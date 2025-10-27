Подписаться 👓 Параметры налоговой реформы 2026, НДС на УСН, изменения с ноября, что будет с НПД и самозанятыми: топ-10 новостей у бухгалтеров на «Клерке» (20-26.10.2025) Представляю объективный рейтинг самых просматриваемых новостей на «Клерке» с 20 по 26 октября 2025 года. 316 просмотров 55 открытий Комментировать