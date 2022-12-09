Пряный ноябрь. Часть вторая. Все кроме продаж и маркетинга

Идем на декабрьский ежемесячный митап всей компании. Мы называем ее Клерк.Встреча. Для этих митапов есть даже специальный тег на «Клерке»: клерк.встречи, можете изучить нашу историю и эволюцию.

Сегодняшний митап шел три часа. Я с удовольствием делаю отчеты с этих мероприятий и даже сделал первую часть с выступлением отделов продаж. Ее можно посмотреть вот тут: Пряный ноябрь. Часть первая. Продажи.

Докладов стало настолько много, что меня не хватило на все мероприятие и после перерыва мне пришлось уйти в кабинет, считать на своем стареньком калькуляторе ноябрьскую выручку.

Чтобы ничего не пропустить мы договорились с руководителями отделов и департаментов, что свои презентации они выложат в своих блогах на «Клерке».

Я публикую ссылки на из презентации, как раз познакомлю со структурой компании.

Итак, поехали:

1

У нас в «Клерке» редакция, видео-продакшн и Центр обучения объединены в Департамент «Издательство». Возглавляет этот департамент издатель Марина Снеговская. Она работает в Москве. Вот ее отчет: Что «Клерк» ждет в декабре: отчет издателя (спойлер: одни радости).

Слайд из презентации Марины Снеговской

2

На Клерке целое созвездие блогов компаний. Одни готовят контент сами, другим помогает блоговая редакция. Руководит этим отделом Евгения Шестакова из Питера. Хотите узнать, как это работает? Посмотрите ее презентацию: Как на «Клерке» создается статья в коммерческом блоге: приподнимаем завесу

Слайд из презентации Евгении Шестаковой

3

В ноябре, по словам ИТ-директора Василия, разработка ушла в себя чтобы выдать несколько горячих новинок для наших любимых пользователей. Изменив, по моей просьбе, стиль язык изложения с технического на человеческий Василий подводит итоги месяца: IT-департамент «Клерка»: Как прошёл ноябрь 22

Фото Егор Акриев / Клерк

4

С сентября этого года мы сформировали собственный видеопродакшен. За три месяца, мы полностью переосмыслили все видеоформаты компании и произвели более сотни видео. В основное временя отдел создает видеоконтент для курсов и вебинаров «Центра обучения Клерка». Их можно найти в каталоге обучения. Оставшееся время – это Бухтуб и Бухстрим. Смотрите презентацию Влада: Клерк.ру в кино! Нет, но только пока что...

Фото Егор Акриев / Клерк

5

Случайно обнаружил в презентации руководителя отдела дизайна Михаил Незговорова есть 17 раз слово «я» и 4 раза «мне», а в конце презентации он предложил себя на должность дизайнерского президента. Вот такое оно поколение зумеров. Обязательно почитайте его презентацию, она полезная и остроумная и очень красивая: «Отчет-ник» за декабрь.

Фото Егора Акриева / Клерк

6

Руководитель Центра обучения Клерка, кандидат экономических наук, доцент по специальности "Бухгалтерский учет, статистика". Главный бухгалтер 6 уровня Елена Ярушкина не успела выложить свой отчет за ноябрь, но она активно ведет свой блог на «Клерке» и все новости можно почитать в реальном времени:

Обращаю внимание на ее совместный вебинар с Яндекс.Кью: Личный бренд бухгалтера.

Фото Егора Акриева / Клерк

7

Ну и конечно, доклад про наш ремонт в офисе. В ноябре мы потратили на него много сил. В отремонтированной части мы стали принимать гостей. Вот вам видеорепортаж от наших посетителей:

Фоторепортажи:

И приступили к ремонту третьей очереди. Вот новый дизайн-проект от дизайнера.

А сейчас там так:

Фото Бориса Мальцев / Клерк

Сегодня нашли круглое окно, спрятанное в стене. Оно странное но решил оставить. Потому что без света нельзя: