агент по недвижимости (212,9 тыс.), системный аналитик (201 тыс.), менеджер или консультант по стратегии (200 тыс.), брокер (197,5 тыс.), программист (174,6 тыс.), системный инженер (150 тыс.), сетевой инженер (148,1 тыс.) и BI-аналитик (147,9 тыс.).

Лидером роста числа предложений с удаленкой стал Забайкальский край, где количество таких вакансий увеличилось за год почти вдвое (+90%). Существенный прирост зафиксирован также в Чукотском автономном округе (+65%), Магаданской области (+55%) и Амурской области (+53%). Более умеренный рост в Кабардино-Балкарии (+38%), Оренбургской области (+37%) и Бурятии (+35%).

Заметный рост медианных зарплат, которые предлагают удаленщикам, в Тыве: показатель увеличился за год более чем в два раза — с 42 до 95 тыс. рублей (+126%). В Чукотском автономном округе медианная зарплата на удаленке выросла в два раза, достигнув 100 тыс. Существенный рост также в Сахалинской области (+75%, до 64,7 тыс. рублей), Камчатском крае (+74%, до 70 тыс.) и Ямало-Ненецком АО (+67%, до 68 тыс.). В Амурской области медианный доход увеличился на 64% (до 71,1 тыс.), в Ненецком АО — на 63% (до 68 тыс.). Рост на уровне 60% показали Карелия (до 68 тыс.), Коми (до 68 тыс.) и Ингушетия (до 60 тыс. рублей).

«Удаленная занятость окончательно закрепилась в тройке ключевых факторов выбора работы наряду с уровнем дохода и графиком. Несмотря на то, что часть компаний возвращает сотрудников в офисы, бизнес понимает: без удаленки сложно конкурировать за лучших специалистов. Особенно это заметно в ИТ, где дистанционный формат стал отраслевым стандартом», — отмечает Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

Она добавила, что сегодня удаленка уже не воспринимается как редкая опция: для работодателей это инструмент конкуренции за кадры, а для сотрудников — фактор, определяющий привлекательность компании.