«Ночной бухгалтер». Налоговая ошибочно исключает из ЕГРЮЛ из-за сбоя

У нас вопрос: а сбой в ФНС специально устроен так, что он доставляет налогоплательщикам только проблемы?

Доколе!

Рубрика «А воз и ныне там».

Новый сбой программы ФНС может привести к ликвидации организации.

Нам рассказали о случае: компания узнала от банка, что исключается из ЕГРЮЛ, о чем уже написано в «Вестнике госрегистрации».

Инспекторы, не стесняясь, валят все на сбой программы. На вопрос «Что делать», говорят ждать.

Как еще развлекается программа (всего не упомнишь, что было за полгода, поэтому только последние перлы):

— ИФНС придумала несуществующий долг и пять раз сняла его со счета компании;

— Программа ФНС педантично отслеживает период в платежках и выявляет мнимые долги;

— Приставы списывают несуществующие долги по налогам со счетов бизнеса;

— Налоговики скрещивают разные отчеты между собой и эту абрукадабру заносят в свою базу;

— Налоговики признали, что у них проблемы с разблокировкой счетов.

Интересно, есть хоть одна сфера соприкосновения с налоговой, которая не пострадала от сбоя?

Оказывается дня

Мы удивились, но:

— Две трети россиян сильно любят свою работу и готовы на ней оставаться, даже если денег давать не будут (все равно не верим);

— Магазины отказываются принимать карты при покупке пачки сигарет (охотно верим: тарифы на эквайринг грабительские);

— Список товаров, подлежащих маркировке, резко увеличат (так и будет: ждем маркировки рыбы и других национальных богатств. Жаль, нефть не промаркируешь).

Полезное бухгалтерское дня

— Получите книгу «Как налоговики проверяют сегодня и как будут проверять завтра».

Ваша немного грустная, что майские прошли, редакция