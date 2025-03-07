ТОП-11 статей в блогах за неделю: какие статьи вызвали максимальный интерес читателей «Клерка» и продолжают собирать просмотры!

Один из самых распространенных мифов, с которыми мы сталкиваемся в своей работе — статьи набирают максимум просмотров сразу после публикации. И если в первую неделю набрать тысячи просмотров материалу не удалось, надеяться уже не на что: тема неинтересна читателям, контент оказался некачественным и так далее. В действительности это совершенно не так.

Безусловно, на количество просмотров влияет множество факторов. Это и качество самого контента, и заголовок, и наличие статей на аналогичную тему у конкурентов, и используемые инструменты продвижения.

Ключевой фактор — актуальность: читателей привлекают статьи на темы, которые волнуют их именно в этом момент и которые способны помочь в решении важной на сегодня задачи. И если ваша статья не залетела в топ сразу, возможно, ее время еще не пришло.

Здесь часто срабатывает так называемый «эффект отложенного интереса» — ситуация, когда статья начинает набирать популярность и значительное количество просмотров спустя некоторое время после публикации. Например, если вы опубликовали материал на тему, которая будет интересна через месяц, когда придет время сдавать отчетность.

Еще один вариант — evergreen-контент (или «вечнозеленый контент»). Хорошим статьям на темы, которые не потеряют своей актуальности и через несколько месяцев (а может, и через несколько лет) свойственен накопительный эффект. Если вы разместили в своем блоге статью, информация из которой не устареет через пару месяцев, а сам контент будет полезен для вашей аудитории, можно рассчитывать на стабильный рост количества просмотров.

Результаты первой недели далеко не всегда являются показателем успеха. Наш опыт показывает: рост количества просмотров статьи в блогах на «Клерке» часто происходит и через месяц, и даже через несколько месяцев после публикации. Собрали для вас тексты, которые по итогам недели собрали тысячи просмотров, хотя и были опубликованы гораздо ранее.