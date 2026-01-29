👓 Какие изменения с февраля 2026 года: обзор для бухгалтера

С 1 февраля 2026
Новые ограничения льготной ипотеки
Будет нельзя взять две льготные (семейные) ипотеки на одну семью. Супруги обязаны выступать созаемщиками по одному кредиту. См. подробнее.
Вырастет максимальное пособие по безработице
С 1 февраля 2026 пособие по безработице проиндексируют по уровню инфляции – на 6,8%: новая сумма.
Новый максимальный размер страховой выплаты работникам
Выплата сотрудникам, которые получили травму на производстве, составит более 127 тыс. рублей в месяц: новость.
Проиндексируют на 5,6% маткапитал, пособия на детей, доплаты к пенсии и иные выплаты. Про их новые суммы рассказал СФР. Еще подробности здесь.
Упростили оформление МЧД
Приказ Минцифры от 05.11.2025 № 1001 отменил необходимость указывать вид, серию, номер и дату выдачи документа, удостоверяющего личность представителя. Не нужны также название и код органа, который выдал данный документ.
Перераспределили полномочия ФНС по банкротствам
С 1 февраля Долговой центр Омской области будет инициировать процедуры банкротства в отношении налогоплательщиков Дальневосточного федерального округа.
Новый регламент ведения реестра экспертов по СОУТ
Приказ Минтруда от 09.12.2025 № 691н вводит новый порядок для реестра экспертов организаций, проводящих спецоценку. Также уточнили срок внесения изменений в реестр — 2 рабочих дня с даты получения заявления. Слегка обновили форму электронного сертификата эксперта (выписки из реестра) для допуска к работе.
Ужесточили требования к потребительским штрафам
С 1 февраля 2026 вступят изменения в закон «О защите прав потребителей», которые уточняют порядок взыскания потребительских штрафов и ограничивают уступку прав требований, чтобы снизить количество злоупотреблений и защитить бизнес от чрезмерных взысканий.
Теперь суд не будет взыскивать потребительский штраф, если покупатель сам не выполнил свои обязательства. Например, не передал товар на экспертизу.
Не будет штрафа, если нарушение по вине контрагента продавца, а последний заранее проверил его надежность.
Покупатели больше не смогут передавать право требования потребштрафа третьим лицам до вступления решения суда в силу.
Для покупателей ограничили неустойки — не более стоимости товара.
При возврате технически сложных товаров компенсацию определят с учетом года выпуска и износа, а не по цене нового изделия.
С 8 февраля 2026
Обновлен стандарт управления финансами
Вступит в силу Базовый стандарт совершения управляющим операций на финансовом рынке (утв. Банком России, протокол от 07.08.2025 № КФНП-26). Он касается профессиональных участников рынка ценных бумаг по доверительному управлению ценными бумагами, а также деньгами для сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров с производными финансовыми инструментами.
С 11 февраля 2026
Начинается внедрение навигационных пломб для отслеживания транзитных перевозок в ЕАЭС в режиме экспорта (решение Коллегии ЕЭК от 23.09.2025 № 84). Это касается товаров, в отношении которых государства ЕАЭС применяют специальные экономические меры — частично алкоголь, табачные изделия, никотинсодержащая продукция и др.
С 27 февраля 2026
Новый этап введения цифровых паспортов
Цифровой паспорт с Госуслуг можно будет использовать для подтверждения личности в частных медицинских клиниках и офисах операторов связи.
