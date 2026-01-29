​8121 КПК Общ м
🔴 Вебинар: ВЭД-2026 — ОАЭ без двойного налога, техсбор на электронику, новые коды ТН ВЭД →
Эксклюзив
Обзоры новостей

👓 Какие изменения с февраля 2026 года: обзор для бухгалтера

В феврале 2026 года начинает действовать ряд новшеств в российском законодательстве, которые прямо или косвенно затрагивают работу бухгалтера. Обзор дополняется.

С 1 февраля 2026

Новые ограничения льготной ипотеки

Будет нельзя взять две льготные (семейные) ипотеки на одну семью. Супруги обязаны выступать созаемщиками по одному кредиту. См. подробнее.

Вырастет максимальное пособие по безработице

С 1 февраля 2026 пособие по безработице проиндексируют по уровню инфляции – на 6,8%: новая сумма.

Новый максимальный размер страховой выплаты работникам

Выплата сотрудникам, которые получили травму на производстве, составит более 127 тыс. рублей в месяц: новость.

Повышение более 40 социальных выплат и пособий

Проиндексируют на 5,6% маткапитал, пособия на детей, доплаты к пенсии и иные выплаты. Про их новые суммы рассказал СФР. Еще подробности здесь.

Упростили оформление МЧД

Приказ Минцифры от 05.11.2025 № 1001 отменил необходимость указывать вид, серию, номер и дату выдачи документа, удостоверяющего личность представителя. Не нужны также название и код органа, который выдал данный документ.

Перераспределили полномочия ФНС по банкротствам

С 1 февраля Долговой центр Омской области будет инициировать процедуры банкротства в отношении налогоплательщиков Дальневосточного федерального округа.

Новый регламент ведения реестра экспертов по СОУТ

Приказ Минтруда от 09.12.2025 № 691н вводит новый порядок для реестра экспертов организаций, проводящих спецоценку. Также уточнили срок внесения изменений в реестр — 2 рабочих дня с даты получения заявления. Слегка обновили форму электронного сертификата эксперта (выписки из реестра) для допуска к работе.

Ужесточили требования к потребительским штрафам

С 1 февраля 2026 вступят изменения в закон «О защите прав потребителей», которые уточняют порядок взыскания потребительских штрафов и ограничивают уступку прав требований, чтобы снизить количество злоупотреблений и защитить бизнес от чрезмерных взысканий.

  • Теперь суд не будет взыскивать потребительский штраф, если покупатель сам не выполнил свои обязательства. Например, не передал товар на экспертизу.

  • Не будет штрафа, если нарушение по вине контрагента продавца, а последний заранее проверил его надежность.

  • Покупатели больше не смогут передавать право требования потребштрафа третьим лицам до вступления решения суда в силу.

  • Для покупателей ограничили неустойки — не более стоимости товара.

  • При возврате технически сложных товаров компенсацию определят с учетом года выпуска и износа, а не по цене нового изделия.

С 8 февраля 2026

Обновлен стандарт управления финансами

Вступит в силу Базовый стандарт совершения управляющим операций на финансовом рынке (утв. Банком России, протокол от 07.08.2025 № КФНП-26). Он касается профессиональных участников рынка ценных бумаг по доверительному управлению ценными бумагами, а также деньгами для сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров с производными финансовыми инструментами.

С 11 февраля 2026

Введение навигационных пломб

Начинается внедрение навигационных пломб для отслеживания транзитных перевозок в ЕАЭС в режиме экспорта (решение Коллегии ЕЭК от 23.09.2025 № 84). Это касается товаров, в отношении которых государства ЕАЭС применяют специальные экономические меры — частично алкоголь, табачные изделия, никотинсодержащая продукция и др.

С 27 февраля 2026

Новый этап введения цифровых паспортов

Цифровой паспорт с Госуслуг можно будет использовать для подтверждения личности в частных медицинских клиниках и офисах операторов связи.

Автор

Начать дискуссию

ГлавнаяПремиум