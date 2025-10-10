📢Что почитать в Трибуне? Топ-5 самых бодрых текстов недели

Ух, ну и неделька! То самозанятых отменят, то не отменят. Ничего не понятно, но очень интересно. А вот и пятничный обзор самых-самых интересных постов от экспертов, которые залетели на этой неделе. Пишите в «Трибуну», попадайте в топ и становитесь популярным!

Всем привет! Вот вам небольшой статистический отчет за рабочую неделю. С 6 октября по 12 октября в Трибуне опубликовали 123 постов и написали 389 комментариев. К понедельнику эти цифры вырастут. При составлении рейтинга редакция руководствовалась количеством открытий статей и отобрала самые популярные посты «Трибуны» за эту рабочую неделю.

3. Скандальная инициатива: запрет возвратов на маркетплейсы — лечение симптомов вместо болезни Автор: Александр Кирпиков Открытий: 6 тыс. О чем текст: автор написал про инициативу Минэкономразвития, которая изменит правила возврата товаров на МП. Власти намерены положить конец практике возврата покупателями товаров, купленных на маркетплейсах, после их использования.

4. Что делать если доход превысил 60 млн рублей и вам нужно переходить на НДС? Автор: Полина Гавричкина Открытий: 4,1 тыс. О чем текст: чтобы не «влипнуть» в неприятную ситуацию с налоговой автор разобрала: как заранее подготовиться к переходу на НДС, что изменится в учете, что добавится к текущему алгоритму расчета.

5. ⚡ ЮГК — жизнь после ареста и национализации. Почему государству надоело играть с компанией? Будет ли интересна после продажи в руки УГМК? Автор: Семен Суцкевер Открытий: 1.2 тыс О чем текст: на смену Струкову пришло государство, теперь приходит Махмудов, выбивая очередную скидку. Почему этот торг может дорого обойтись миноритариям — и стоит ли лезть в акции перед сделкой, — читайте в обзоре.

Может ли ваш бизнес работать на АУСН — чек-лист от «Клерка»

После того, как стало известно о снижении порога для освобождения от уплаты НДС, предприниматели на УСН начали искать варианты, как не платить этот налог. Единственный рабочий способ — перейти на АУСН.

С 1 января 2026 года ставка НДС вырастет до 22%, а на УСН большему количеству компаний и ИП придется платить НДС, так как действующий сейчас лимит снизят с 60 до 10 млн рублей. Изменения, которые будут в 2026 году, пока не касаются АУСН. Чтобы перейти на АУСН, нужно проверить, соответствует ли бизнес требованиям для этого спецрежима. Скачать чек-лист.

Если отметили галочками все критерии, значит вы можете применять АУСН. Бизнес на ОСНО может перейти на АУСН со следующего года, а на УСН или НПД — с любого месяца.