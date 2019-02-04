Новости недели от Тео

Как известно, аппетит приходит во время еды. И даже если вам не грозит информационный голод, то после ознакомления с нашим еженедельным дайджестом вам наверняка захочется узнать подробности происходящего. Сегодняшнее меню наполнено новыми вариациями блюд по уже известным рецептам платежек, бухотчетности, отпусков и уведомлений об освобождении от НДС. Мы предлагаем также легкие десерты из льгот по налогам для пенсионеров и предпенсионеров и горячие пирожки из законотворческих инициатив по теме заработка граждан на их же персональных данных. А для перекусов на ходу отличным вариантом будет хот-дог из новой системы быстрых платежей.

Понемногу о разном…

Мессенджер «Сбербанк Онлайн» внесли в реестр организаторов распространения информации. Подробную информацию читайте здесь https://www.klerk.ru/buh/news/481829/



В платежки добавят новый код. Подробности здесь https://www.klerk.ru/buh/news/481810/



В бухотчетность внесут изменения. Подробности здесь https://www.klerk.ru/buh/news/481700/



УУПППССС



В России планируют ввести платную регистрацию мобильных устройств. Подробности читайте здесь https://www.klerk.ru/buh/news/481715/



Деление отпуска на части предлагают запретить. Подробности здесь https://www.klerk.ru/buh/news/481652/



Отпуск в выходные теперь запрещен! Подробности читайте здесь https://www.klerk.ru/buh/news/481655/

Спрашивали – отвечаем…



О том, куда платить НДФЛ за дистанционного сотрудника можно прочитать здесь https://www.klerk.ru/buh/news/481643/



До чего дошел прогресс!



ФАС разработала концепцию обязательной предустановки мобильных приложений от отечественных разработчиков на смартфоны. Подробнее читайте здесь https://www.klerk.ru/buh/news/481803/



Запущена система быстрых платежей. Подробнее читайте здесь https://www.klerk.ru/buh/news/481804/



У граждан появится возможность зарабатывать на своих персональных данных. Подробности читайте здесь https://www.klerk.ru/buh/news/481793/



Новости из ФНС



Утверждены новые формы уведомлений для освобождения от НДС. Подробности читайте здесь https://www.klerk.ru/buh/news/481813/



Не может не радовать!



Предпенсионерам позволят не платить налог на имущество и землю. Подробнее читайте здесь https://www.klerk.ru/buh/news/481867/



Пополнится список профессий с правом на досрочную пенсию. Подробности можно прочитать здесь https://www.klerk.ru/buh/news/481773/



Программа для заполнения 3-НДФЛ обновилась. Подробности читайте здесь https://www.klerk.ru/buh/news/481755/



Банки будут в обязательном порядке раскрывать минимальную ставку по вкладу. Подробности читайте здесь https://www.klerk.ru/buh/news/481726/

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