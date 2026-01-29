Медийная реклама — маркетинговый инструмент, который использует визуальные и интерактивные элементы для привлечения внимания аудитории и передачи рекламного сообщения. Медийка направлена на широкую аудиторию, она создает спрос на продукт и является верхней частью воронки продаж.

На «Клерке» мы запускаем несколько форматов медийной рекламы, в том числе попап, промобар, баннер-перетяжка. Возможно таргетирование баннера по рубрикам, гео, устройству.