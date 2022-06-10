Новая форма налоговиков, дворцы ПФР и ФСБУ по инвентаризации. Самое важное за неделю

Собрали все самое важное и интересное для бухгалтера и предпринимателя за неделю.

Итак!

Темы недели

Важные бухгалтерские новости этой недели:

С 1 июня повысили прожиточный минимум и МРОТ

В результате выросли больничные и декретные выплаты, пособия для детей и беременных, пенсии.

Налоговикам сшили новую форму

Теперь инспекторы будут принимать налогоплательщиков в оранжевом. В гардероб мужчин добавили белые и оранжевые футболки поло. У белого поло воротник должен быть оранжевый, а у оранжевого белый. Женщинам добавили оранжевые блузки и рубашки поло.

К сожалению, ФНС не приложила к приказу о новой форме никаких иллюстраций. А было бы любопытно посмотреть на оранжевых налоговиков.

Бухгалтеры будут по-новому проводить инвентаризацию

Минфин опубликовал проект нового ФСБУ. В частности, в стандарте прописали случаи, когда необходимо проводить инвентаризацию. Запретили определять фактическое наличие активов со слов материально ответственных лиц. Установили, как зачесть излишки и недостачи при пересортице.

Для страховых взносов малый бизнес должен применять старый МРОТ

Несмотря на то, что МРОТ повысили с 1 июня, для расчета страховых взносов в малом и среднем бизнесе бухгалтеры по-прежнему должны применять прежний МРОТ. Такие разъяснения дали в ФНС.

Это выгодно бизнесу — сумма страховых взносов пока не вырастет.

Налоговики еще месяц не будут блокировать счета

«Клерк» первым в России рассказал, что до 1 июля налоговики продлили мораторий на решения о приостановке операций по счетам налогоплательщиков.

После 1 июля блокировать счета не будут, пока не пройдет 2 недели с момента как направили в банк инкассовое поручение на списание налогов.

А чтобы счет не заблокировали никогда, Тинькофф Бизнес открыл всем доступ к собственному сервису проверки контрагентов. Сервис собирает актуальную информацию из множества официальных источников. С его помощью можно проверить надежность и репутацию потенциального партнера, поставщика или покупателя. Раньше такая проверка была доступна только клиентам Тинькофф Бизнеса в личном кабинете или мобильном приложении. Теперь сервис доступен всем желающим на сайте Тинькофф, воспользоваться им можно бесплатно и без авторизации.

Дворцы ПФР переделают в больницы

Так как ПФР и ФСС объединяют, какие-то здания окажутся лишними. Их собираются переоборудовать под больницы и бюро медико-социальной экспертизы.

Но пользователи «Клерка» в комментариях сомневаются, что в офисном здании получится открыть больницу.

ЕС заблокирует оплату за газ в рублях — отключит Газпромбанк от SWIFT

Седьмой европейский пакет ограничительных мер направлен против поставок газа из России. А через Газпромбанк проходит вся российская схема оплаты газа в рублях. Авторы санкций рассчитывают, что если отключить банк от SWIFT, Россия сама прекратит поставки газа.

Безработный работает по совместительству. Роструд разъяснил, что такое возможно

Работник вправе работать по совместительству при отсутствии основной работы.

Если человека приняли на работу совместителем, он так и будет считаться совместителем, даже если выяснится, что никакой основной работы у него нет.

Бухгалтеры остались без электронных подписей и обсуждают, как теперь сдавать отчетность

Непонятно, как подписывать отчеты, если у тебя на обслуживании несколько организаций и ИП, а электронные подписи им теперь выдает ФНС по одной в руки. Такой вопрос задал наш читатель в разделе Клерк.Консультации.

В ответ советуют сдавать отчетность при помощи машиночитаемой доверенности.

Зарплатой, начисленной до развода, но полученной после, придется делиться с бывшим

Если женщина уже после развода с супругом через суд получила от работодателя долг по зарплате, половину этой суммы придется отдать бывшему мужу. Так решил Верховный суд. Зарплата — совместно нажитое в браке имущество.

Немножко рекламы

Друзья, «Клерк» — это не только новости, но и полезный образовательный контент. Центр обучения Клерка — это почти 50 онлайн-курсов.

Как вы поняли, законодатели нам скучать не дают. 2022 год бьет все рекорды по количеству изменений. А ведь бухгалтер должен постоянно отслеживать их. Именно поэтому у Клерка вышел новый курс повышения квалификации «Актуальные изменения в работе бухгалтера — 2022». Для курса мы подобрали все изменения в налогах, учете, проверках, кадрах, охране труда и налоговой оптимизации. То, без чего сейчас нельзя работать. Курс поможет вам разобраться во всех новшествах, не допускать ошибок и подготовиться к сдаче отчетности и проверкам.

Статьи недели

А вот пять новых статей для бухгалтера, которые будут полезны в работе:

Обычно бухучёт продаж на маркетплейсах ведут либо самостоятельно, либо с помощью штатного бухгалтера. Для тех, кому выгоден первый вариант подготовили обзор онлайн-сервисов.

В статье — что такое амортизация имущества, как ее рассчитать, как списать стоимость в расходы на примере грузовых автомобилей. Также автор подробно рассказывает о последних изменениях порядка амортизации в бухучете.

С июля 2021 года изменился порядок работы с электронными подписями. Изменения влияют на всех, кто сдает отчетность через интернет. В статье — как получить и продлить электронную подпись.

Стащить деньги из кассы фирмы, в которой работаешь — банально и опасно. Такие мошенники сейчас редкость. А вот похитить деньги так, чтобы руководство не только ничего не заметило, но и думало, что ты принес компании пользу — это высший пилотаж. В статье — как найти управу на подобных «умельцев».

В статье разобрали пример, когда работник, который трудится дистанционно в российской организации, решил переехать за границу. И собирается работать оттуда удаленно. Читатели узнают, как оформить такого удаленщика, как быть с НДФЛ и взносами.