О чем говорят бухгалтеры. Нет, не про повышение налогов с 2026 года

Коллеги, а вы оказывается самые неожиданные темы обсуждаете, активнее реформы НК на будущий год.

Как главред я, конечно, мониторю самые обсуждаемые новости. Открыла список таких за неделю и удивилась.

Хотите узнать, что в топе?

Новогодние каникулы и майские праздники 2026

В комментах к новости сошлись в неравной схватке те, кто за длинные каникулы и те, кто считает, что лучше уж поработать.

Пишут, что что отдохнуть можно 31 декабря, 1-2 января и 7 января на Рождество. И этого достаточно. Кроме того, мало какой бухгалтер отдыхает на новогодних каникулах. Тут я бы возможно поспорила. Те коллеги, с которыми я плотно общаюсь и которых знаю, отдыхают в НГ, зато в течение года у них почти нет отпуска, именно поэтому для них эти каникулы так ценны.

А как вы считаете?

У нас, между прочим, производственный календарь на 2026 год можно скачать, на пятидневку и шестидневку. А еще каждый год нас спрашивают, как учитывать подарки — мы в этом году выпустили подробный гайд, там еще и про украшение офиса есть.

Братья наши меньшие

На втором месте по обсуждаемости новость об ограничении количества животных в квартире.

Вопрос очень больной и количество комментариев ожидаемо большое. Мне очень понравилось, как сравнили площадь, положенную на человека и на животное))

По этому закону я еще могу завести кошку и может хомяка))) потому как площади остается на полторы животинки) Хотя вот мне кажется, что это не собака сейчас у меня живет, а я у собаки)

Безработные и ОМС

А вот и рабочие темы подъехали. Как всегда с заботой о нас предлагают безработным платить за ОМС.

Интересно, что в комментариях много пишут про то, что работающие, например, ОМС могут не использовать годами, не обращаться в поликлинику. Почему бы не уравновесить логику — не давать им кешбек?

Лунтик

Нет, не мультик обсуждают, а выпуск монет серии «Российская (советская) мультипликация». Предлагают другие варианты — Машу из «Маши и медведя», смешариков. Кому-то идея вообще не зашла.

У меня вот лежат дома монеты разные старые, случайно найденные, подаренные. Ценности не представляют, зато навевают приятные воспоминания))

Есть тут коллекционеры? Что собираете?

Задело за живое

Сегодня вышла новость, которую бухгалтеры точно не могли обойти стороной — выбор калькулятора для работы. Оказалось, тема очень животрепещущая. Старенькие, любимые помощники выходят из строя, в новички бухгалтерам не нравятся. Заходите почитать — что выбирают профи.

Многие вспоминают CITIZEN-888. Судя по всему это легенда среди калькуляторов))

