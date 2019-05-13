Нас ждут новые Налоговый и Трудовой кодексы. Что вы пропустили на майских: большой обзор «Клерка»

ТК сделают дружелюбнее для работодателей. НК тоже полностью перепишут. Во что это выльется — непонятно. В 2020 году в ИП и самозанятых потянут еще больше народу. В мае вступило в силу много новых законов. И все это — пока мы дружно ели шашлыки на майских. Давайте вливаться в работу вместе с нашим двухнедельным обзором.
Главные новости
1. Нас ждет новый Налоговый кодекс?
2. Глава ФНС отчитался перед Владимиром Путиным об успехах по самозанятым;
3. Какие пособия будут перечисляться только на карты «Мир»;
4. 2020 год будет годом предпринимательства. Всех будут агитировать идти в бизнес и самозанятость;
5. Прокурорам не нравятся тарифы на мусор.
Главные темы
1. Отпуска и трудовые договоры сильно изменятся: ТК переделают.
Минтруд разместил проект масштабных поправок в Трудовой Кодекс.
2. Штраф 600 тыс. на одного работника: почему охрана труда несет самые большие риски для бизнеса?
Неделю переименовать, бизнес отнять у одних и отдать другим, прибыль отменить. Что еще предлагают россияне?
Дзен для бухгалтеров
Лучшие материалы из нашего канала на Яндекс.Дзен (подпишитесь — не будет никаких уведомлений, просто на главной Яндекса будут появляться ссылки на лучшее из «Клерка»).
1. Выездные проверки компаний будут проводить инспекторы из банка;
2. Работодателей будут проверять онлайн;
«Ночной бухгалтер»
За 29 апреля: НК перепишут полностью, потому что он тормозит экономику;
За 30 апреля: Хорошие новости по отпускам и трудовым договорам;
Важные статьи
1
Минус СНИЛС, плюс доплаты пенсионерам: обзор последних новинок от ПФР
2
Когда ГПД признают трудовыми? 11 опасных признаков
3
Как общаться с коллекторами и службами взыскания кредиторов
4
Вопросы-ответы про 1С для бухгалтеров
5
Новый сервис ФНС: вы проверили свою налоговую нагрузку и зарплату?
Лучшее из блогов
1
Заключаем договор с самозанятым. Как все сделать правильно
2
Банки будут блокировать счета без разбора
3
Такое удобное рабочее место кассира
4
Сверьте номера расчетных счетов: новые реквизиты УФК в 26 регионах
5
6
Как освободить 16 часов рабочего времени в месяц
7
Маркировка табака. Пять главных вопросов и ответов для магазинов
8
Налоговики придираются к суточным. Осторожнее с командировочными расходами
9
Регистрация онлайн кассы. Пошаговая инструкция
10
НДС: как вернуть из бюджета максимум?
12
Контроль наличной выручки предпринимателей
Ваш бизнес для бухгалтеров и предпринимателей? Рассказываем, почему вам надо завести блог компании на «Клерке».
На пообсуждать
1. Много ли в России бухгалтеров. Спойлер: очень.
2. Декларацию по НДС приняли только после гневного звонка бухгалтера в ИФНС.
3. Собственники бизнеса рады введению онлайн-касс. Так сказали в ФНС.
Инструмент месяца
Сравнение тарифов банков на расчетно-кассовое обслуживание для ИП и ООО.