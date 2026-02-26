🚗 Самозанятым предлагают разрешить перевозку пассажиров на личных авто

Таксисты будут заключать договор со службой заказа машины, введут требования к водителям и авто.

Депутат Сергей Лисовский разработал законопроект, регулирующий деятельность по перевозке пассажиров самозанятыми водителями на личных автомобилях.

Сейчас перевозчики-физлица на личных авто остаются за пределами закона, считает депутат. Таких водителей в России – около 2 млн, для большинства перевозка носит характер подработки, а не постоянной деятельности.

«В крупных городах доля поездок, выполняемая такими физлицами-перевозчиками (за исключением Московской агломерации) составляет 50-70%, в городах и населенных пунктах численностью до 500 тыс. человек доля поездок, выполняемых данной категорией перевозчиков составляет 90-100%», — говорится в пояснительной записке.

Таких водителей предлагается обязать регистрироваться в качестве самозанятых. Перевозить пассажиров на личном автомобиле они смогут с момента заключения договора со службой заказа легкового автотранспорта. Использование таких служб и ведение региональных реестров перевозчиков будет обязательным.

Будут требования к водителям: минимальный стаж вождения, состояние здоровья, отсутствие судимости за тяжкие и особо тяжкие преступления и серьезных правонарушений в сфере дорожного движения.

Личное авто должно соответствовать техническому регламенту, обязательно наличие действующего полиса ОСАГО.

Также введут обязанности служб заказа по контролю за соблюдением ПДД и страхование гражданской ответственности.

«Почти вся территория России у нас никак не обеспечена правовым полем в этой сфере. Поэтому нужен закон для частников на своих машинах», — прокомментировал Лисовский.

Законопроект направлен в профильные министерства.

Ранее мы писали, что для самозанятых таксистов предложили создать отдельный вид перевозок.