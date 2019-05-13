Клерк.Ру

Нас ждут новые Налоговый и Трудовой кодексы. Что вы пропустили на майских: большой обзор «Клерка»

Иллюстрация: Марина Снеговская / Клерк

ТК сделают дружелюбнее для работодателей. НК тоже полностью перепишут. Во что это выльется — непонятно. В 2020 году в ИП и самозанятых потянут еще больше народу. В мае вступило в силу много новых законов. И все это — пока мы дружно ели шашлыки на майских. Давайте вливаться в работу вместе с нашим двухнедельным обзором.

Главные новости

1. Нас ждет новый Налоговый кодекс?

2. Глава ФНС отчитался перед Владимиром Путиным об успехах по самозанятым;

3. Какие пособия будут перечисляться только на карты «Мир»;

4. 2020 год будет годом предпринимательства. Всех будут агитировать идти в бизнес и самозанятость;

5. Прокурорам не нравятся тарифы на мусор.

Главные темы

1. Отпуска и трудовые договоры сильно изменятся: ТК переделают.

Минтруд разместил проект масштабных поправок в Трудовой Кодекс.

2. Штраф 600 тыс. на одного работника: почему охрана труда несет самые большие риски для бизнеса?

Кошелек или жизнь. Соблюдать нормы охраны труда дешевле, чем рисковать из-за нарушений.

3. Бизнес хотят лишить права на получение прибыли.

Неделю переименовать, бизнес отнять у одних и отдать другим, прибыль отменить. Что еще предлагают россияне?

4. Какие новые законы вступили в силу в мае 2019 года.

Доплаты ветеранам, тарифы на мусор, мессенджеры, ограничения на федеральных трассах, табло с курсами валют.

Дзен для бухгалтеров

Лучшие материалы из нашего канала на Яндекс.Дзен (подпишитесь — не будет никаких уведомлений, просто на главной Яндекса будут появляться ссылки на лучшее из «Клерка»).

1. Выездные проверки компаний будут проводить инспекторы из банка;

2. Работодателей будут проверять онлайн;

3. Чем заменят бумажные чеки;

4. Как разводят банкиров.

«Ночной бухгалтер»

За 29 апреля: НК перепишут полностью, потому что он тормозит экономику;

За 30 апреля: Хорошие новости по отпускам и трудовым договорам;

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Вопросы-ответы про 1С для бухгалтеров

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Новый сервис ФНС: вы проверили свою налоговую нагрузку и зарплату?

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Контроль наличной выручки предпринимателей

Ваш бизнес для бухгалтеров и предпринимателей? Рассказываем, почему вам надо завести блог компании на «Клерке».

На пообсуждать

1. Много ли в России бухгалтеров. Спойлер: очень.

2. Декларацию по НДС приняли только после гневного звонка бухгалтера в ИФНС.

3. Собственники бизнеса рады введению онлайн-касс. Так сказали в ФНС.

Инструмент месяца

Сравнение тарифов банков на расчетно-кассовое обслуживание для ИП и ООО.

 

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