«Ночной бухгалтер». Путин высказался о пенсионной реформе. Как прижмут сдающих квартиры

Президент впервые прокомментировал повышение пенсионного возраста. Налоговики берутся за лакомый кусок – «физиков»-арендодателей. Эксперты рассказывают, как не ошибиться с новым 54-ФЗ. Главное за сегодня.

Про пенсии

Президент Владимир Путин заявил про пенсионную реформу:

«Это вопрос, конечно, очень чувствительный для большого количества наших граждан. Этот вопрос не вчера возник, он обсуждается так или иначе, с большей или меньшей интенсивностью на протяжении многих лет».

Какой вариант повышения пенсионного возраста нравится Президенту?

Вчера мы писали о том, что депутаты в первом чтении приняли самый жесткий вариант пенсионной реформы. Против из «Единой России» была только Наталья Поклонская.

Сегодня пошла волна успокоения от властей:

– Что изменится в законопроекте о пенсиях ко второму чтению;

– Расходы на поддержку пожилых вырастут в двадцать раз;

– Конвенция о пенсии в 40% от зарплаты одобрена в первом чтении.

Про отлов арендодателей

Московские власти рассказали, как будут выявлять тех, кто не платит налоги от сдачи квартиры.

Применят технологию big data.

Смотрите подробнее, если не очень понимаете, что это такое.

Про 54-ФЗ

Вопросы из-за июльских поправок валятся на экспертов десятками. Попросили сделать для нас дайджест самых важных.

Сегодня – про новые правила со сроками по кассовым чекам.

Про зарплату

– Подготовка к комиссии по НДФЛ и взносам в вопросах и ответах.

Понятно описано, чего ждать после вызова в инспекцию.

– Сколько работодатели задолжали работникам.

Данные статистики по всем регионам.

Про Сбербанк

На счете долго нет движения? Компания перечисляет налоги в бюджет? Как вы думаете, что из перечисленного могло стать причиной блокировки счета Сбербанком?

Посмотрите, с чем сталкиваются бухгалтеры.

У «Клерка» есть практическое руководство на случай, если Сбербанк незаконно блокирует счета.

И еще рекомендации самого банка, как не попасть под блокировку.

Ваша пятничная редакция