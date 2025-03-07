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ТОП-11 статей в блогах за неделю: какие статьи вызвали максимальный интерес читателей «Клерка» и продолжают собирать просмотры!

Первая неделя после публикации статьи — самая важная? Если текст не попал в топ сразу, то о нем можно забыть? Отвечаем на эти вопросы и рассказываем про «эффект отложенного интереса».

Что влияет на просмотры и когда ждать результат

Один из самых распространенных мифов, с которыми мы сталкиваемся в своей работе — статьи набирают максимум просмотров сразу после публикации. И если в первую неделю набрать тысячи просмотров материалу не удалось, надеяться уже не на что: тема неинтересна читателям, контент оказался некачественным и так далее. В действительности это совершенно не так.

Безусловно, на количество просмотров влияет множество факторов. Это и качество самого контента, и заголовок, и наличие статей на аналогичную тему у конкурентов, и используемые инструменты продвижения. 

Ключевой факторактуальность: читателей привлекают статьи на темы, которые волнуют их именно в этом момент и которые способны помочь в решении важной на сегодня задачи. И если ваша статья не залетела в топ сразу, возможно, ее время еще не пришло.

Здесь часто срабатывает так называемый «эффект отложенного интереса» — ситуация, когда статья начинает набирать популярность и значительное количество просмотров спустя некоторое время после публикации. Например, если вы опубликовали материал на тему, которая будет интересна через месяц, когда придет время сдавать отчетность. 

Еще один вариант — evergreen-контентли «вечнозеленый контент»). Хорошим статьям на темы, которые не потеряют своей актуальности и через несколько месяцев (а может, и через несколько лет) свойственен накопительный эффект. Если вы разместили в своем блоге статью, информация из которой не устареет через пару месяцев, а сам контент будет полезен для вашей аудитории, можно рассчитывать на стабильный рост количества просмотров. 

Результаты первой недели далеко не всегда являются показателем успеха. Наш опыт показывает: рост количества просмотров статьи в блогах на «Клерке» часто происходит и через месяц, и даже через несколько месяцев после публикации. Собрали для вас тексты, которые по итогам недели собрали тысячи просмотров, хотя и были опубликованы гораздо ранее.

1. «Пример расчета 6-НДФЛ за 2024 год: что учесть при заполнении» (8 655 просмотров за неделю)

Статья в блоге компании «Мое дело» была размещена в конце января, при этом срок сдачи 6-НДФЛ за 2024 год — 25 февраля 2025 года. Поэтому рост количества просмотров ожидаемо пришелся именно на конец февраля: аудитория «Клерка» активно интересовалась, как заполнить и сдать годовую форму. 

Всего у статьи 44 тыс. открытий.

2. «Госпрограммы поддержки малого бизнеса 2024–2025» (7 214 просмотров за неделю)

Статью о мерах поддержки бизнеса компания «Сберрешения» опубликовала в своем блоге еще во второй половине декабря прошлого года. И все время с момента публикации мы можем наблюдать, как растут просмотры материала: это идеальный пример контента, который будет актуален на протяжении года. 

Всего у статьи 62 тыс. открытий.

3. «Как заполнить и сдать 6-НДФЛ за 2024 год: ситуации из практики, пример заполнения» (6 189 просмотров за неделю)

Еще один материал, посвященный 6-НДФЛ, но на этот раз в блоге компании «Такском». Статья, которая должна ответить на самые распространенные вопросы бухгалтеров по заполнению и сдаче 6-НДФЛ за 2024 год, была опубликована в конце января. Но поскольку сдается годовой расчет не позже 25 февраля, интерес читателей к этому материалу возрос только во второй половине февраля. 

Всего у статьи 21 тыс. открытий.

4. «Страховые взносы ИП в 2025 году: сколько и когда платить» (5 410 просмотров за неделю)

«Ак Барс Банк» выбрал для публикации в своем блоге долгоиграющую тему — страховые взносы ИП. Индивидуальные предприниматели обязаны внести взносы до 28 декабря, а значит искать информацию по их размеру и нюансам уплаты будут искать на протяжении всего года. 

Всего у статьи 33 тыс. открытий.

5. «НДС на УСН с 2025 года: полное руководство для бизнеса» (5 105 просмотров за неделю)

Компания «Такском» опубликовала статью в блоге своей компании еще в ноябре прошлого года в преддверии появления у бизнеса новой обязанности по исчислению и уплате НДС. Но поскольку вопросов по этому нововведению по-прежнему много, материал не теряет своей актуальности уже на протяжении нескольких месяцев. 

Всего у статьи 125 тыс. открытий.

6. «Как правильно заполнить декларацию по УСН за 2024 год: новая форма, пример заполнения» (4 228 просмотров за неделю)

В блоге компании «Такском» можно найти рекомендации по правильному заполнению формы и пример заполненной декларации. И так как сдать декларацию по УСН компании обязаны не позже 25 марта 2025 года, а ИП — не позже 25 апреля 2025 года, актуальным этот материал становится только сейчас. 

Всего у статьи 20 тыс. открытий.

7. «Справка о доходах и суммах НДФЛ (бывшая 2-НДФЛ) за 2024 год: как заполнить» (4 224 просмотров за неделю)

Материал, посвященный подаче справки НДФЛ за 2024 год, был опубликован в блоге компании «Мое дело» в начале февраля, а сдать эту форму работодатели и другие налоговые агенты в составе 6-НДФЛ должны были до 25 февраля. Этим и объясняется рост количества просмотров материала на прошлой неделе: в статье компания «Мое дело» поделилась правилами и нюансами заполнения справки. 

Всего у статьи 15 тыс. открытий.

8. «Как рассчитать стандартный налоговый вычет на детей в 2025 году» (3 675 просмотров за неделю)

Очередная статья из прошлого года — материал в блоге компании Scloud. И очередной пример evergreen-контента: тема привлекает внимание читателей уже несколько месяцев. Причем можно ожидать, что просмотры этой публикации будут расти и дальше. 

Всего у статьи 44 тыс. открытий.

9. «Как ИП на УСН уменьшить налог на страховые взносы в 2024 году» (3 293 просмотров за неделю)

Статья в блоге компании «Мое дело» опубликована еще в мае 2024 года, но интерес читателей к ней по-прежнему сохраняется. Именно так работает качественный контент на волнующую аудиторию тему: по сути, этот текст превратился в долгосрочную рекламную кампанию. 

Всего у статьи 96 тыс. открытий.

10. «Как начать бизнес с нуля без денег» (2 910 просмотров за неделю)

Компания «Астрал» разместила в своем блоге материал на тему, которая, без преувеличения, никогда не потеряет своей актуальности. Советы для тех, кто хочет запустить бизнес, не имея начального капитала, привлекают и трафик из поисковых систем, и аудиторию «Клерка». Как результат — опубликованная еще в январе прошлого года статья продолжает собирать просмотры. 

Всего у статьи 72 тыс. открытий.

11. «Увольнение по соглашению сторон в 2024 году: плюсы и минусы» (2 835 просмотров за неделю)

Возможности evergreen-контента использовала и компания «ПЭБ», опубликовав в своем блоге материал, посвященный увольнению по соглашению сторон. И хотя в заголовке мы видим 2024 год (статья была размещена еще в январе прошлого года), текст остается востребованным. 

Всего у статьи 173 тыс. открытий.

Хотите, чтобы ваш блог также собирал тысячи просмотров и стабильно приносил целевые лиды? Просто напишите нам для начала работы по продвижению вашего бизнеса.

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