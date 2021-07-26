Своевременность — это, конечно, кредо властей, поэтому спустя полтора месяца с начала обязательной вакцинации Роспотребнадзор и Минтруд наконец-то выпустили рекомендации для работодателей.

Все расскажем и покажем

Уже почти половина регионов ввели у себя обязательную вакцинацию для некоторых сфер деятельности (актуальный список можно посмотреть тут). Что делать, если вы тоже попали в число счастливчиков?

Если коротко, то сначала определить список тех, кому надо вакцинироваться, издать приказ, ознакомить с ним сотрудников, организовать прохождение вакцинации и бонусы для привившихся и определить для остальных, кого отстранять, а кого отправить на дистанционку.

Кроме рекомендаций, Роспотребнадзор и Минтруд рассказали о ковиде еще много чего нового. Например, про коллективный иммунитет: только если в компании не менее 80% сотрудников сделают себе прививку или переболеют ковидом, можно говорить о таком иммунитете.

А еще рассказали о том, как мотивировать работников делать прививки: можно, как вариант, дать дополнительные дни отпуска.

Поздновато, конечно, но лучше поздно, чем никогда. Так что берите на заметку.

Не хватает песни Укупника

Потому что не дают слугам народа покоя паспорта россиян, ну вот от слова совсем. На этот раз сразу несколько инициатив:

Важное налоговое (и не только)

Налоговики рассказали, что переход с УСН на НПД не обязывает сдавать декларацию раньше обычного срока.

Минфин опубликовал список бытовой техники, по которой НДС считается с разницы между продажей и покупкой.

Странная история. Зарплатами в компаниях теперь интересуются не только в налоговой, но и в Росстате. Бухгалтеры активно обсуждают, как быть в такой ситуации.

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Подорожник, который правда помогает

Закипает мозг накануне отчетности? Запутались в потоке новостей? Не знаете, как быть с очередной причудой шефа?

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Ваша немного сонная редакция