Самое главное:
«Клерк» — признанный эксперт в сфере бухгалтерии и бизнеса. В рейтинге «Медиалогия» площадка входит в ТОП–20 самых цитируемых сайтов в области финансов.
Аудитория «Клерка» — бухгалтеры (61%), юристы и аудиторы (16%), финансовые директора (9%), собственники бизнеса (9%).
Мы предлагаем уникальные возможности для продвижения вашего бизнеса. У «Клерка» заинтересованная лояльная аудитория, которая нам доверяет, а благодаря авторской автоматизированной технологии мы можем гарантировать результат.
Работаем с различными форматами: создаем и размещаем текстовый и визуальный контент, запускаем спецпроекты, разрабатываем игры, занимаемся продвижением клиентов в социальных сетях и не только.
Интересы аудитории «Клерка»
Пользователи «Клерка» — это те, кто действительно принимает решения и управляет бюджетами. Прямой выход на них помогает легко обойти все барьеры.
Какую рекламу можно запустить на «Клерке»
Контент-маркетинг, медийка, спецпроекты, рассылки, игровые механики, соцсети: мы используем самые эффективные инструменты. Они идеально подходят для различного бизнеса, включая компании, продающие сложные продукты, бизнес с длинной воронкой продаж и тех, кто стремится построить долгосрочные отношения с клиентами.
Медийная реклама — маркетинговый инструмент, который использует визуальные и интерактивные элементы для привлечения внимания аудитории и передачи рекламного сообщения. Медийка направлена на широкую аудиторию, она создает спрос на продукт и является верхней частью воронки продаж.
На «Клерке» мы запускаем несколько форматов медийной рекламы, в том числе попап, промобар, баннер-перетяжка. Возможно таргетирование баннера по рубрикам, гео, устройству.
На «Клерке» есть несколько популярных рассылок, в которых вы можете разместить информацию о своем бизнесе и его продуктах — «Утренний бухгалтер», «Ночной бухгалтер» и «Чемодан вебинаров». Также возможна сегментированная рассылка: посмотреть актуальные сегменты можно здесь.
Суммарное количество подписчиков в наших соцсетях превышает 130 тысяч пользователей. Популярные каналы и сообщества «Клерка»:
Телеграм-канал Бухучет и налоги.
Телеграм-канал Красный уголок бухгалтера (КУБ).
Телеграм-канал Бухджоб — вакансии для бухгалтеров.
Телеграм-канал БУХмолния.
Телеграм-канал Ночной бухгалтер.
Доступно только пакетное размещение.
Виджет на боковой панели сайта — это виджет с кликабельными ссылками сразу на несколько предложений рекламодателя.
Размещение виджета на «Клерке» закрывает сразу несколько задач, связанных с расширением аудитории и увеличением продаж: привлечение внимания, повышение конверсии, увеличение трафика на сайт и повышение узнаваемости бренда. А еще виджет помогает проинформировать о продуктах и услугах, акциях и других предложениях.
«Клерк» внедряет игровые механики для продвижения продуктов и специальных предложений — как своих собственных, так и рекламодателей. Наши возможности:
Разработка и продвижение игры по вашей отрасли.
Интеграция в готовую игру.
Создание и продвижение теста.
Партнерский розыгрыш призов за прохождение опроса или теста
Контент-маркетинг — продвижение бизнеса через публикацию полезного контента — повышает узнаваемость бренда, демонстрирует экспертность и формирует доверие, генерирует лиды, увеличивает продажи и повышает лояльность.
С какими текстовыми форматами работает наша редакция:
Экспертные статьи.
Обзоры.
Интервью.
Продуктовые статьи.
Пресс-релиз.
PR-статьи.
Также наша редакция занимается созданием лид-магнитов и квизов.
Блог поможет рассказать о бренде и его продуктах, продемонстрировать экспертность команды, привлечь новых клиентов и удержать существующих, а также увеличить продажи.
При запуске блога на «Клерке» о вашем бизнесе узнают миллионы наших читателей. У нас заинтересованная аудитория и множество тематических ниш.
Спецпроекты — это маркетинговая активность, которая выходит за рамки стандартных форматов. За счет необычной подачи спецпроектам удается привлечь максимум внимания и повысить вовлеченность аудитории. «Клерк» реализует спецпроекты в различных форматах:
Интеграция в курсы «Клерка».
Интеграция оффера клиента в сервис «Консультации».
Промоблок над основным контентом сайта.
Кнопка в хэдере.
Брендирование раздела.
Также «Клерк» готов реализовывать нестандартные проекты — с разработкой лендинга и внедрением новых механик. Подача материала и наполнение не ограничиваются строгими рамками.
Ищете новые каналы для продвижения вашей компании?
Привлекайте клиентов на платформе «Клерка» с аудиторией 10 млн пользователей
Часто задаваемые вопросы
Хотим запустить блог, но не знаем, с чего начать. Подойдет ли нам ваше предложение?
На «Клерке» вы можете запустить блог с нуля. Если у вас нет опыта работы с контентом (или он небольшой), подойдут тарифы «Про Макс» или «Ультра». На каждом этапе вас будут поддерживать профессиональная редакция и команда маркетингового сопровождения.
Компания специализируются на B2B-продажах. Эффективно ли в этом случае продвижение через соцсети?
Да. При этом у продвижения бизнеса, работающего в B2B-сегменте, есть свои особенности. Акцент следует делать не на эмоциях, а на экспертности и решении проблем клиентов.
Еще один важный момент — правильный выбор площадок для продвижения. Когда вы рассказываете о своих продуктах в собственных каналах, аудитория воспринимает это как рекламу. Аналогичная информация, но размещенная в стороннем канале, воспринимается уже как рекомендация.
Сколько предложений можно разместить на одном виджете на боковой панели сайта?
Максимально на виджете можно разместить до 15 предложений. Также виджет подойдет для размещения одного предложения.
Можно ли запустить спецпроект для продвижения небольшой компании?
Спецпроекты нередко ассоциируются с крупным бизнесом, но в действительности это универсальное решение. Запустить спецпроект может бизнес любого масштаба, включая малый: благодаря разнообразию форматов, найти подходящее решение под свои цели и бюджет способны даже небольшие компании.
После завершения сотрудничества с «Клерком» статьи в блоге будут удалены?
Мы не удаляем опубликованные статьи и не снимаем в них ссылки. По сути, они представляют собой «рекламную кампанию» на постоянной основе и продолжают собирать просмотры на протяжении всего времени, пока статью можно найти в сети.
Начать дискуссию