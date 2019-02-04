Новости недели от Тео

Как известно, аппетит приходит во время еды. И даже если вам не грозит информационный голод, то после ознакомления с нашим еженедельным дайджестом вам наверняка захочется узнать подробности происходящего. Сегодняшнее меню наполнено новыми вариациями блюд по уже известным рецептам платежек, бухотчетности, отпусков и уведомлений об освобождении от НДС. Мы предлагаем также легкие десерты из льгот по налогам для пенсионеров и предпенсионеров и горячие пирожки из законотворческих инициатив по теме заработка граждан на их же персональных данных. А для перекусов на ходу отличным вариантом будет хот-дог из новой системы быстрых платежей.
Понемногу о разном…
Мессенджер «Сбербанк Онлайн» внесли в реестр организаторов распространения информации. Подробную информацию читайте здесь https://www.klerk.ru/buh/news/481829/
В платежки добавят новый код. Подробности здесь https://www.klerk.ru/buh/news/481810/
В бухотчетность внесут изменения. Подробности здесь https://www.klerk.ru/buh/news/481700/
УУПППССС
В России планируют ввести платную регистрацию мобильных устройств. Подробности читайте здесь https://www.klerk.ru/buh/news/481715/
Деление отпуска на части предлагают запретить. Подробности здесь https://www.klerk.ru/buh/news/481652/
Отпуск в выходные теперь запрещен! Подробности читайте здесь https://www.klerk.ru/buh/news/481655/
Спрашивали – отвечаем…
О том, куда платить НДФЛ за дистанционного сотрудника можно прочитать здесь https://www.klerk.ru/buh/news/481643/
До чего дошел прогресс!
ФАС разработала концепцию обязательной предустановки мобильных приложений от отечественных разработчиков на смартфоны. Подробнее читайте здесь https://www.klerk.ru/buh/news/481803/
Запущена система быстрых платежей. Подробнее читайте здесь https://www.klerk.ru/buh/news/481804/
У граждан появится возможность зарабатывать на своих персональных данных. Подробности читайте здесь https://www.klerk.ru/buh/news/481793/
Новости из ФНС
Утверждены новые формы уведомлений для освобождения от НДС. Подробности читайте здесь https://www.klerk.ru/buh/news/481813/
Не может не радовать!
Предпенсионерам позволят не платить налог на имущество и землю. Подробнее читайте здесь https://www.klerk.ru/buh/news/481867/
Пополнится список профессий с правом на досрочную пенсию. Подробности можно прочитать здесь https://www.klerk.ru/buh/news/481773/
Программа для заполнения 3-НДФЛ обновилась. Подробности читайте здесь https://www.klerk.ru/buh/news/481755/
Банки будут в обязательном порядке раскрывать минимальную ставку по вкладу. Подробности читайте здесь https://www.klerk.ru/buh/news/481726/
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