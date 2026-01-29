👓 Какие изменения с февраля 2026 года: обзор для бухгалтера

С 1 февраля 2026

Новые ограничения льготной ипотеки

Будет нельзя взять две льготные (семейные) ипотеки на одну семью. Супруги обязаны выступать созаемщиками по одному кредиту. См. подробнее.

Вырастет максимальное пособие по безработице

С 1 февраля 2026 пособие по безработице проиндексируют по уровню инфляции – на 6,8%: новая сумма.

Новый максимальный размер страховой выплаты работникам

Выплата сотрудникам, которые получили травму на производстве, составит более 127 тыс. рублей в месяц: новость.

Повышение более 40 социальных выплат и пособий

Проиндексируют на 5,6% маткапитал, пособия на детей, доплаты к пенсии и иные выплаты. Про их новые суммы рассказал СФР. Еще подробности здесь.

Упростили оформление МЧД

Приказ Минцифры от 05.11.2025 № 1001 отменил необходимость указывать вид, серию, номер и дату выдачи документа, удостоверяющего личность представителя. Не нужны также название и код органа, который выдал данный документ.

Перераспределили полномочия ФНС по банкротствам

С 1 февраля Долговой центр Омской области будет инициировать процедуры банкротства в отношении налогоплательщиков Дальневосточного федерального округа.

Новый регламент ведения реестра экспертов по СОУТ

Приказ Минтруда от 09.12.2025 № 691н вводит новый порядок для реестра экспертов организаций, проводящих спецоценку. Также уточнили срок внесения изменений в реестр — 2 рабочих дня с даты получения заявления. Слегка обновили форму электронного сертификата эксперта (выписки из реестра) для допуска к работе.

Ужесточили требования к потребительским штрафам