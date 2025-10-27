👓 Параметры налоговой реформы 2026, НДС на УСН, изменения с ноября, что будет с НПД и самозанятыми: топ-10 новостей у бухгалтеров на «Клерке» (20-26.10.2025)
Комитет Госдумы по налогам опасается, что бизнес не успеет подготовиться и адаптироваться к новым правилам 2026
Как применять НДС на УСН, если в договоре есть условие «без НДС»
Депутат Афонин призвал сохранить порог не ниже 30 млн рублей для УСН без НДС
Роскомнадзор разъяснил про адрес электронной почты — это персданные или нет
С 1 ноября 2025 — новый порядок направления обращений в налоговые органы
Законопроект о налоговых изменениях 2026 приняли в первом чтении
Для налога на имущество день открытия наследства — это не когда пришли к нотариусу
Минфин и Правительство учтут замечания депутатов по налоговой реформе 2026
💣 Использование труда ИП и самозанятых собираются ограничить
Как видно, нашу аудиторию интересуют параметры грядущей налоговой реформы с 2026 года, изменения с ноября 2025, условия НДС на упрощенке и что будет с самозанятыми.
