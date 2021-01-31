Может ли директор сам себе платить премии?

Ответ на этот вопрос, казалось бы, лежит на поверхности: директор может всё!

А вот и нет, директор не вправе самолично принять решение о премировании себя любимого. Почему? Да потому что директор такой же наёмный работник организации, как и все остальные. Просто в силу занимаемой должности он выполняет функции единоличного исполнительного органа и наделён практически неограниченными полномочиями для ведения финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Его касается всё: от разработки стратегии успешного развития до покупки канцтоваров и организации корпоративов.

Да, именно директор контролирует как саму систему оплаты труда в организации, так и своевременность выплат работникам. Но если организация не является бюджетной, то условия оплаты труда её руководителя, в соответствии со ст. 145 ТК РФ определяются сторонами трудового договора. Таким образом, с точки зрения трудового законодательства, директор — это обычный наёмный работник, а решение о начислении премии должен принимать именно наниматель (ст. 135 ТК РФ и 191 ТК РФ). Нанимателями для директора компании являются учредители, участники общества или акционеры. (14-ФЗ от 08.02.1998, 208-ФЗ от 26.12.1995).

Но это вовсе не означает, что руководителя компании нельзя премировать. Ему могут выплачиваться и разовые премии, и премии за достижение определённых результатов, установленные на предприятии.

Понятно, что для начисления премии руководителю компании недостаточно просто издать приказ о премировании. На каждую премиальную выплату необходим распорядительный документ, в котором бы содержалось волеизъявление нанимателя премировать руководителя. К числу таких документов можно отнести:

протокол общего собрания участников общества (акционеров) — в основном, он является распорядительным документом для начисления премии руководителю в обществах с ограниченной ответственностью;

решение совета директоров или наблюдательного совета — этот распорядительный документ оформляют Акционерные общества;

решение единственного участника общества или акционера, владеющего всеми голосующими акциями.

Если же единственный учредитель возглавляет компанию, он имеет право принять решение о своём премировании единолично. В этом случае премия директору будет назначена на основании решения единственного учредителя, т.е. нанимателя. А значит процедура премирования будет соблюдена.

Директору могут начисляться не только разовые премии, но для этого они должны быть предусмотрены его трудовым договором, другими локальными нормативными актами организации, например, «Положением о премировании» или коллективным договором. Если возможность премирования директора определяется трудовым договором, то помимо размера оклада в нём должны быть указаны возможность премирования и показатели для премирования.

Чтобы у директора компании была возможность получать премии, установленные системой оплаты труда на предприятии, нанимателю в лице учредителей (участников или акционеров) необходимо утвердить условия, необходимые для его премирования, а именно:

показатели, за выполнение которых руководителю будет положена премия;

виды, размер и источники премирования;

порядок принятия решения и документального оформления премий директору.

А значит и приказ о начислении премии директору компании подписывается нанимателем в лице учредителей, а не им самим. Если, конечно, директор компании является единственным учредителем, то он сам может подписать такой приказ.

Порядок премирования руководителя организации не зависит от штата сотрудников. Даже если директор компании будет единственным штатным сотрудником, премии ему будут начисляться на основании распорядительных документов нанимателя, а размер премии будет зависеть от полученных показателей.

Несоблюдение процедуры премирования руководителя может быть чревато и для организации, и для самого директора.

Во-первых, в соответствии со ст. 255 НК РФ по решению налоговых органов такие премии могут быть исключены из расходов организации для уменьшения налогооблагаемой прибыли.

Во-вторых, суммы премий, самовольно начисленных и полученных директором, могут быть расценены как убытки, причинённые организации недобросовестными действиями её руководителя и взысканы с директора по решению учредителей или акционеров или же в судебном порядке (постановления АС Северо-Кавказского округа от 20.08.2019 N Ф08-7089/19, АС Уральского округа от 19.11.2019 N Ф09-7169/19, АС Волго-Вятского округа от 18.01.2019 N Ф01-6189/18, АС Западно-Сибирского округа от 17.12.2018 N Ф04-5100/18, АС Поволжского округа от 24.10.2018 N Ф06-38498/18).

В-третьих, директора, допустившего самовольное начисление премий, наниматель может уволить в связи с утратой доверия, приняв соответствующее решение.

Чаще всего судами суммы премий, начисленных руководителями организаций самовольно, признаются ущербом, подлежащим взысканию с руководителя.

Но есть и другие примеры. Так, в Определение Верховного Суда РФ от 30.10.2020 г. N 305-ЭС20-16181 по иску общества с ограниченной ответственностью к своему бывшему генеральному директору судья отказал во взыскании суммы убытков на сумму более 4 миллионов рублей. Обоснованием послужило то, что начисление генеральным директором общества премий не имело дальнейших негативных последствий. К тому же, директор обладал всеми необходимыми полномочиями для самостоятельного принятия решений относительно деятельности общества, в том числе и на определение размера премий работникам. Нанимателю им регулярно представлялись отчёты, которые содержали сведения о расходах на выплату заработной платы, в числе которых были и премии. Но наниматель не предпринял никаких попыток ограничить полномочия директора.

В заключении хочу сказать, что директор является единоличным исполнительным органом в компании, назначается он на должность решением общего собрания участников общества (учредителей, акционеров). С ним заключается трудовое соглашение, подписанное председателем собрания, на котором директор и был выбран. А значит все вопросы по поводу премирования директора решать может только наниматель в лице учредителей компании.

Екатерина Сорокина — эксперт по заработной плате проекта «Зарплата 360°»

Консультирует по вопросам правильности расчёта заработной платы более 3 лет. Доступно рассказывает сложные вещи на простом языке.

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