Пряный ноябрь. Часть вторая. Все кроме продаж и маркетинга

Идем на декабрьский ежемесячный митап всей компании. Мы называем ее Клерк.Встреча. Для этих митапов есть даже специальный тег на «Клерке»: клерк.встречи, можете изучить нашу историю и эволюцию.
Сегодняшний митап шел три часа. Я с удовольствием делаю отчеты с этих мероприятий и даже сделал первую часть с выступлением отделов продаж. Ее можно посмотреть вот тут: Пряный ноябрь. Часть первая. Продажи.
Докладов стало настолько много, что меня не хватило на все мероприятие и после перерыва мне пришлось уйти в кабинет, считать на своем стареньком калькуляторе ноябрьскую выручку.
Чтобы ничего не пропустить мы договорились с руководителями отделов и департаментов, что свои презентации они выложат в своих блогах на «Клерке».
Я публикую ссылки на из презентации, как раз познакомлю со структурой компании.
Итак, поехали:
1
У нас в «Клерке» редакция, видео-продакшн и Центр обучения объединены в Департамент «Издательство». Возглавляет этот департамент издатель Марина Снеговская. Она работает в Москве. Вот ее отчет: Что «Клерк» ждет в декабре: отчет издателя (спойлер: одни радости).
2
На Клерке целое созвездие блогов компаний. Одни готовят контент сами, другим помогает блоговая редакция. Руководит этим отделом Евгения Шестакова из Питера. Хотите узнать, как это работает? Посмотрите ее презентацию: Как на «Клерке» создается статья в коммерческом блоге: приподнимаем завесу
3
В ноябре, по словам ИТ-директора Василия, разработка ушла в себя чтобы выдать несколько горячих новинок для наших любимых пользователей. Изменив, по моей просьбе, стиль язык изложения с технического на человеческий Василий подводит итоги месяца: IT-департамент «Клерка»: Как прошёл ноябрь 22
4
С сентября этого года мы сформировали собственный видеопродакшен. За три месяца, мы полностью переосмыслили все видеоформаты компании и произвели более сотни видео. В основное временя отдел создает видеоконтент для курсов и вебинаров «Центра обучения Клерка». Их можно найти в каталоге обучения. Оставшееся время – это Бухтуб и Бухстрим. Смотрите презентацию Влада: Клерк.ру в кино! Нет, но только пока что...
5
Случайно обнаружил в презентации руководителя отдела дизайна Михаил Незговорова есть 17 раз слово «я» и 4 раза «мне», а в конце презентации он предложил себя на должность дизайнерского президента. Вот такое оно поколение зумеров. Обязательно почитайте его презентацию, она полезная и остроумная и очень красивая: «Отчет-ник» за декабрь.
6
Руководитель Центра обучения Клерка, кандидат экономических наук, доцент по специальности "Бухгалтерский учет, статистика". Главный бухгалтер 6 уровня Елена Ярушкина не успела выложить свой отчет за ноябрь, но она активно ведет свой блог на «Клерке» и все новости можно почитать в реальном времени:
Новое обучение для бухгалтеров по годовой отчетности 2022. Клерк.Аттестация
Ликвидация юридического лица для бухгалтера: новый курс про то, что вам надо знать и зачем
Обращаю внимание на ее совместный вебинар с Яндекс.Кью: Личный бренд бухгалтера.
7
Ну и конечно, доклад про наш ремонт в офисе. В ноябре мы потратили на него много сил. В отремонтированной части мы стали принимать гостей. Вот вам видеорепортаж от наших посетителей:
Фоторепортажи:
«Здесь на ты». Прокаченный офис «Клерка» и новый аудиоподкаст про его команду
И приступили к ремонту третьей очереди. Вот новый дизайн-проект от дизайнера.
А сейчас там так:
Сегодня нашли круглое окно, спрятанное в стене. Оно странное но решил оставить. Потому что без света нельзя: