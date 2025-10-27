ЦОК КПП УСН 29.08 Мобильная
Обзоры новостей

👓 Параметры налоговой реформы 2026, НДС на УСН, изменения с ноября, что будет с НПД и самозанятыми: топ-10 новостей у бухгалтеров на «Клерке» (20-26.10.2025)

Представляю объективный рейтинг самых просматриваемых новостей на «Клерке» с 20 по 26 октября 2025 года.

  1. Комитет Госдумы по налогам опасается, что бизнес не успеет подготовиться и адаптироваться к новым правилам 2026

  2. Как применять НДС на УСН, если в договоре есть условие «без НДС»

  3. Депутат Афонин призвал сохранить порог не ниже 30 млн рублей для УСН без НДС

  4. Роскомнадзор разъяснил про адрес электронной почты — это персданные или нет

  5. С 1 ноября 2025 — новый порядок направления обращений в налоговые органы

  6. Законопроект о налоговых изменениях 2026 приняли в первом чтении

  7. 👓 Какие изменения с ноября 2025 года для бухгалтера: обзор

  8. Для налога на имущество день открытия наследства — это не когда пришли к нотариусу

  9. Минфин и Правительство учтут замечания депутатов по налоговой реформе 2026

  10. 💣 Использование труда ИП и самозанятых собираются ограничить

Как видно, нашу аудиторию интересуют параметры грядущей налоговой реформы с 2026 года, изменения с ноября 2025, условия НДС на упрощенке и что будет с самозанятыми.

