«Ночной бухгалтер». Кто будет платить новый цифровой налог?

Власти нашли новый способ пополнить бюджет (похоже, день без таких инициатив прожит зря). И этот способ — так называемый «цифровой» налог.

Кому письмо счастья

Новую плату хотят ввести для глобальных IT-компаний, анализирующих поведение россиян в Сети. Предполагается, что это будет сбор с доходов таких компаний от рекламы и продаж контента российской аудитории.

Речь об этом власти завели, потому что денег в госбюджете для поддержки IT-отрасли не хватает, по словам вице-премьера РФ (куда же подевались все деньги, между строк спросим мы). А сборы от нового налога, по оценке экспертов, которые уже все посчитали, могут дать бюджету 50-60 млрд рублей только на первом этапе.

Инициатива может быть окончательно принята уже в середине этого года.

Впрочем, о первых поползновениях в этом плане на «Клерке» писали еще почти год назад. Да и замглавы Минфина говорил об этом буквально в прошлом месяце.

Ждем подорожания зарубежных программ, приложений и подписок?

Наполеоновские планы

ФНС — не ФНС без масштабных планов на ближайшее время, и вот вам целая подборка таких:

Из того, что уже изменилось: ФНС рассказала об основных изменениях по налогу на имущество физлиц.

Ряд усилий (классика)

Для борьбы с бедностью правительство предпринимает «ряд усилий», сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. В их числе повышение оплаты труда, индексацию пенсий, выплаты безработным и финансовая помощь семьям с детьми. А вы как, ощутили на себе, как стало легче жить? Мы взяли комментарий у эксперта.

А еще для борьбы с бедностью предложили повысить МРОТ и увеличить налоги для богатых. Но предложили это в «Справедливой России», так что...ну вы сами понимаете.

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Полезности на выбор

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И куда, конечно, без крутых бесплатных вебинаров (держим вас в курсе). Новых сразу два:

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