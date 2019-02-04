Клерк.Ру
Тео-блогия от компании ZUBR Technologies

Новости недели от Тео

Как известно, аппетит приходит во время еды. И даже если вам не грозит информационный голод, то после ознакомления с нашим еженедельным дайджестом вам наверняка захочется узнать подробности происходящего. Сегодняшнее меню наполнено новыми вариациями блюд по уже известным рецептам платежек, бухотчетности, отпусков и уведомлений об освобождении от НДС. Мы предлагаем также легкие десерты из льгот по налогам для пенсионеров и предпенсионеров и горячие пирожки из законотворческих инициатив по теме заработка граждан на их же персональных данных. А для перекусов на ходу отличным вариантом будет хот-дог из новой системы быстрых платежей.

Понемногу о разном… 

Мессенджер «Сбербанк Онлайн» внесли в реестр организаторов распространения информации. Подробную информацию читайте здесь https://www.klerk.ru/buh/news/481829/ 

В платежки добавят новый код. Подробности здесь https://www.klerk.ru/buh/news/481810/ 

В бухотчетность внесут изменения. Подробности здесь https://www.klerk.ru/buh/news/481700/ 

УУПППССС 

В России планируют ввести платную регистрацию мобильных устройств. Подробности читайте здесь https://www.klerk.ru/buh/news/481715/ 

Деление отпуска на части предлагают запретить. Подробности здесь https://www.klerk.ru/buh/news/481652/ 

Отпуск в выходные теперь запрещен! Подробности читайте здесь https://www.klerk.ru/buh/news/481655/ 

Спрашивали – отвечаем… 

О том, куда платить НДФЛ за дистанционного сотрудника можно прочитать здесь https://www.klerk.ru/buh/news/481643/ 

 До чего дошел прогресс!

ФАС разработала концепцию обязательной предустановки мобильных приложений от отечественных разработчиков на смартфоны. Подробнее читайте здесь https://www.klerk.ru/buh/news/481803/ 

Запущена система быстрых платежей. Подробнее читайте здесь https://www.klerk.ru/buh/news/481804/ 

У граждан появится возможность зарабатывать на своих персональных данных. Подробности читайте здесь https://www.klerk.ru/buh/news/481793/ 

Новости из ФНС

Утверждены новые формы уведомлений для освобождения от НДС. Подробности читайте здесь https://www.klerk.ru/buh/news/481813/ 

 Не может не радовать!

Предпенсионерам позволят не платить налог на имущество и землю. Подробнее читайте здесь https://www.klerk.ru/buh/news/481867/ 

Пополнится список профессий с правом на досрочную пенсию. Подробности можно прочитать здесь https://www.klerk.ru/buh/news/481773/ 

Программа для заполнения 3-НДФЛ обновилась. Подробности читайте здесь https://www.klerk.ru/buh/news/481755/ 

Банки будут в обязательном порядке раскрывать минимальную ставку по вкладу. Подробности читайте здесь https://www.klerk.ru/buh/news/481726/ 

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