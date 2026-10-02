📌 НДФЛ по вкладам, новые правила маркетплейсов, тарифы ЖКХ: главное за неделю

Минфин предложил изменить порядок уплаты НДФЛ с процентов по вкладам, в Госдуму внесли большой пакет налоговых поправок, а для маркетплейсов заработали новые правила. Собрали главные новости недели для бизнеса и бухгалтеров.

На этой неделе власти обсуждали новые налоговые правила, изменения в ЖКХ и дополнительные меры для бизнеса. Одновременно с 1 октября 2026 года вступил в силу ряд нововведений для банков и маркетплейсов.

🏠 ФАС хочет ввести долгосрочное тарифное регулирование в сфере ЖКХ

ФАС предложила перейти к долгосрочному регулированию тарифов в ЖКХ. Новый подход должен сделать изменение тарифов более предсказуемым.

🛒 Маркетплейсы начнут принимать претензии по браку и возвращать деньги прямо на платформе

С 1 октября 2026 года покупатели смогут предъявлять требования по товарам с недостатками непосредственно через маркетплейс.

🏧 Наличные можно будет вносить на счет через банкоматы любого банка

С 1 октября 2026 года появилась возможность пополнять банковские счета наличными через банкоматы других банков с использованием СБП.

💊 В России вводят пошлину на ввоз БАДов из недружественных стран

Для отдельных биологически активных добавок, которые ввозят из недружественных стран, вводится импортная пошлина.

🛡️ Пострадавшие от БПЛА компании освободили от проверок до октября 2027 года

Компании, пострадавшие от атак беспилотников, получили освобождение от ряда проверок до октября 2027 года.

🎄 Новогодние каникулы-2027 продлятся 11 дней

На новогодних праздниках россияне будут отдыхать 11 дней подряд.

🧾 В Госдуму внесли большой пакет налоговых изменений на 2027 год

Депутаты рассмотрят масштабные поправки в Налоговый кодекс. Изменения затрагивают НДС, НДФЛ, страховые взносы, акцизы, штрафы и другие налоговые правила.

🏦 Минфин хочет передать банкам расчет и удержание НДФЛ с процентов по вкладам

Минфин предложил изменить механизм уплаты налога с процентных доходов по вкладам. Рассчитывать и удерживать НДФЛ смогут сами банки.

💸 Срок возврата денег за товары на маркетплейсах сократили до 10 дней

При предъявлении требования о возврате денег за товар средства должны будут вернуть покупателю не позднее чем через 10 дней.